Vystaveni stresu ale bývají i lékaři či učitelé. Obecně ty profese, které jsou v blízkém kontaktu s lidmi a kde mají pracovníci velkou zodpovědnost. „Tam, kde se tyhle věci sejdou, bývá stres,“ řekl Deníku Jan Kulhánek z centra Psychoterapie Anděl Praha.

Výpověď jako řešení

Lidé často nevědí, jak se stresem bojovat. Tři čtvrtiny respondentů průzkumu, kteří se s ním již v životě setkali, se jej nijak nesnažily odstranit. K boji s ním se odhodlala jen čtvrtina lidí. Někteří komunikací se svým šéfem, jiní třeba zkusili meditovat. Část lidí ovšem volila jako řešení výpověď.

„Kdybychom se všichni chtěli stresu v zaměstnání vyhnout, tak na světě nebudou žádní chirurgové nebo učitelé,“ konstatoval Kulhánek. Lidé by proto podle něj měli oddělovat práci od svého soukromí, brát si dovolenou, ale také odmítat práci nad rámec svých povinností.

Bolesti hlavy i nechutenství

Stres uvede organismus takto postiženého člověka do pohotovostního režimu. Bývá schopen rychle reagovat a více se soustředit na vykonání dané činnosti. „Když to trvá déle, tak to vede k větší únavě, podrážděnosti nebo poruchám spánku. Řada lidí kvůli stresu trpí nechutenstvím, jiní se naopak přejídají. Trápit je mohou i bolesti hlavy a jiné psychosomatické potíže,“ uvedl Kulhánek. Pokud se s nimi lidé potýkají, měli by ve vlastním zájmu rychle vyhledat odborníka.

Vypořádat se se stresem lidem pomáhají i zaměstnavatelé. „Našim advokátům se snažíme vytvořit takové podmínky, aby stres mohli kompenzovat jinými aktivitami než prací,“ uvedl Erwin Hanslik z advokátní kanceláře Taylor Wessing, jež si průzkum zadala. „Průzkum ukazuje, že je ještě co zlepšovat,“ dodal.