Neúspěchem skončily všechny pokusy – ať již černé masti, opalování či to, když ležela ve vaně se slanou vodou a byla ozařována ultrafialovým světlem. „Na půl roku jsem měla od lupénky klid jen po lázeňském pobytu,“ uvedla. Prožila si i roky, kdy byla opravdu zoufalá. „Odložila jsem bikiny, vynechávala plno sportu, kde bylo nutné se svlékat,“ dodala.

Svědí, bolí, deformuje. Lupénku léčí jen zlomek pacientů, existuje přitom řešení

Zánětlivého kožního onemocnění se snažila zbavit téměř do šedesáti. Teprve tehdy jí pomohl krém, který je výsledkem badatelské činnosti australského lékaře Michaela Tiranta. „Není to ale univerzální metoda, která pomůže každému,“ řekla Marie Lienau. Ona ale díky ní už asi patnáct let žije bez lupénky. Má ji už jen poskromnu ve vlasech.

Ostych vystavovat tělo jí však zůstal. Celkově se jí ale ulevilo a za něco je lupénkovým letům dokonce i vděčná – v rámci diety tehdy přestala jíst maso a už natrvalo se z ní stala vegetariánka. Příběh s dobrým koncem může být vzpruhou pro zhruba čtvrt milionu lidí, kteří se v Česku s tímto autoimunitním onemocněním potýkají. Ve světě jich je dokonce sto dvacet pět milionů.

Vhodná léčba

Nadějí pro pacienty je i úspěšná moderní biologická léčba, která využívá látky podobné přirozeným molekulám produkovaným v těle. „Tato léčba potlačuje zánět již v raném stádiu, čímž se předchází vzniku ložisek lupénky na kůži,“ uvedl primář Dermatovenerologické kliniky pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Spyridon Gkalpakiotis.

Lupénkou neboli psoriázou trpí v Česku kolem 300 tisíc pacientůZdroj: Shutterstock

Vše spočívá v tom, že pacient dostane v centru biologické léčby, kterých je v Česku asi čtyřicet, od zdravotníků podkožní injekci nebo infuzi. Některá léčiva si může aplikovat i doma pomocí speciálního pera. V současné době biologickou léčbu podstupují asi čtyři tisíce lidí, přičemž u drtivé většiny z nich dochází k výraznému zlepšení.

Vhodná je téměř pro každého a ačkoli ji lékaři používají už asi 15 let, ne všichni o ní vědí. Pacienti na ni mají ale nárok pouze v případě, že předchozí léčba nebyla uspokojivá. Tedy tehdy, když selžou různé roztoky, mastičky s kortikosteroidy, léky potlačující zánět či fototerapie využívající UVA nebo UVB záření.

Lupénka může napadat i klouby. Příznaky není radno podceňovat

V každém případě je důležité nenechat lupénku jen tak „běžet“. Kromě estetického problémů může být totiž spojena i s hypertenzí, cukrovkou nebo obezitou, což zvyšuje riziko infarktu nebo mrtvice. Ve dvaceti až třiceti procentech případů může postihnout i klouby. „Na další vývoj onemocnění a kvalitu života pacientů má vliv především včasná léčba,“ uvedl Heřman Mann z Revmatologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Postihuje ženy i muže

Lupénka se obvykle objeví v době dospívání nebo kolem čtyřicítky či padesátky. Tento neinfekční zánět, který vede ke zrychlené tvorbě kožních buněk na povrchu kůže, postihuje stejně ženy i muže. Podle Gkalpakiotise není ale zatím známo, proč přesně vzniká. Ví se jen, že souvisí s genetickými predispozicemi a imunitními změnami.

„Ty mohou být vyvolány například kouřením, pitím alkoholu, špatnou životosprávou, infekcí, některými léky nebo hormonálními vlivy,“ dodal.