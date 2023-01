Naštěstí s ní byla nevlastní dcera Ajka, dětská lékařka. Na nic nečekala, své dvě malé děti i ji naložila do auta a okamžitě zamířily do strakonické nemocnice. Zachránila tím Marii život, protože za necelou čtvrt hodinu převozu ztratila hlasatelka tolik krve, že osušky pod ní byly doslova nasáklé červenou tekutinou…

Cytologie všechno neodhalí

Krutá diagnóza od lékařů zněla: adenokarcinom děložního hrdla. Byl to šok. Vždyť měsíc předtím byla Marie Retková na preventivní kontrole u svého gynekologa a podstoupila cytologický stěr, který neukázal nic podezřelého. Ve skutečnosti v jejím těle ale bujel nádor a byl už v pokročilém stádiu.

„Nádor rostl hodně dozadu a při stěru se k němu lékař nedostal,“ vysvětluje Marie Retková. Fakt, že má cytologické vyšetření omezenou citlivost, potvrzuje i profesor Jiří Sláma z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Falešná negativita cytologie je 15 až 40 procent. Je tedy zřejmé, a dokládá to i řada studií z Evropy i USA, že část žen, které chodí na pravidelné kontroly, může mít rakovinu děložního čípku kvůli neadekvátnímu vyhodnocení testu,“ objasňuje onkogynekolog.

Zákeřné viry pod drobnohledem

Tyto viry označované zkratkou HPV jsou velmi časté – podle odborníků se s nimi v životě setká až 80 % populace. Obvykle se jich dokáže organismus zbavit sám, ale v některých případech mohou v těle přetrvávat a způsobovat přednádorové či nádorové změny.

Na rozdíl od Marie Retkové mají dnešní ženy mnohem širší možnosti prevence, než tomu bylo před dvaceti lety. Pozornost se upírá k pohlavně přenosným lidským papilomavirům, které způsobují rakovinu děložního čípku i další onemocnění.

Odhalí rakovinu dřív, než vznikne

Co je na tomto testu tak jedinečného? Pozitivní HPV DNA test může ukázat na riziko zhoubné nemoci i o mnoho let dříve, než vůbec propukne.

V zahraničí je součástí screeningu už řadu let a od roku 2021 jej mohou zdarma podstoupit i české ženy ve věku 35 a 45 let. Mnozí odborníci nyní ale apelují, aby byl test rozšířen i na kategorii žen ve věku 55 let, protože i ty jsou rakovinou děložního čípku nemálo ohroženy.

Zpočátku nemohla ani chodit

Pokud se nemoc zachytí ještě v předrakovinovém stádiu, stačí provést poměrně jednoduchý zákrok zvaný cervikální konizace. To však bohužel nebyl případ Marie Retkové.

První vyšetření vůbec nevypadala růžově. Ukázalo se, že jde o poměrně rozsáhlý nádor a je nutné podstoupit relativně radikální operaci. Po ní následovalo šest týdnů denního docházení na radioterapii. Zpočátku Marie nemohla chodit, zhubla, dny trávila upoutaná na lůžko.

Rodina mne držela nad vodou

„V nejtěžších chvílích mne rodina doslova držela nad vodou, všichni byli bezvadní. Když se ale rodina začne stonajícím příliš zaobírat, pozorovat ho, ulevovat mu, chránit ho a všechno mu připraví až pod nos, tak je to špatně. Dávkovali mi to tak akorát. Samozřejmě když jsem bezprostředně po operaci nemohla ani chodit, byla jsem ráda, že mi ukrojili chleba a přinesli mi ho do postele, ale jakmile jsem se vyhrabala z nejhoršího, bylo to na mně,“ vzpomíná oblíbená moderátorka, jak se dostávala zpátky do běžného života.

Nemoc mne naučila být v klidu

Kdyby mohla, rok 2001 by Marie Retková nejraději vymazala. Přestože ale prožívala těžké chvíle, nevzdávala se.

„Je důležité naplnit si život činností a nemyslet na to. Ono se to samozřejmě lehko řekne, protože v raném stadiu je z toho člověk zničený, sotva stojí na nohou. Já měla i období, kdy jsem špatně spala, takže jsem brala prášky na spaní, abych mohla druhý den fungovat. Naštěstí to bylo přechodné,“ přiznává.

Nemoc jí ale dala zároveň nadhled, schopnost daleko snáz překonat různé problémy a uvědomit si, že jsou v životě podstatnější věci.

„Snažím se na všem si najít něco hezkého a od doby nemoci jsem víc v klidu. Předtím jsem měla pocit, že na všechno musím stačit stoprocentně. Teď už to tak vůbec nemám. Je důležité vědět, co se zblázní a co ne,“ usmívá se moderátorka.

Nemoc, která by nemusela existovat

Podle profesora Slámy by rakovina děložního čípku v dnešní době už vůbec nemusela existovat. Jelikož dívky a chlapci ve věku 13 let mají z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování proti pohlavně přenosným lidským papilomavirům, lze tím předcházet značné části HPV infekcí.

„Zároveň umíme diagnostikovat přednádorové změny. Dobrým příkladem je Austrálie, která má natolik efektivně nastavené preventivní mechanismy, že se pravděpodobně stane první zemí, kde rakovina děložního čípku přestane existovat,“ vysvětluje onkogynekolog.

Marie Retková apeluje na ženy

Česká republika má k tomuto cíli bohužel zatím daleko. Každý rok si diagnózu rakoviny děložního čípku vyslechne okolo 800 žen a v průměru každý den na ni jedna pacientka umírá. Marie Retková proto na ženy apeluje, aby pečovaly o své zdraví.

„Jsem ráda, že dnes už je dostupná nová metoda vyšetření testem na HPV DNA, která není závislá na tom, jestli se gynekolog dostane při stěru až ke schovanému nádoru. Ale milé dámy – k čemu by metoda byla, pokud bychom nepřišly na každoroční preventivní prohlídku, aby nám mohl test být proveden? Choďte na prohlídky, vždyť je to jen jednou za rok. Také bych ráda apelovala na všechny maminky, aby využily pro své děti očkování proti HPV. Je přece zdarma a rakovina děložního čípku je jediné nádorové onemocnění, proti kterému existuje vakcína,“ vzkazuje Marie Retková, které se povedlo nad zákeřnou nemocí zvítězit.