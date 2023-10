Říká se, že děti se vyrovnají téměř s čímkoliv. S těžko pochopitelnou smrtí maminky, která odešla ze světa letos v květnu, se však budou pětiletý Tadeášek a čtrnáctiletá Maruška vyrovnávat celý život. Osudného dne se stihla matka tří dětí doma ráno ještě rozloučit. Když však ženu o několik hodin později našla její dcera bezvládnou v autě, bylo na její záchranu už pozdě. Veškerá péče tak nyní zůstala na tatínkovi.

Smrt milované maminky všechny zasáhla. | Foto: Se svolením Romana Kollára

Maminka Tadeáška, Marušky, ale i dospělé dcery Barči dávala podle jejího okolí svým dětem vše. Lásku, cit, věnovala se jim každou volnou minutu. Rozvíjela je v malbě, kreslení a neustále s nimi vytvářela něco nového. Nyní však na vše zůstal jejich otec sám. Musel přerušit své stávající zaměstnání, aby mohl převzít roli, kterou zastávala jeho milovaná manželka. Ví, že musí jít v životě dál, ale bolest a smutek v srdci už celé rodině zůstane navždy.

Nikdo neví, proč se to stalo

Osudného rána se manželka pana Romana Kollára doma rozloučila s Maruškou a Tadeáška ještě odvezla do školky, ve které pracovala. Kolegyním řekla, že si musí ještě něco zařídit a odešla. Podle pozdějších výpovědí to však spíš vypadalo, jako kdyby se v tu chvíli s nimi loučila.

„Má paní se rozhodla vzít si život. Během dopoledne jsem měl telefonát, že ji našla starší dcera v autě bez známek života. Resuscitace trvala 40 minut. Když se lékařům povedlo obnovit srdeční rytmus, letecky ji transportovali do nemocnice,“ vzpomíná na chvíle naděje, že se lékařům snad podaří zázrak.

Lékaři dělali, co mohli Své děti milovala, věnovala se jim a rozvíjela je. Zdroj: Se svolením Romana Kollára

Bohužel se záhy ukázalo, že ani lékaři ji i přes veškerou péči nedokáží udržet mezi živými. Po dvou dnech intenzivní péče v nemocnici tak musela rodina udělat zásadní rozhodnutí. „Životně důležité orgány manželky byly velmi poškozené. Navíc mozek byl bez známek života, takže nám bylo lékaři doporučeno nechat ji odpojit od přístrojů,“ vzpomíná na nejtěžší rozhodnutí svého života pan Roman. V ten moment cítil, že už není jiné cesty. Souhlas tak udělil.

„Zanechala po sobě dopis na rozloučenou, ve kterém se svěřila, že je to její dobrovolné rozhodnutí a že už dále nemohla,“ smutně podotýká pan Roman.

U lůžka své umírající manželky našel podporu ve své dceři Marušce. Ta projevila svou obrovskou vnitřní sílu, když s pomocí psycholožky chtěla svou umírající maminku ještě naposledy vidět.

David chtěl pomoci lidem, kterým nikdo nepomáhá. S Doniem už vybral miliardu

„Vhání mi to slzy do očí. Místo toho, abych byl své dceři v ten den oporou, dodávala sílu ona mě. Byla velmi statečná. Objala mě a řekla mi, že to zvládneme,“ hrdě mluví o své dospívající dceři. Děti od smrti maminky intenzivně využívají psychologické pomoci, která jim pomáhá vyrovnat se s touto obrovskou ztrátou.

Děti nesou ztrátu velice těžce

„Tadeášek byl na mamince velmi citově závislý. Každý večer, pokud to alespoň trochu jde, pozoruje na nebíčku první hvězdičku a zamává své mamince. Posílá jí pusinku a věří, že se na něj zrovna dívá,“ mluví o těžkých životních chvílích pozůstalý otec.

Zdravotní sestřičce vyndali nádor, museli jí rozříznout hlavu od čela až po krk

To navíc není jediná tragická událost, která rodinu zasáhla. Otec pana Romana, milovaný dědeček jeho dětí, těžce onemocněl a svádí náročný boj o své zdraví. Když to jde, pan Roman za ním dojíždí skoro přes celou republiku.

Táta na plný úvazek

Po smrti manželky byl pan Roman donucen nejen přerušit své zaměstnání, ale naplno se pustit do domácích prací.

„Vařím, peru, žehlím, uklízím, vozím děti každé ráno do školy a školky vzdálené šest kilometrů. V době oběda, někdy i odpoledne, je beru zpět. Jsem v situaci, kdy mi už nezbývá čas na práci. Můj příjem se tímto úplně zastavil,“ zoufá si pan Roman. Musí zajistit chod rodiny tak, aby děti měly vše, co potřebují. Tedy byly čisté, měly co na sebe, měly co jíst, byla zaplacena školka, škola, hypotéka a další pravidelné výdaje.

Rozešla se s ním, tak k Petře vnikl do bytu. Brutálně ji mlátil a skoro uškrtil

Otec nezletilých dětí ví, že by si jejich maminka vždycky přála, aby jejich děti dělaly to, co je baví a mohly v tom být dobré.

„Maruška hraje na hudební nástroj, velmi krásně maluje na plátno. Podpořil bych ji v umělecké škole, ale musím bohužel přemýšlet nad každým výdajem. Máme hypotéku na dům, vyšší platby za energie, výdaje za dojíždění do školy a další nutné výdaje,“ popisuje situaci otec rodiny. Na druhou stranu nepřestává věřit, že se časem vše srovná, bude moci pracovat a uživit tak své děti.

Na děti se pan Roman upnul

Po smrti manželky se pan Roman na děti hodně upnul. Jsou pro něj doslova vším. Jediným, co má.

„Dávají mi sílu jít dál. Budu pro ně ten nejlepší táta, kterého mají. Je velmi náročné vše zvládnout. Uléhám do postele pozdě v noci, vyčerpaný, unavený a se slzami v očích. To proto, že se dokážu vcítit do jejich pocitů. Představuji si, jak musí zvládat stesk po mamince. Po mamince, která už nezaklepe na dveře jejich pokojíčků,“ teskní pan Roman, kterému v těžké životní situaci pomáhají lidé z širokého okolí.

Pomoci otci s dětmi může každý

„Překlenout nejtěžší období nám pomáhá i nadace Donio. Období, kdy nemohu pracovat a postarat se o svou rodinu. Například zaplatit dceři rovnátka, zimní oblečení pro děti, školní potřeby a uhradit další péči. Pomáhají nám dárci, kterým není lhostejný náš příběh. Za každý příspěvek jsme velmi vděční, přijímáme ho s velkou pokorou a velmi tímto všem za pomoc děkujeme,“ je vděčný pan Roman.

Do sbírky na Donio můžete přispět i vy, a to do 20. listopadu 2023 a usnadnit tak rodině velice těžkou životní situaci.