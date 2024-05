Zbavuje tělo toxinů a odpadních látek. Přestože je lymfatický systém jedním z nejvýkonnějších, patří i k nejvíce opomíjeným systémům v našem těle. Je přitom životně důležitý pro naši ochranu před nemocemi a pokud nefunguje, jak má, poznáte to i navenek. Otoky, celulitida, nadýmání a marná snaha zhubnout jsou některé ze signálů, že je třeba zpomalený lymfatický systém znovu nastartovat.

Masáž kartáčem před koupelí rozproudí lymfu a pomáhá i proti celulitidě. | Foto: Shutterstock

Jak rozproudit lymfu:

Lymfatický systém je součástí jak oběhového, tak i imunitního systému. Je tvořen řadou tkání a orgánů. Jsou to slezina, brzlík, kostní dřeň, lymfatické uzliny a mandle. Orgány i lymfatickými uzlinami prochází lymfa, světlá tekutina bohatá na bílkoviny, obsahující i bílé krvinky. Ty pomáhají tělu v boji proti virům a bakteriím. Když se tok lymfy například kvůli špatné životosprávě, nedostatku pohybu nebo po prodělané nemoci zpomalí, může se lymfatická tekutina hromadit v tkáních a způsobovat otoky.

Dalšími příznaky bývají zduřené uzliny, zhoršená imunita, problémy s pokožkou a celková únava. Přečtěte si, co můžete udělat proto, abyste lymfatický systém pročistili, zbavili hromadící se lymfy a obnovili její normální tok.

V těle se nachází více než 600 lymfatických uzlin. Právě v nich se zachycují různé cizí částice, odpadní látky a toxiny.

„Uzliny mají samočistící funkci filtrů. Dokážou samy vyčistit až 85 % škodlivin v našem těle. Zbytek ještě dočistí slezina, játra a ledviny, odpad se vyloučí potem, kůží a močí. Takže pokud váš lymfatický systém nefunguje dobře, je třeba dát lymfě opět volný průchod," vysvětlila v iReceptáři lymfoterapeutka Jitka Bičíková.

Lymfatický systém.Zdroj: Shutterstock

Bez správně fungujícího lymfatického systému nemůžete zdravě žít a nemáte ani šanci zhubnout, i kdybyste se snažili sebevíc. Jak tedy nastartovat lymfu a zbavit se přitom i nadbytečných kil? Pokud se nechcete svěřit do rukou profesionálů a nechat si od nich rozproudit lymfu lymfodrenáží, vyzkoušejte pár tipů, jak si můžete rozpohybovat lymfu sami.

Začněte pravidelným pohybem

„Zpomalení toku lymfatického a oběhového systému nám způsobuje především sedavé zaměstnání. Proto doporučuji pravidelně zařazovat přestávky s protažením dolních končetin, projít se na oběd a výtah používat jen minimálně. Chůze nám rozproudí mízu a krev,“ vysvětlila v časopise Kondice lymfoterapeutka Lenka Vágnerová.



Doporučila i další aktivity, jako je bosá chůze s vědomou kontrolou pohybu chodidel v přírodním terénu, pěší turistika, nordic walking, běh, plavání, jízda na kole, běžecké lyžování, tanec, jóga nebo jakékoli cvičení ve vodě.

Lymfatická automasáž dechem

Součástí relaxačních technik pro podporu celkového zdraví je pravidelné cvičení hlubokého dýchání. Hluboké dýchání způsobí dostatečné rozpínání plic, bránice a opakované stlačení a uvolnění lymfatických cév.

„Dýchání bránicí zlepší šance na zdravý lymfatický systém. Dýcháme 20 až 25 000krát denně. Pokud však máme stresové dýchání a pohyb bránice je omezená, výrazně to ovlivní funkci lymfatického systému. Zkuste se každou hodinu alespoň třikrát nadechnout bránicí a dýchejte pět minut ráno a večer před spaním,” doporučuje web The Movement Paradigm, zaměřující se na výživu a pohyb.

„Pokud toto cvičení provádíme správně, začne se nám při nádechu zvedat břicho, čímž dochází k okysličení a masáži vnitřních orgánů dutiny břišní. Lehněte si na záda, pokrčte nohy, položte si dlaně na podbřišek a nadechujte se nosem do břicha. Při výdechu zkuste břicho co nejvíce vtáhnout dovnitř a představte si, že žebra míří směrem do středu těla. Toto cvičení provádějte každý den alespoň v pěti opakováních,“ popisuje dechové cvičení terapeutka Lenka Vágnerová.

Účinná jsou také cvičení jako tai-či a jóga, které koordinují dech s pohybem.

Zdravý jídelníček

Je třeba dbát na to, abychom jedli pravidelně a zdravě. Důležité je vyhýbat se extra zpracovaným potravinám plným éček a konzervačních látek, alkoholu, cukru a sladkostem, tučnému masu a kofeinu. Čerstvá zelenina a ovoce, které jsou bohaté na antioxidanty, by měly tvořit polovinu příjmu potravy. Ideální jsou například citrusy, avokádo, okurky, meloun, petržel a také česnek, které pomáhají zbavit se otoků.

