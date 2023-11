Bylinu, kterou jsme dnes vybrali, všichni jistě moc dobře znáte. Řeč je o majoránce, kterou většina z nás používá především k dochucování pokrmů. Věděli jste ale, že se z ní dá připravit i léčivý čaj? Jeho chuť i aroma má uvolňující efekt, pomáhá při nachlazení, chrání játra, ale zpomaluje i projevy stárnutí. Jak čaj z majoránky uvařit a čím je majoránka sama o sobě tak přínosná?

Majoránka je proslulá svým výrazným aroma. Čaj z této byliny pomáhá při nachlazení a bojuje proti stresu. | Foto: Shutterstock

Pěstování majoránky a její využití:

Na první pohled obyčejná bylina. Když ji ale poznáte do hloubky, zjistíte, že nabízí mnohem více, než jste se původně domnívali. Majoránka zahradní patří v našich podmínkách mezi jednoleté byliny a ač má své specifické aroma, někdy může být zaměněna za oregano, se kterým je blízce příbuzná. V podobě koření ji přidáváme do oblíbených pokrmů, ovšem co nabídnout má i v lidovém léčitelství. A když si z ní připravíte čaj s medem, zatočíte s nachlazením, ulevíte při bolestech hlavy, pročistíte játra a možná i lépe usnete.

Majoránka jako všelék

Majoránka je bylinkou, kterou si troufneme říct, že zná snad úplně každý. A až na výjimky ji všichni dáváme především do polévek, bramboráků, uzenin, jater či luštěnin, a to kvůli její nezaměnitelné chuti. Využívat však chuti a aroma majoránky pouze v oblasti gastronomie by byla velká škoda.

Majoránka nám totiž může být prospěšná nejen na talíři, ale podle zdravotnického webu Medicine Net i jako přírodní lék na mnoho zdravotních komplikací, jako jsou například:

Rýma, nachlazení, kašel, horečka. Nespavost, bolesti hlavy. Střevní poruchy, žaludeční křeče, průjem a nadýmání. Akné. Vředy. Premenstruační syndrom, menstruační bolesti, menopauza. Infekce močového ústrojí či zánět močového měchýře. Vrásky a stárnutí kůže.

Proč pít majoránkový čaj

Čaje z různých bylin popíjeli už naši předci po staletí. Jistě si sami vybavujete mateřídouškový čaj na průdušky, heřmánkový čaj na vypocení či vykašlávání, nebo protizánětlivý šípkový čaj. Majoránkový čaj však nestojí v pozadí a může leccos nabídnout, a to nejen v chřipkové sezóně.

„Tento bylinný čaj působí hlavně na nachlazení, kašel a lehké virózy. Pro maximalizaci léčivých účinků majoránky používejte vrcholky rostliny s květy, které obsahují nejvíce vonných silic a olejů,“ tvrdí specialista na kvalitní koření Levné koření.

Jak připravit majoránkový čaj

Domácí příprava majoránkového čaje není nic složitého. „Připravíme jej tak, že jednu polévkovou lžíci sušené majoránky přelijeme dvěma šálky horké vody a necháme 10 minut louhovat. Poté scedíme. Popíjíme několikrát denně po doušcích,“ radí s přípravou bylinného čaje odborník na využívání síly přírody Bylinky Info.

I přesto, že má majoránka sama o sobě nasládlou chuť, neuškodí, když do vylouhovaného čaje přidáte i trošku medu. Kdo má rád, může nápoj doplnit i několika kapkami citronové či limetkové šťávy.

Vůně majoránkového čaje je už sama o sobě uvolňující a pomáhá navodit uklidňující dojem. Proto si můžete stejným způsobem připravit i bylinnou koupel s majoránkou, která uvolňuje a uklidňuje mysl po těžkém dni. Nálev ovšem nepijte, ale nalijte ho do vany napuštěné horkou vodou. Majoránka se pro své příjemné aroma používá i v aromaterapii.

