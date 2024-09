Přímo před zraky své manželky a ročního syna Huga bojoval o život Martin Šilhánek. Muže, kterému přátelé kvůli jeho černým kudrnatým vlasům a vousům neřeknou jinak než „Čert“, téměř zabilo píchnutí vosou.

Ač 44letého muže už v minulosti vosa opakovaně píchla, nikdy mu bodnutí nezpůsobilo žádné větší komplikace. Tentokrát to však bylo jiné. Vosa své žihadlo zasadila Martinovi do zad. Okamžitě se mu udělalo nevolno a upadal do bezvědomí.

Následné oživování přivolanými zdravotníky trvalo téměř hodinu. Nakonec sice bylo úspěšné, ale Martin se doposud neprobudil z umělého spánku. Nikdo zatím neví, jak se jeho stav bude vyvíjet dál; mozek byl bez kyslíku příliš dlouhou dobu.

Rodina nyní žádá o pomoc ve sbírce na Donio. Vybrala už přes 400 tisíc korun.

Jak se zachovat při alergické reakci po bodnutí včelou či vosou:

V ohrožení života kvůli vose

„Jak je to proboha možné? Ptáme se všichni,“ zní v úvodu sbírky na Donio, kterou pro Martina „Čerta“ Šilhánka založili přátelé z České Kubb asociace (venkovní společenská hra, pozn. red), jmenovitě Kateřina Krmelová.

„Ještě během telefonátu se zdravotnickou záchrannou službou otekl Martinovi jazyk a upadal do bezvědomí,“ pokračuje zakladatelka sbírky.

Po úspěšném, leč dlouhotrvajícím oživování byl Martin letecky přepraven do brněnské nemocnice, kde byl jeho stav stabilizován. Musel však být uveden do umělého spánku. První narozeniny syna tak strávil místo rodinné oslavy na jednotce intenzivní péče.

„Doktor mi řekl, že to byla alergická reakce. Tvrdil, že i když člověk alergik doposud nebyl, může se u něj alergická reakce během života rozvinout,“ odkazuje se na slova doktora manželka Jana Šilhánková.

close info Zdroj: Se svolením Jany Šilhánkové zoom_in Otec ročního chlapce leží v nemocnici v umělém spánku kvůli alergické reakci na vosí bodnutí.

Příliš dlouho bez kyslíku

Jak říká zakladatelka sbírky, zatím není vůbec jisté, jak se bude Martinův stav vyvíjet dál. Jeho hlava a tělo podle jejích slov netvoří po dlouhé době bez kyslíku harmonickou dvojici a každá část si „žije vlastním životem“.

„Martinova manželka Jana, syn Hugo, ale i celá rodina a doktoři se každý den všemožně snaží, aby se obě části opět propojily. Cílem je, aby se Čert probral a začal alespoň nějakým způsobem komunikovat s okolním světem. Naděje umírá poslední a my věříme, že to za pomoci lékařů a svých nejbližších zvládne,“ pokračuje Kateřina Krmelová.

Boj za návrat do života

Ještě nedávno by Martin pro manželku a syna udělal všechno na světě. Nyní se ale kvůli bodnutí vosou ocitl v situaci, že sám potřebuje pomoc od ostatních. Jeho žena Jana Šilhánková je však na mateřské dovolené; její příjem tak nemůže pokrýt veškeré náklady rodiny.

„Chceme Janče ulehčit, aby mohla veškerou svou energii soustředit na syna Huga a péči o Martina. Aby ji netrápily myšlenky na to, co vše musí zaplatit a jestli to finančně zvládne. Nebo co bude s jejich malým synem či domem,“ uvádí zakladatelka hlavní důvod sbírky.

Všichni věří, že se jednoho dne Martin z umělého spánku probudí a bude moci nastoupit na četné rehabilitace, cvičení a další postupy, které mu pomohou vrátit se do více či méně normálního života. Vývoj zdravotního stavu však v tuto chvíli nelze s jistotou předpovídat.

Martinovi i jeho manželce lze přispět do sbírky jakoukoliv částkou ZDE.