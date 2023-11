Sbírka pro malého Martínka Zatloukala, která se uskutečnila na začátku podzimu, vám nejspíš nemohla uniknout. Pro nemocného chlapce s kudrnatými vlásky a roztomilým úsměvem se vybrala obrovská částka v rekordním čase. Během pár dní získal od štědrých lidí na svou léčbu přes 150 milionů korun. Kdy Martínek podstoupí léčbu, kterou kliniku rodina vybrala a jak je na tom chlapeček aktuálně se zdravím?

Mnozí z vás jistě s napětím přemýšlíte nad tím, jak to s malým Martínkem, na jehož léčbu se v říjnu vybralo přes 150 milionů korun, dopadlo. Dnes už konečně víme, kdy Martínek léčbu podstoupí a kde to nakonec bude.

O zprávu plnou nadějí a velkého očekávání z výsledků zákroku se podělil i jeho tatínek Tomáš Zatloukal. Přesně tak, jak slíbil. Nyní už se rodina nemůže dočkat a všichni doslova počítají každý den, kdy započne pokus o záchranu života jejich milovaného syna Martina. Léčbu musí podstoupit co nejdříve, aby byla naděje na úspěch co nejvyšší.

Kdo je Martínek Zatloukal

Martínek je dvouletý chlapec, který trpí velice vzácným genetickým onemocněním, syndromem AADC. Ten mají jen asi tři další lidé v republice. V Česku pro něj neexistuje léčba a děti s tímto onemocněním se většinou nedožívají více než pěti až sedmi let. Léčbu však nabízí zahraniční klinika, ovšem za nemalou částku.

Cena za léčbu, kterou Martin potřebuje, je 100 milionů korun. Tuto částku však dokázalo za pár dní nashromáždit přes 307 tisíc lidí ve sbírce, která na začátku podzimu rezonovala celým Českem. Ti, co přispěli, ale i mnoho dalších, nyní napjatě sledují, jak to bude s malým chlapcem, kterému může jediná aplikace léku zachránit život, dál.

Speciální léčba je domluvená

Nedávno jsme vás informovali o tom, že ač se vybralo obrovské množství peněz, zatím nikdo neví, kdy Martínek svou léčbu podstoupí. Naplánovat takovou léčbu je totiž velice náročné a nejde to tak rychle, jak by si všichni přáli. Navíc Martínek v polovině října bojoval s virózou, jak jsme vám sdělili v tomto článku.

Nyní však rodina ví, kdy a kam Martínek na léčbu konečně pojede a naděje na jeho záchranu tak obrovsky vzroste.

„Trvalo to, trvalo. Věřili jsme, že na Vánoce už se bude náš Martínek zotavovat doma, i tak máme ale velkou radost, snažíme se být co možná nejvíce zdraví a byť se to zdá ještě daleko, už počítáme dny do odjezdu,“ podělil se o radostnou zprávu Martínkův tatínek Tomáš Zatloukal.

Vysněná cesta do Francie

Ještě na konci prázdnin nikdo z rodiny malého chlapce ani nedoufal, že by se mohla vybrat částka, která byla na záchranu jejich malého Martínka potřeba. Sto milionů se však díky medializaci příběhu i zapojení influencerů a mediálně známých osobností vybralo prakticky za pár dní.

Výsledná částka navíc činila přes 150 milionů korun. Díky tomu může Martínek podstoupit léčbu na zahraniční klinice.

„S velikou radostí oznamujeme, že se to konečně podařilo dojednat a léčba proběhne ve specializovaném centru v Montpellier ve Francii na přelomu ledna a února příštího roku. Přesné datum samotného zákroku bychom si přáli ponechat v tajnosti také proto, že by ještě mohlo dojít ke změně,“ říká pod sbírkou na Donio v aktualitách Tomáš Zatloukal.

Neustálý boj s nemocemi

Rodina však doufá, že na začátku příštího roku Martínek do Francie skutečně odjede a léčbu podstoupí co možná nejdříve. Bohužel je to však v době, kdy viry a bakterie útočí nejvíce z celého roku, což ovlivňuje i zdravotní stav malého chlapce.

„Co se zdravotního stavu Martínka týče, kvůli snížené imunitě stále bojujeme s každou drobnou virózou, Martínek je ale bojovník a navzdory všemu se na nás stále dokáže usmívat,“ podotýká chlapcův otec, který v závěru ještě jednou ze srdce poděkoval a popřál možná nejklidnější předvánoční čas všem.