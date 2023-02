V létě roku 2022 se jedenatřicetiletý Marek se svým strejdou rozhodli, že si vyjedou na výlet na motorkách. To ale Marek ještě netušil, že kdyby tentokrát zůstal doma, udělal by líp. „Nehoda se stala v létě, venku bylo 25 °C, bylo sucho, ale i tak jsem ztratil kontrolu nad řízením. V momentě, kdy jsem chtěl podřadit na nižší stupeň, jsem zmáčkl brzdu, a v ten moment mi podjelo kolo a motorka šla k zemi,“ vysvětluje, jak se to celé seběhlo, Marek, který nyní leží v nemocnici a je odkázán na péči druhých.

Ve velké rychlosti vletěl Marek do svodidel, které doslova rozdrtil svýma nohama. Obě nohy utrpěly vážná poranění, zlomil si obě stehenní kosti a i přesto, že byl Marek plně při vědomí, nemohl nic dělat. Ztrácel hodně krve, a kdyby kolem nejeli lidé, kteří mu zavolali pomoc, možná bychom dnes neměli o kom psát. „Zachránili mě lidé, kteří projížděli náhodou kolem nehody. Přiletěl pro mě vrtulník, ve kterém jsem málem vykrvácel, ale věřil jsem, že už jsem v péči záchranářů a že to dobře dopadne,“ popisuje svou cestu Marek.

Obě nohy má operované, ale levou stále necítí.Zdroj: se svolením Marie Papežové

Při převozu do nejbližší nemocnice Marek v důsledku velké ztráty krve upadl do umělého spánku a neprodleně po příletu lékaři zahájili operaci a transfuzi krve. Marek měl obrovské štěstí, že následkem nehody zůstal mentálně naprosto v pořádku. „Mozek naštěstí poškozen nebyl a moje mentální myšlení a vnímání je naprosto normální,“ uvádí Marek, který je ale i tak závislý na péči své ženy Marušky.

Připravovali je na nejhorší

Lékaři doslova bojovali o Markův život, několikrát jim na sále vynechal a celkově nebyl ošetřující personál příliš optimistický a rodinu připravoval na nejhorší. „Marek navíc začal krvácet zevnitř, takže se dalším operacím nevyhnul. Obě nohy na tom byly opravdu špatně, ale levá na tom byla ještě hůř,“ popisuje stav svého muže Maruška.

Do obou nohou Markovi voperovali tyče, aby nohy držely pohromadě, podařilo se ho probudit z umělého spánku, ale ani tak neměli zdaleka vyhráno. „Marek měl podle lékařů strávit další půl rok v nemocnici a čekalo ho minimálně 10 operací, protože levá noha byla stále otevřená a nikdo si ji netroufal zašít,“ vysvětluje Markova žena.

Bolestivé převazy v narkóze

Při převazech trpěl Marek takovou bolestí, že musely být prováděny pod narkózou. „Levá noha totiž začala hnisat a dostaly se do ní bakterie, v důsledku čehož se musel odstranit lýtkový sval a nervy,“ pokračuje Maruška. A když nejsou nervy, není ani cit. Proto se Marek i jeho manželka oprávněně obávali, že Marek o svou nohu, nebo o schopnost používat ji, přijde.

Rána na noze se musela neustále kontrolovat, aby se bakterie z levé nohy nedostaly do nohy pravé. „Jeden z doktorů nakonec řekl, že věří, že nohu dokáže zašít, a rozhodl se to alespoň zkusit. Skládám mu obrovskou poklonu, smekám klobouk, a to nejen jemu. Zašití rány se povedlo hned na poprvé a Marek tak dostal po návratu do života druhý největší dar ve svém životě,“ říká Markova manželka. I tak ale čeká Marka ještě dlouhá cesta, jelikož následná léčba bude trvat dle lékařů zhruba další dva roky.

Bojuje, ale nohu stále necítí

Po měsíci od sešití nohy mohl být Marek přemístěn do rehabilitačního centra a začít pracovat na tom, aby se jednou mohl na své nohy znovu postavit. „Lékaři mluvili o zázraku a Marek se všem rozhodl dokázat, že na to má a že jednou bude fungovat opět bez pomoci,“ hrdě říká o svém muži Maruška.

„Pro Marka je to od začátku hodně těžké, ale má podporu celé naší rodiny. V rehabilitačním centru dělá obrovské pokroky a snaží se být samostatný. Levou nohu ale bohužel stále neohne a ani ji necítí,“ hovoří o běhu na dlouhou trať Markova žena. Obrovskou motivací je pro Marka i dcera, které je 5 let a v současné době je s maminku doma.

„Chodí do školky a zvládá to statečně. Když jsem byl na rehabilitacích, navštěvovala mě jednou za 14 dní, později už každý týden,“ říká Marek, který bojuje i proto, aby mohl být s dcerkou a manželkou brzy doma. Nyní ho čeká další operace kolene, pak pár týdnů na rehabilitacích a poté by se snad mohl vrátit zpět k rodině.

I tak ho ale čeká dlouhá cesta, každodenní rehabilitace, léčebné pobyty, a hlavně spousta práce a odhodlání, aby se jednou na svou nohu mohl opět postavit a být tu pro své dvě holky, pečovat o ně a chránit je jako správný chlap. Jak ale říká jeho žena Maruška, je to nejen běh na dlouhou trať, ale také velká finanční zátěž.