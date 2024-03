Trápí vás vrstva tuku v oblasti břicha? Cvičíte, držíte drastické diety, ale stále máte daleko k vosímu pasu? Tento problém řeší dlouhodobě i influencerka a tatérka Lucie, která dříve bojovala s obezitou. A nyní možná našla cestu, jak v pase zhubnout a vyrýsovat celou postavu. Pomáhá jí s tím terapeutka Martina Václavíková, která centimetry z jejího břicha doslova tahá vlastníma rukama. Trochu pomoci si zvládnete i sami doma.

Tatérka Lucie s metodou teprve začíná, ale mnoho dalších žen potvrzuje úspěchy. | Foto: Se svolením Martiny Václavíkové

Obezita, nadváha, větší bříško. Témata, která trápí nejednu ženu. Někdy ale i přes veškerou snahu, cvičení i diety bříško zůstává nafouklé a sen o vosím pase se rozplývá.

Je to tím, že v některých případech se nejedná o nadváhu jako takovou, ale o zadržovanou vodu či zanesený lymfatický systém. Těch se žádným cvikem nezbavíte. Influencerka v oblasti body positivity a tatérka Lucie @jetojenvhlave však nyní podstupuje metodu, která vás může zbavit až 10 centimetrů v pase bez držení diet i cvičení. Metoda však není vhodná pro každého.

Obezita nebo zavodnění?

Pokud vás trápí nějaké to kilo navíc, nebo bojujete přímo s nadváhou či obezitou, je vhodné zjistit, proč tomu tak je. Někdy mají ženy pocit, že dodržují správnou životosprávu, cvičí, ale i přesto se nemohou svého bříška zbavit. Důvod totiž může být někde úplně jinde a žádná dieta ani cvičení na něj nezaberou.

„Je to tím, že obezita je často zaměňována za lymfedém. V tomto případě však nebývá účinná dieta ani cvičení, jelikož se nejedná o uložený tuk, ale o přebytečnou tekutinu, která se hromadí v tkáních. Nejčastěji se objevuje na nohou, ale i na břiše, rukou či v obličeji. Pokud se lymfedém neléčí, zhoršuje se a jedinou cestou je lymfu opět rozproudit a tělo tekutiny zbavit,“ vysvětluje první registrovaná terapeutka této metody v ČR Martina Václavíková na sociální síti Instagram.

Lymfedém je onemocnění lymfatického systému, které se bez léčby stane chronickým. Příznaky se v průběhu let zhoršují. „Lymfatický systém odvádí z tkání přebytečné tekutiny. Je-li lymfatický systém poškozen, nemůže tekutinu odvádět a ta se pak hromadí v tkáních. To může vést k otokům – tzv. lymfedému – kdekoli v těle. Nejčastěji se však tyto otoky vyskytují na pažích a na nohou,“ tvrdí Národní zdravotnický a informační portál. Lymfatický systém je pro naše tělo odpadním systémem, který dbá na to, aby z těla odcházely odpadní látky, odumřelé buňky a toxiny, a na kterém závisí také naše imunitní reakce.

Jedinou cestou, jak lymfu opět rozproudit a zbavit těla jak zadržované vody, tak nahromaděných toxických látek, je vhodná masáž a úprava životního stylu. Viditelných výsledků dosahuje terapeutka s lymfomodeláží Manuela Shala, kterou u nás praktikovala jako úplně první.

Jedná se o inovativní metodou, která spojuje techniku drenáže s tvarováním těla. Poprvé se objevila v Itálii v červenci roku 2021. Díky účinkům, které lze pozorovat už po prvním sezení, ji začínají praktikovat registrovaní terapeuti po celém světě.

Až o 10 cm za pár týdnů

Problém s bříškem řeší i tatérka a maminka Lucie @jetojenvhlave, která na sociálních sítích dlouhodobě bojuje mimo jiné za pozitivní vnímání vlastního těla. V minulosti se potýkala se silnou obezitou, následně zhubla, znovu přibrala v těhotenství a nyní ji, dle jejích slov, stále trápí pár kil navíc v oblasti břicha. A to i přesto, že pravidelně cvičí a dbá na zdravý životní styl.

„Už pár týdnu experimentujeme s tím, co tato metoda dovede. Respektive jak moc zázračná je. Je jasné, že nic nefunguje samo o sobě, zásadní je rozumná strava, dostatečný pitný režim, spánek, i dostatek pohybu, ale právě i zdravá lymfa. Už po první proceduře ale vidím změny,“ popisuje průběh terapie Lucie.

Navíc i přesto, že je ošetřován pouze pas, měl by být rozdíl patrný i na zadečku a nohách. Ošetření břicha je ovšem hlavní, jelikož se v něm nachází základ lymfatického systému.

„Jedna z mých klientek absolvovala pět procedur. Shodila při nich 5 kilogramů a v oblasti pasu zeštíhlela o 10 centimetrů. A to aniž by zahájila nějaký detox nebo upravila svůj jídelníček,“ hovoří z praxe terapeutka Martina Václavíková.

Doplňuje však, že to není pouze o absolvování masáže. Ta bohužel není samospásná. Je potřeba především upravit svůj životní styl. Ovšem drastickou dietu ani každodenní dřinu ve fitness centru absolvovat nemusíte.



Kila dolů a vyrýsované křivky

Pokud se budeme bavit jen o estetické stránce, masáž slibuje výrazný úbytek kilogramů i centimetrů navíc. Tělo získá kontury v podobě výrazného pasu, štíhlejších nohou, případně rukou. Díky tomu, že ošetření je možné provést i v obličeji, odstraňuje druhou bradu, obličej získá výraznější rysy a dojde i ke zjemnění vrásek.