Pitný režim

Pro správnou funkci toku lymfy je důležitý dostatečný pitný režim. Pití čisté vody zajišťuje optimální funkci všech orgánů. Pokud budete pít málo nebo nevhodné nápoje plné cukru, mohou vám ve tkáních zůstávat zablokované toxiny a soli. „Ideální je vypít cca 30–45 ml na kilogram tělesné hmotnosti,“ radí Dr. Max.

Začněte den sklenicí vody s citronem, pijte šťávu z čerstvé zeleniny a ovoce a tok lymfy stimulujte také pitím bylinných čajů. Teď na jaře jsou ideální čaje z pampelišek nebo kopřiv.

Čaj na podporu lymfatického systému

Bylinkářka Radmila Malinovská doporučila v iReceptáři čajovou směs na podporu lymfatického systému. Užívejte 3 hrnečky čaje denně po dobu dvou týdnů. Třetí týden konzumaci přerušte a poté si kůru zopakujte.

Ingredience:

60 g třezalky

40 g rozdrceného šípkového oplodí

20 g benediktu lékařského

20 g komonice lékařské

20 g zemědýmu

20 g divizny

Postup:

Usušené byliny promíchejte. 1 polévkovou lžíci nasypejte do konvice a zalijte ji čtvrt litrem vařící vody. Louhujte 10-15 minut. Poté čaj přeceďte přes plátýnko, protože divizna a benedikt lékařský obsahují jemné chloupky, které dráždí sliznice.

Peeling, masáž a sprcha

Velmi účinnou technikou, kterou může každý snadno a pravidelně provádět doma, je peeling pokožky a masáž suchým kartáčem před sprchováním. Stimuluje tok lymfy a otevírá póry, což usnadňuje odstraňování toxických látek. Kartáčujte své tělo jemně, pracujte směrem k srdci a věnujte zvláštní pozornost hlavě, krku, nohám, prsům a břichu, kde se soustřeďují lymfatické cévy. Je to jeden z nejrychlejších způsobů, jak vyčistit lymfatický systém.

I doma můžete udržovat zdravý lymfatický systém. Pomoci vám může masážní váleček pro lymfatický oběh.Zdroj: Shutterstock

„Střídání teplé a studené sprchy podporuje průtok krve a lymfy. Tento jednoduchý rituál je součástí každodenního životního stylu pro podporu zdraví lymfatického systému,“ doporučuje iReceptář.

Pozor na chodidla

Správný tok lymfy ovlivňuje i stav našich chodidel. „Mají-li vaše nohy vbočený palec, kladívkové prsty nebo jsou-li ploché, je potřeba pravidelným cvičením pod vedením fyzioterapeuta změnit nastavení chodidel. Tím můžete předejít pocitu těžkých nohou a vzniku otoků,“ říká lymfoterapeutka Lenka Vágnerová.

Omlazující a lymfatická automasáž:

Podle ní lymfatickému toku škodí i úzké nebo malé boty a škrtivé úzké ponožky. „Pomáhají vitalizační masáže nohou nebo masáže chodidel pomocí míčků nebo takzvaných ježků,“ doporučuje další způsob lymfoterapeutka.

Pozor také na nošení podprsenek s kosticí. Ty mohou zastavit normální lymfatický tok v prsou, která mají velké množství lymfatické tkáně.

Vyzkoušejte lymfodrenážní masáž

Několik tipů, jak zajistit, abyste ze své vlastní masáže vytěžili maximum, nabízí zdravotnický web Verywell Health.

Posaďte se nebo si lehněte do pohodlné polohy.

Udržujte své ruce uvolněné a používejte lehký, jemný tlak k hlazení pokožky.

Používejte raději plosky rukou než konečky prstů.

Použijte lehký olej (např. olej z hroznových semínek) nebo pleťovou vodu, abyste pomohli vašim rukám klouzat po kůži.

Než začnete, pětkrát se pomalu a zhluboka nadechněte nosem a vydechněte ústy.

Dýchejte během samomasáže pomalu a zhluboka.

Stimulujte lymfatické uzliny jemným masírováním směrem k srdci. „Používejte pouze lehkou masážní techniku, protože vaše lymfatické cévy jsou těsně pod kůží,“ radí specialisté na léčbu a udržování svalů na Muscle Freedom.

Pro obličej:

Položte ruce na obě strany obličeje tak, aby konečky prstů směřovaly na temeno hlavy, palce po stranách krku a uši mezi ukazováčky a prostředníčky. Jemně zatlačte ruce do tkáně a poté jemně masírujte dozadu, aby se tkáň natáhla.

Pro nohy:

Jemně vmasírujte do záhybu, kde se horní část nohy setkává s tělem. Položte plochou ruku na obě strany stehna, přímo nahoře, a jemně se ponořte do tkáně. Bez zvednutí rukou posuňte tkáň nahoru protahovacím pohybem. Pomalu se pohybujte dolů po celé délce nohy a věnujte zvláštní pozornost uzlinám za kolenem.