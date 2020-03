On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Premiér Andrej Babiš avizoval, že dnes pravděpodobně vyhlásí plošnou karanténu. Co vy na to? Je to smysluplné opatření?

To je na zodpovědnosti vlády. Ta má pravděpodobně podklady odborníků, kteří vyhodnotili, že je čas vyhlásit celoplošnou karanténu. Je otázka, jak to bude celé vypadat - nakolik se omezí pohyb obyvatelstva, jestli budou smět lidé chodit do práce, jestli bude vůbec jezdit hromadná doprava…

Z toho, co premiér řekl v televizi Prima, to vypadá spíš na omezení společenského života - lidé budou smět chodit do práce, ale nikam jinam. Nakupovat bude moci jen jeden člen rodiny v určitou dobu. A v obchodech bude všechno jen balené.

To je asi rozumné, šíření viru by to mohlo alespoň trochu zpomalit.

Co by měli lidé dodržovat například v práci nebo při nákupech?

Lidé by se hlavně neměli nikde hromadit, a to ani v obchodech. Je lepší nakupovat v malých prodejnách. Pokud si lidé musí nakoupit někde, kde se stojí ve frontě, měli by alespoň udržovat bezpečné vzdálenosti a nebýt na sebe nalepení. Prodejny by současně měli svým zaměstnancům, kteří doplňují zásoby nebo obsluhují zákazníky, nějaké ochranné pomůcky - například rukavice. V zaměstnání by se neměli navštěvovat. Pokud pracují například v dílnách, tak by měli pracovat odděleně a v rozestupech. Prostory by se měly hodně větrat a lidé by si měli měřit teplotu.

Co když větrat nemohou? Řada firem působí v prostorách, kde se vzduch mění pomocí ventilace…

To je špatně. Není to stoprocentně ověřené, ale je pravděpodobné, že se virus šíří klimatizací. Pokud tedy nelze větrat, měl by zaměstnavatel zvážit, jestli nenechat lidi pracovat z domova, pokud to jde.

Podle doporučení vlády by měli lékaři odsunout také všechny pacienty, kteří trpí jinými zdravotními problémy, než je koronavirus. Jak to bude v praxi vypadat? Na co se mají pacienti připravit?

No, to moc reálné není. My jako praktičtí lékaři musíme samozřejmě dál ošetřovat a léčit všechny akutní pacienty. Nelze někoho odmítnout a poslat domů. Jediné, co můžeme, je ukončit veškeré preventivní prohlídky. Můžeme také posunout kontroly chronických pacientů a posílat jim mezitím recepty jen elektronickou formou. Pokud bude chtít někdo vystavit neschopenku, tak mu ji zřejmě vystavíme bez toho, aniž bychom ho vyšetřili.

Jako praktický lékař sloužíte i pohotovosti. Jak se změní režim tam?

Právě dnes jednu pohotovost mám. Moje poznatky: je zajímavé, že na pohotovost teď chodí výrazně míň lidí. Pokud už někdo přijde, tak je to opravdu akutní případ, který na tu pohotovost patří. Odpadly zbytečnosti. Pokud jde o fungování, tak obrovským problémem zůstává, že stále nemáme žádné ochranné pomůcky. To je průšvih. Tady ve Zlíně se slouží pohotovosti v nemocnici, takže jsme nakonec se sestřičkou nějaké respirátory vyprosili. Bohužel ale nemáme brýle. Pomůcky ale docházejí a nevím, jak to bude dál vypadat. Je tragédie, že si některé nemocnice musely nechat roušky i ušít (jde o nemocnici ve Slaném - pozn. redakce).

Jak se změní nakládání s pacienty, kteří na pohotovost přijdou?

Ještě než kohokoliv pustíme do dveří, změříme mu teplotu a zjistíme, jestli náhodou nemá cestovatelskou anamnézu nebo kontakty s někým takovým. To už ale děláme i nyní. Pokud pacient nic z toho nemá, pustíme ho dál, vyšetříme a pošleme ho domů. Pokud má, spojíme se s epidemiologem na hygienické stanici. Ta má na starosti testování.

Testujete lidi automaticky na koronavirus? Řada lidí si stěžuje, že má příznaky respiračního onemocnění, chce se nechat otestovat, ale lékaři a laboratoře je odmítají.

U nás ve Zlínském kraji mají testování na starosti hygienici. To, co říkáte, je samozřejmě špatně. Testovat by se měli všichni, kteří mají příznaky - to znamená kašel, teplotu či jiné projevy bronchiálního onemocnění. Pokud se to neděje, tak zůstane spousta případů nezjištěná a tito lidé budou virus šířit dál.

Kolik může být podle vás takových nezjištěných případů?

Mnohonásobně víc, než o kterých se ví.

Co byste nyní jako lékař doporučil lidem, kteří se chtějí chránit?

Dodržovat hygienu, příliš se nedružit. Také jíst hodně ovoce a zeleniny. Pokud musí jít k lékaři, měli by mu předem zavolat, protože osmdesát procent problémů se dá v případě nutnosti vyřešit telefonicky. A hlavně by měli udržovat psychickou pohodu - nesledovat neustále jen zpravodajství o koronaviru, ale pustit si třeba raději veselohru.