8 zdravotních výhod majoránkového čaje

Bylina, kterou můžete pěstovat i na okenním parapetu v podobě čaje pomůže především s následujícími zdravotními problémy.

Má protizánětlivé vlastnosti

„Majoránka obsahuje antioxidanty, jako je karvakrol, které pomáhají předcházet poškození buněk škodlivými radikály. Tyto vlastnosti pomáhají snižovat riziko některých onemocnění včetně cukrovky, autoimunitních poruch i rakoviny,“ tvrdí Medicine Net.



Zmírňuje bolest

Majoránkový čaj může působit blahodárně i při bolesti hlavy, svalů i horečnatých stavech. Doprovodné bolesti má tendence mírnit.

Snižuje stres a bojuje proti nespavosti

Vůně majoránky je široce využívána i v aromaterapii, jelikož má schopnost člověka zklidnit a uvolnit. V aromaterapii se využívá především majoránkový olej, ale i samotný čaj z této obyčejné byliny dokáže před spaním příjemně uklidnit mysl a snížit hladinu stresu či zahnat první příznaky depresí.

Lidé, kteří trpí depresí, stresem či nespavostí, si mohou dopřát každý večer před spaním šálek horkého majoránkového čaje.

Majoránka zahradní má i léčivé učinky.Zdroj: Wikimedia Commons, Carlo Brescia, CC BY-SA 4.0

Zmírňuje příznaky běžného nachlazení

Majoránkový čaj se kvůli svým schopnostem používá i při tišení příznaků nachlazení, viróz, ale v podobě inhalace i k léčbě ucpaného nosu a zaseklé rýmy.

Chrání játra

Díky obsahu kyseliny rozmarýnové, která se nachází rovněž v rozmarýnu, tymiánu, mátě i šalvěji, může mít i majoránka pozitivní vliv na ochranu jater.

„Kyselina rozmarýnová byla identifikována jako prvek, který je zodpovědný za antioxidační aktivitu majoránky. Může tak být potenciálně schopná chránit játra proti poškození,“ stojí například ve studii z roku 2020. K podobným výsledkům došla i další studie.

Pozitivní vliv na trávení

Tato bylina také funguje jako přírodní projímadlo, jelikož má mírně zklidňující a diuretické účinky. Proto se může dle Lékařského slovníku užívat i při některých trávicích či neurotických obtížích.

Zpomaluje projevy stárnutí

Majoránka nám ale může pomoci i s některými estetickými nedokonalostmi. Údajně totiž zpomaluje stárnutí pleti, za což mohou obsažené antioxidanty. Bojuje tak proti jemným linkám, vráskám a celkově pozitivně ovlivňuje stav pleti.

Reguluje menstruační cyklus

V tradiční medicíně má majoránka jméno i coby hormony regulující bylina, která pozitivně působí i v oblasti ženského zdraví. „Majoránka obnovuje hormonální rovnováhu a reguluje menstruační cyklus. Výsledky naší studie vyzdvihují příznivé účinky majoránkového čaje na hormonální profil žen. Je však potřeba další výzkum,“ vysvětluje kolektiv autorů studie z roku 2015.

Kdo by se měl majoránkovému čaji vyhnout

Dlouhodobé užívání majoránového čaje se však nedoporučuje, stejně jako podávání byliny kojencům a malým dětem. Specialista na bylinky Herbář Milota uvádí i další potenciální rizika, která jsou s užíváním majoránky spojována.

„Při předávkování může dojít k podráždění sliznic, zejména sliznic žaludku a obecně trávicího ústrojí, případně k bolestem hlavy. Čaj proto popíjejte maximálně 3x denně,“ radí bylinkářský web, který ovšem místo jedné polévkové lžíce uvádí množství dvou čajových lžic na jeden šálek. Čaj by rovněž neměl být užíván v těhotenství.