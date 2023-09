Letos jsou to dva roky, co si zdravotní sestřička Mandi Petrak prošla peklem, a to bohužel ne poprvé. Když jí lékaři diagnostikovali nádor na mozku, věděla už moc dobře, co rakovina dokáže. Předtím už totiž vyhrála nad zhoubným onemocněním mízních uzlin i obřím nádorem na děloze. Kvůli rakovině mozku a následné operaci je však dnes maminka adoptovaného chlapce závislá na manželovi a všichni se obávají dalších výsledků testování.

Nádor na mozku neznamenal pro Mandi Petrak první setkání s rakovinou. | Foto: Se svolením Františka Petráka

CO SE V PŘÍBĚHU DOČTETE:

* První setkání s rakovinou

* Neúspěšná snaha o rodinu

* Odhalení nádoru na mozku

* Četné komplikace a ztráta paměti

* Prosba o pomoc

Mandi Petrak je 48 let a do Čech přijela před čtrnácti lety, aby zde žila se svou životní láskou Františkem Petrákem. V USA pracovala jako zdravotní sestřička a po příjezdu do České republiky zde začala vyučovat angličtinu. S manželem se toužili stát rodiči, ale jejich opakované snahy o vlastního potomka se bohužel nezdařily, a to dokonce ani po sérii umělých oplodnění. To ale bohužel nebylo to jediné, co mělo Mandi v Čechách ještě čekat.

V roce 2002 jí rakovina vstoupila do života poprvé v podobě Hodgkinova lymfomu a brzy na to se objevily i zdravotní potíže s nádorem na děloze. A když si myslela, že je vše špatné už za ní, přišla největší rána: rakovina mozku.

Mandi Petrak s manželem a adoptovaným synem před onemocněním.Zdroj: Se svolením Františka Petráka

Příjezd do Čech a snaha o rodinu

Žena, která se narodila ve Spojených státech amerických, žije se svým nynějším manželem v České republice už 14 let. Za tu dobu zde začala pracovat jako učitelka anglického jazyka, ale zároveň aktivně pracovala na zlepšování vlastní češtiny, což se jí úspěšně dařilo. A jak říká její manžel František, mluvila už místním jazykem na skutečně dobré úrovni.

Při nehodě vyletěl Miloš z auta. Přišel o zrak a byl jak hadrová panenka

V té době už měla Mandi za sebou úspěšné poražení Hodgkinova lymfomu, který se jí po roce léčby a ozařování podařilo zcela odstranit. „Lymfom byl u Mandi nalezen v hrudníku. Byla provedena operace, protože bylo potřeba odvodnit dva litry tekutiny. Nemohli operovat samotný nádor, protože byl moc velký a rozrostlý. Proto byla nezbytná chemoterapie a následně i radiace,“ popisuje první setkání s rakovinou Mandin manžel.

Hodgkinův lymfom

Jde o zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin, postihující převážně mladé dospělé. Projevuje se zvětšením mízních uzlin a u většiny nemocných i přítomností celkových příznaků (teploty, pocení, hubnutí), tvrdí Fakultní nemocnice Hradec Králové na svém webu. Pokud se léčba zahájí ihned, šance na vyléčení je vysoká. Podle rozsahu onemocnění se k léčbě volí buď chemoterapie či její kombinace s ozařováním. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo například v roce 2018 nově diagnostikováno onemocnění u 255 osob a 58 jich zemřelo. Celkově se mortalita pohybuje v hodnotě 0,5 úmrtí na 100 000 osob.

Snaha o otěhotnění a nádor na děloze

Vše se dařilo, jen snaha o vlastního potomka se nesetkávala s úspěchem. „Před opakovaný umělým oplodněním jsme oba prošli kompletním vyšetřením a byli jsme v pořádku,“ říká Mandin manžel František. Nic proto nenasvědčovalo tomu, že by Mandi hrozil jakýkoliv zdravotní problém.

