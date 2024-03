Nastávající maminka Lindsey Parr Gritton byla v 36. týdnu těhotenství, připravovala se tedy na brzký příchod svého druhého miminka. Pohodové těhotenství však narušil nález bulky v prsu a o týden později byla ženě diagnostikována rakovina ve čtvrtém stádiu. Lékaři jí oznámili, že jí zbývá půl rok života. Krásné dlouhé vlasy vystřídala holá hlava a radost z narození dítěte strach o to, že tu pro něj nebude moc být. Pak se ale stalo něco, co nikdo nečekal.

Lindsey Parr Gritton byla ve 36. týdnu těhotenství, když zjistila, že má rakovinu prsu ve čtvrtém stádiu. | Foto: Se svolením Lindsey Parr Gritton

Lindsey Parr Gritton a jejímu partnerovi zbývalo pár týdnů do toho, aby uvítali druhého potomka ve své rodině. V tomto překrásném období však nastávající maminka obdržela zdrcující zprávu.

Zjistila totiž, že má ve 29 letech rakovinu prsu v posledním stádiu a že se s největší pravděpodobností nedožije doby, kdy její druhý potomek udělá první krůčky.

Nález podezřelé bulky

V dubnu roku 2022 byla nastávající maminka z Americké Georgie ve 36. týdnu těhotenství, když jí z ničeho nic začala trápit bulka v prsu.

„Šla jsem do nemocnice, abych lékařům svou bulku ukázala, ale po prohlídce mi bylo sděleno, že se jedná nejspíš jen o ucpanou prsní žlázu,“ vzpomíná Lindsey Parr Gritton.

S vyšetřením nebyla spokojená. A tak si vyžádala ultrazvuk. Chtěla, aby lékaři bulku důkladněji prozkoumali. Vyšetření prokázalo, že buňka je velmi pravděpodobně rakovinného původu.

Strach o nenarozené dítě

„Opravdu jsem se bála. Bylo to pro mě velice emocionální období. Byla jsem těhotná, čekala jsem svou druhou dceru, a to po předchozím těhotenství, ve kterém jsem miminko potratila. A teď, když jsem se konečně dočkala, přišla tahle rána,“ říká Lindsey. Věděla, že je rakovina prsu vážným problémem, ale nikdy ji nenapadlo, že postihne právě ji.

Karcinom prsu – V České republice, ale i ve světě, představuje karcinom prsu jedno z nejzávažnějších nádorových onemocnění a jeho četnost stále narůstá. „Představuje cca 17 až 20 % všech maligních (zhoubných) nádorů u žen. Díky mamografickému screeningu v kombinaci s moderní léčbou se však snížila úmrtnost na rakovinu prsu za poslední dekády o více než 40 %. Proto je potřeba nepodceňovat důležitost preventivního vyšetření,“ tvrdí na svém webu Mamografické centrum Mammacentrum. Pokud je nádor odhalen včas, může dojít k uzdravení až u 90 % žen. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR onemocnělo rakovinou prsu v roce 2018 celkem 7 182 žen a 1 621 jich nemoci podlehlo.

Po provedené biopsii obdržela zprávu, že má skutečně agresivní formu rakoviny prsu. Lékaři odhalili přítomnost dvou nádorů a mnoho zduřených lymfatických uzlin v podpaží. Pro celou rodinu to byl velký šok.

Aby Lindsey však mohla podstoupit léčbu co nejrychleji, byla donucena porodit své dítě předčasně ve 37. týdnu těhotenství.

„Když mi byl vyvolán porod, začala jsem silně krvácet. Lékaři se opravdu báli, protože se začalo objevovat i množství krevních sraženin a krvácení neustávalo. Ztratila jsem hodně krve, a i tep mé nenarozené dcery se neustále snižoval. Byl to otřesný zážitek. Obrovský strach, “ popisuje porod Lindsey pro magazín People.

Lékaři prý zvažovali i akutní císařský řez, ten by ale oddálil její nástup na chemoterapii. A jelikož všichni věděli, že musí začít s léčbou co možná nejdříve, bylo žádoucí dostat dítě ven přirozenou cestou. Naštěstí se to podařilo a hned následující týden zahájila Lindsey chemoterapii.

Poslední dny s rodinou

Lékaři Lindsey oznámili, že jí i s léčbou zbývá poslední půl rok života. Věděla proto, že své novorozené děťátko moc dlouho neužije. Rozhodla se však bojovat a ihned začala podstupovat chemoterapie.

„Řekli mi, že se rakovina rozšířila, a že mám víc než dvanáct nádorů, a to i v játrech. Zkrátka jsem v té době dostávala jen samé špatné zprávy,“ popisuje nejhorší okamžiky svého života Lindsey.

Každé tři týdny docházela do nemocnice na infuze, u nichž musela tři hodiny sedět, aby dostala všechny své léky včetně chemoterapie a imunoterapie. Byla daleko od svých dcer, rodiny a vše bylo úplně jinak, než si představovala.

„Během toho období jsem však stále byla schopná trávit určitý čas s rodinou a cítila jsem, že si užívám každý okamžik svého života ještě víc. Přijímala jsem každou vteřinu, psala jsem dětem deník. Točila jsem jim videa, aby jednou věděli, kdo byla jejich maminka a proč tu s nimi dnes není. Byla jsem totiž přesvědčená, že můj čas je omezený,“ vypráví Lindsey.



Nečekaný vývoj léčby

Když byla Lindsey v polovině léčby na vyšetření, ukázalo se, že se její nádory zmenšují. Byla velmi překvapená a začala věřit, že se uzdraví. Když přišel den, kdy měla maminka dvou dívek jít na vyšetření po doznění poslední chemoterapie, lékaři zjistili něco, v co nikdo ani nedoufal. Všechny nádory byly pryč.

Lindsey s rodinou

„Byli jsme tak šťastní, když lékaři zjistili, že v mém těle není žádná rakovina! Bylo to celé šílené a neskutečné. Nikdo tomu nemohl uvěřit, dokonce ani můj lékař,“ s nadšením vypráví Lindsey. Nyní je to přibližně rok a půl od stanovení diagnózy a maminka dvou malých holčiček se cítí lépe než kdy dřív.

Dnes je Lindsey úplně jiným člověkem. Dostala druhou šanci, kterou využívá naplno.

„Vůbec jsem si nemyslela, že bych tu dnes mohla být, proto žiji okamžikem a ne minulostí. Někdy se probudím a nemůžu uvěřit tomu, že stále žiji. Svůj příběh jsem se rozhodla sdílet proto, abych zvýšila povědomí o této zákeřné nemoci, protože každý si myslí, že se týká pouze žen po čtyřicítce. To ale není pravda,“ varuje ostatní a doporučuje důkladné a pravidelné samovyšetření prsů Lindsey, která se probudila z noční můry.