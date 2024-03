Lucka byla usměvavá maminka dvou malých holčiček, byla vždy plná energie. Najednou však začala pociťovat silnou únavu a typické příznaky chřipkového onemocnění. Následně byla převezena do nemocnice s banálním zánětem močových cest a záhy už byla se závážnou diagnózou leukémie převezena do Prahy. Po dvou dnech nemoci, o které ani nevěděla, že ji má, zemřela. Její rodina lidem vzkazuje: nepodceňujte preventivní prohlídky.

Lucie náhle zemřela na leukémii. Zanechala po sobě manžela a dvě malé dcerky | Foto: se svolením Michala Čejky

Ještě před pár týdny žila maminka dvou malých holčiček ve sladkém nevědomí a v jejím životě bylo vše tak, jak má být. V posledních dnech však byla najednou více unavená, což ale není u maminky dvou malých dětí nic neobvyklého. Současně pociťovala typické příznaky sezónní chřipky, a i proto byla pro jistotu ještě s banálním zánětem močových cest převezena do nemocnice. O to větším šokem pro ni a pro její rodinu i blízké bylo, když lékaři 30. 1. 2024 odhalili, že se potýká s mnohem závažnější nemocí.

Náhlá únava a celková slabost

„Svou rozepsanou knihu života, už nikdy nedopíše. Osud tomu chtěl jinak a za naši kamarádku, snoubenku, dceru, tetu, a hlavně maminku dvou malých holčiček dopsal v pátek 2. 2. 2024 knihu sám. Lucka nás opustila po krátké těžké nemoci,“ stojí v úvodu sbírky, která se objevila na platformě Donio. Ta vždy všechny sbírky důkladně prověřuje.

S rakovinou se v životě setká každý 3. člověk, upozorňuje Bára s dírou v hlavě

Lucce byla diagnostikována leukémie, kvůli které byla převezena do Prahy, kde měla být léčena. I přes veškerou snahu lékařů však Lucka svůj boj po dvou dnech prohrála.

Akutní leukémie „Leukémie je nádorové onemocnění krvetvorby, které se vyznačuje zmnožením bílých krvinek, které jsou nezralé a neplní svou normální funkci. Leukémie se rozděluje do mnoha druhů, ovšem akutní formy mají rychlý průběh a neléčeny vedou velmi rychle ke smrti,“ uvádí fakta o nemoci Fakultní nemocnice Brno. Kostní dřeň je v případě akutní leukémie neschopná tvořit dostatečný počet normálních funkčních krvinek, v důsledku čehož dohází u pacientů k náhlé ztrátě energie, opakujícím se infekcím, ale i krvácení z nosu, dásní či nadměrné tvorbě modřin bez předchozího úderu. Běžné jsou ale i další příznaky, proto se doporučuje v případě podezření okamžitě navštívit lékaře. Leukemie je léčitelná nemoc, ovšem pouze pokud je vedena specialistou hematologem, včas a odborně. Navíc záleží na konkrétní formě.

S leukémií ani nestihla bojovat

Lucka patřila mezi lidi, kteří nezkazí žádnou srandu, byla věčně usměvavá a měla energie na rozdávání. Nejvíce ze všeho ji naplňoval čas, který mohla trávit se svým životním partnerem Michalem, se kterým měla dvě holčičky – sedmiletou Emičku a dvouapůlletou Adinku. Ani jedna z nich se nestačila se svojí milovanou maminkou rozloučit, natož pochopit, proč musela tak náhle odejít.

Doktor Cyril Šárek o léčbě akutních leukémií:

Zdroj: Youtube

„Lucka kolem sebe rozdávala lásku, radost a když mohla, každému pomohla. Ráda chodila ven se psem, četla a fandila fotbalu. Byla oddanou fanynkou SK Slavie. Navždy nám zůstanou krásné vzpomínky, které nám nyní všem musí pomoci překonat obrovský smutek,“ říká s žalem v srdci rodinná přítelkyně Šárka Caklová, která se snaží prostřednictvím sbírky vybrat peníze, které pomohou rodině překonat nejtěžší životní období.

„Peníze holčičkám maminku nevrátí, ale pomohou Michalovi v jeho nové roli samoživitele se splácením hypotéky na byt, který si společně vysnili, ale i s dalšími životními náklady spojené s dětmi,“ vysvětluje dále.

Velká vlna solidarity ze strany veřejnosti

Od založení sbírky uběhlo sotva pár dnů a už více jak 1300 lidí poslalo menší či větší příspěvek, kterým se snažili podpořit pozůstalého tatínka a jeho dvě malé dcerky, na které zůstal po smrti své partnerky sám. Částka ovšem pro rodinu, která se musí vyrovnat s náhlou a nečekanou smrtí milované maminky, nepředstavuje pouze řešení finanční stránky.

„S upřímnou pokorou a vděčností bychom rádi poděkovali za neuvěřitelnou podporu. Vybrané peníze ale pro nás nejsou jen finanční pomocí, představují i lásku a obrovskou podporu v těchto nejtěžších chvílích. Vaše štědrost a sdílení vaší pomoci s nádhernými vzkazy nás všechny, co stojí za založením sbírky, naplňují vděčností. Děkujeme, že nám ukazujete, že ve světě převládá dobro,“ vzkázali přátelé Lucie, Michala a jejich holčiček, kteří pro pozůstalou rodinu založili sbírku na Donio. Do sbírky lze přispět až do 20. dubna.

Předejít rakovině může prevence: Tyto jsou hrazené z veřejného pojištění

Rodina poděkovala i za slova povzbuzení, nespočet vzkazů na sociálních sítích a velké množství sdílení, díky kterému se podařilo vybrat již přes 700 tisíc.

Slova útěchy přidal například Daniel Šmít: „Kamaráde, drž se. Penízky ti žal nevrátí, ale pomůžou k těžkému období. Je mi to moc líto. Nebo @Jiří Lehký: „Drž se, já to zažil taky.“