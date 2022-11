Stačí vteřina a úraz může skončit smrtí. Největší nebezpečí nastává v pondělí

I když už od úrazu Martina C. uplynulo dost času, nerad na to vzpomíná a přiznává, že ho doteď mrazí a chytá záchvat úzkosti. Není se co divit, stačilo málo a přišel by o nohu. Bolestnou zkušenost s úrazem při práci nejen doma, ale i v zaměstnání, mají každoročně tisíce lidí. Jen v evidenci Státního úřadu inspekce práce je každoročně přes 40 tisíc pracovních úrazů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

I sponkovačka může způsobit velmi nepříjemný úraz. Upozorňujeme, že následující fotografie nejsou vhodné pro slabší povahy. | Foto: se souhlasem Ondřeje Nováka