David chtěl pomoci lidem, kterým nikdo nepomáhá. S Doniem už vybral miliardu

Po sérii neúspěšných pokusů o vlastního potomka se manželský pár rozhodl adoptovat chlapečka a oba si mysleli, že už budou konečně šťastní a budou si jen užívat vytoužené dítě. A to i přesto, že se brzy (v roce 2019) objevily potíže s nádorem na děloze, který se i přes velikost dvou mužských pěstí podařil lékařům úspěšně vyoperovat.

Nádor na mozku a následné komplikace

V roce 2021 si však Mandi i její okolí začali všímat, že je něco jinak. Vše začalo během období covidu, kdy měla Mandi často bolesti a další zdravotní komplikace, které později poukázaly na karcinom mozku.

„Mandi začala postupně zapomínat jednoduché dětské příběhy, které obvykle říkala synovi před spaním. Začala koktat, mít bolesti hlavy, problémy se zrakem a zhoršila se jí koordinace pohybu. Vše se začalo razantně zhoršovat,“ popisuje František manželčinu změnu, kvůli které následně navštívili lékaře. Ten stanovil jasnou diagnózu.

Jak lze léčit nádorová onemocnění, která nelze řešit operačně, se můžete dozvědět v tomto videu:

Zdroj: Youtube

V červnu roku 2021 vyoperoval Mandi zdravotnický tým nádor na mozku, ale od té doby je plně závislá na manželovi. „Mluvím pouze anglicky, česká slova mi z hlavy zmizela úplně, nemohu řídit auto, nemůžu jít sama nakupovat. Od operace mám pravidelně epileptické záchvaty, které spouští jakákoliv zátěž, ostré světlo, nebo hluk,“ popisuje Mandi s pomocí manžela následky, jež na ní nádor zanechal.

„Manželka má problém se vyjadřovat, vzpomenout si na slova a celkově odpovídá trochu zpomaleně. Stále má problémy s koordinací pohybu a je často zmatená. Její paměť pořád není jako před operací a co se jeden den naučí, druhý den zapomene,“ pokračuje za manželku František.

Častá únava a vyčerpání

I přes četná omezení zvládá Mandi vše sama, ale potřebuje časté přestávky k tomu, aby si odpočinula. Co nedokáže sama, musí zařídit její pečující manžel. Když chce doma uvařit či uklidit, po chvíli se jí udělá nevolno a musí si jít lehnout. S péčí o syna je to podobné. Vyžaduje velké množství pozornosti, které mu jeho maminka nyní nemůže dopřát a nedokáže se mu věnovat tolik, kolik by bylo potřeba.

Rozešla se s ním, tak k Petře vnikl do bytu. Brutálně ji mlátil a skoro uškrtil

„Nejhorší je, že nikdy nevíme, jak dopadnou výsledky další magnetické rezonance. Mandi nikdy nepřestane být v ohrožení života. Kdykoliv čekáme na vyjádření lékařů, prožíváme ty nejtěžší a nejdelší okamžiky, které si nikdo, kdo nemá doma nemocného člena rodiny, nedovede představit ani v nejhorším snu,“ bojí se o manželku František.

Rodina potřebuje pomoc

Aby se Mandin stav zlepšoval, potřebuje často docházet na rehabilitace a navštěvovat specialisty kvůli četným zdravotním prohlídkám. Na odborná pracoviště však musí dojíždět mimo oblast svého bydliště, což je pro ně v současné situaci s dosluhujícím automobilem velice náročné. Kvůli omezeným příjmům však není rodina schopna na nové auto, byť z druhé ruky, našetřit. Mandi pobírá na invaliditu 3. stupně minimální důchod ve výši 6.400 Kč a pan František ze svého platu sotva stíhá poplatit veškeré výdaje.

Proto žádají manželé o pomoc veřejnost prostřednictvím sbírky na Donio Pomoc pro Mandi. Z vybraných peněz bude pan František moci pořídit auto, kterým svou manželku dopraví kamkoliv bude potřebovat. Do sbírky můžete přispět i vy, a to do 18. října 2023.