„V první řadě to ale není jen o fyzickém vzhledu. Tak je to potřeba brát. Lymfodrenáž přináší tělu očistu od odpadních látek, které vlivem životního stylu zadržuje. Jsou to látky, které jsou pro tělo nepotřebné. Pokud nedojde k jejich vyloučení, tělo je uloží, díky čemuž dojde ke zpomalení metabolismu, oslabení imunity, únavě, psychickému nepohodlí či příbytku váhy,“ tvrdí terapeutka.

Díky zanesenému lymfatickému systému má ale naše tělo i sklony k tloustnutí. Pokud totiž zadržuje odpadní látky, dochází ke zpomalení ostatních procesů. Tělo pak začíná tuk ukládat, místo toho, aby jej přeměnilo na energii.

Bolestivá, ale fungující metoda

Ošetření, které terapeutka provádí, popisuje jako hloubkovou lymfodrenáž, která rozhodně není jemným hlazením. Používá při ní hodně oleje a tahy rukama provádí velmi rychle. S jistotou říká, že takových výsledků, kterých se s metodou dosáhne, jinou manuální lymfodrenáží nedocílí.

„Pokud má žena, ale i muž, velmi zatuhlé břicho a zanesené podkoží, pak je minimálně první masáž bolestivá. Běžným jevem u hloubkových lymfodrenáží jsou dokonce i modřiny v oblasti ošetření. Je to způsobeno i rychlostí hmatů, které jsou prováděny ve vyšším opakování na jednom místě. Pokud však má dojít k vyloučení zadržovaných toxinů i tekutin, je potřeba, aby břicho nejprve změklo,“ vysvětluje důvod výskytu hematomů v ošetřované oblasti terapeutka.

Stačí pár procedur?

Je-li je vaším cílem fyzické zkrášlení v oblasti pasu, mohlo by vám stačit podstoupit pět procedur. Certifikovaná terapeutka však tvrdí, že s ohledem na prostředí, ve kterém žijeme, potraviny, které konzumujeme a stresující sedavé zaměstnání, bychom měli lymfu uvolňovat pravidelně.

„Pokud řešíte pouze nadbytek kůže, můžete odchodit jen pět procedur. Ovšem ono to není jen o kráse. Zanesený lymfatický systém způsobuje únavu, ztrátu energie, špatný spánek, nižší imunitu, stres i přibírání na váze. Abyste se negativních vlivů zbavili, lepší je uvolňovat lymfu každý měsíc až dva,“ doporučuje Martina Václavíková.

Pro koho není metoda Manule Shala vhodná

Speciální masáž si může dopřát každý zdravý člověk bez zdravotních omezení. Jakoukoliv lymfodrenážní techniku doporučuje terapeutka podstoupit každému. Ovšem proceduru Manuela Shala doporučuje hlavně pro osoby, které trápí primárně oblast bříška, či snad dokonce uvažují o plastické operaci.

„Technika není vhodná pro osoby, které trpí některou z kontraindikací masáže. Proto se vždy potencionálního klienta ptám, zda je zdráv, zda se s něčím léčí nebo užívá nějaké léky. Je to taková univerzální otázka, na základě které si rozebereme, zda je jeho onemocnění kontraindikací či nikoli,“ vysvětluje certifikovaná terapeutka.

Vosí pas i lepší zdraví

Kromě viditelného zlepšení fyzického vzhledu v oblasti pasu je technika přínosná i z dalšího důvodu. Působí totiž pozitivně i na lidské zdraví. Kromě jiného:

Detoxikuje organismus.

Posiluje imunitu.

Pozitivně ovlivňuje metabolismus.

Odstraňuje zadržovanou vodu.

Způsobuje pocit lehkosti

Pozitivně ovlivňuje menstruační cyklus.

Vede k hormonální rovnováze.

Pomáhá s redukcí váhy.

Zjemňuje strie a jizvy.

Napíná ochablou pokožku.

Pomáhá při nadýmání i zácpě.

Zlepšuje spánek a snižuje únavu.

Pomáhá s bolestí hlavy.

Vede k rychlejšímu uzdravení po operacích.

„To však zdaleka nejsou všechny přínosy, které technika přináší. Například také pomáhá se správným držením těla. Rovněž uvolní stažené bříško a vše ostatní, co zatuhlo v průběhu let. Primárně je to však o tom, že odbourat nevhodné zlozvyky musíte vy. Správně sedět a přestat se hrbit, je základ,“ vysvětluje Martina Václavíková.

Jak si pomoci doma

Návštěva certifikovaného terapeuta je ovšem jen malou částí úspěchu celé procedury. Jak sama terapeutka tvrdí, 90 % úspěchu je změna každodenní rutiny. Tu máme ve svých rukách sami.

„Lymfatický systém ovlivňuje primárně náš životní styl. Není to proto jen o masážích. Především jde o změnu životního stylu, jako je dostatečný pitný režim, dostatek pohybu, vyvážená strava a další,“ popisuje nutné kroky.

Podpůrné prostředky začínají u péče o pokožku. Tu je vhodné zbavit odumřelých kožních buněk například peelingem. Slouží k tomu třeba sprchový peeling, peelingové rukavice či metoda suchého kartáčování.

Rovněž lze doma provádět i automasáže. Například při každodenní činnosti jako je mytí ve sprše nebo nanášení krému na pokožku. K automasážím je možné využít i vhodné nástroje, a to třeba silikonovou baňku či pomůcky ze dřeva.

„Otázkou ale zůstává, kdo by se chtěl doma několikrát v týdnu sám masírovat, pokud nemá vyloženě nějaké obtíže. Pokud už problémy cítíte, přístup certifikovaného terapeuta provádějícího lymfodrenáže nikdy automasáží plně nenahradíte,“ uzavírá téma Martina Václavíková.