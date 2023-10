Příběh malého Martínka, na jehož léčbu v září lidé přispěli ve sbírce více než 150 milionů korun, všichni dál napjatě sledují. Jak se Martínek v tuto chvíli cítí? A jak bude pokračovat jeho léčba? Chlapec, jehož rodině lidé poslali na pomoc neuvěřitelně vysokou částku, trpí genetickým onemocněním zvaným syndrom AADC. A pouze nákladná léčba ho může zachránit od pravděpodobné smrti.

Martínek může díky vybraným penězům podstoupit potřebnou léčbu. | Foto: se svolením Tomáše Zatloukala

Celá republika napjatě sleduje příběh dvouletého kudrnatého Martínka s těma nejmodřejšíma očima a nejroztomilejším úsměvem, který potřebuje nákladnou léčbu. Jak se situace vyvíjí? Poté, co se ve sbírce vybralo dokonce ještě o 50 milionů více než potřebných 100 milionů korun, vzali si rodiče chlapce nějaký čas na to, aby mohli situaci a následný postup zvážit. Také se chtěli rozhodnut, co udělají s penězi, které se vybraly nad potřebnou stomilionovou částku.

Jejich rozhodnutí už je jasné. Jak se nyní Martínek má, kdy podstoupí léčbu a co rodiče udělají s penězi navíc?

Aktuální vývoj situace

Do sbírky pro Martínka Zatloukala, který trpí velmi vzácným genetickým onemocněním, jenž je způsobené nedostatečnou funkcí enzymu AADC, přispělo přes 307 tisíc lidí.

I proto cítí rodina nejen ohromný vděk, ale i obrovskou odpovědnost. Cítí i jakousi povinnost informovat o situaci všechny, kteří svým darem přispěli k tomu, že jejich syn může podstoupit léčbu, která má velký potenciál zachránit mu život.

„Mnozí se nás právem ptáte, jak jsme na tom, co léčba, jak to všechno pokračuje? Pravda je taková, že zatím stále čekáme. Naplánovat takovou léčbu bohužel nejde tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Nejen naši lékaři, ale i my sami se snažíme dělat pro to maximum a slibujeme, že jakmile budeme mít novinky, budeme je s vámi s velkou radostí sdílet,“ informoval pod sbírkou v aktualitách na platformě Donio tatínek Martínka Tomáš Zatloukal.

Kde lze Martínkův příběh sledovat

Zatím tedy slouží stránky s ukončenou sbírkou k tomu, aby i přesto, že už není potřeba finančně přispívat, mohli lidé sledovat aktuální vývoj situace. Jak Tomáš Zatloukal nedávno sdělil, rodina si přeje, aby zkrátka každý, kdo jim pomohl, mohl sledovat vývoj zdravotního stavu chlapce.

Záměr sdílet vývoj situace okomentovala i Cristina-Carmen Baron, vedoucí marketingu a PR platformy Donio, která sbírku pořádala: „Novinky o Martínkovi a jeho sbírce mohou všichni sledovat přímo u sbírky v sekci Aktuality,“ uvedla.

Veškeré novinky a zprávy tam přidává přímo Tomáš Zatloukal, tatínek chlapce. Zda se v budoucnu dočkáme jiného způsobu sdílení pokroků nemocného Martina, třeba pomocí sociálních sítí, je zatím ve hvězdách. Rodina má aktuálně mnoho práce se zajištěním léčby a výběrem vhodné kliniky.

Aktuální zdravotní stav

Martínek nyní čeká nejen na léčbu v zahraniční klinice, ale i na to, až se uzdraví z virózy. „Martínek nyní statečně bojuje s podzimní vlnou viróz. Jen co se po třech týdnech z jedné dostane, hned pár dní nato si dá i se svou sestřičkou další kolo. Počasí nám v tom moc nepomáhá. I přes to se ale stále dokáže na nás, i na svět okolo, smát,“ komentoval zdraví svého syna Tomáš Zatloukal.

Celá rodina si nikdy nepřestane vážit toho, co pro ně úplně neznámí lidé udělali. „Znovu bychom vám všem chtěli od srdce poděkovat. Dali jste našemu Martínkovi to úplně nejcennější – život. A nám naději. Nikdy nebudeme moci dostatečně poděkovat za ten zázrak, který se díky vám stal. Děkujeme,“ napsali další dojemný vzkaz lidem.

Definitivní rozhodnutí rodičů

Po tom, co se vybralo o neuvěřitelných 50 milionů víc, než na kolik byla sbírka nastavena, nesla se mezi lidmi otázka, co bude se zbylými penězi. Nechá si je rodina všechny a použije je na doprovodnou léčbu? Nemůže je o ně někdo připravit? Nebo je snad darují na jiné sbírky? Rodiče Martínka učinili definitivní rozhodnutí:

„Upřímné díky všem podporovatelům, jejichž seznam by byl velmi dlouhý, kteří jste dokázali za tak krátkou dobu zburcovat celý národ k něčemu tak nevídanému. Doposud neznáme přesnou cenu léčby, bude záležet na zvoleném pracovišti. Po skončení léčby, v případě, že nějaké prostředky zbydou, tyto rádi přenecháme na další dobročinné sbírky,“ uvedl Tomáš Zatloukal o rozhodnutí rodiny.

Nemoc, kterou mají jen dvě děti v ČR

Když se Martínek narodil, nic nenasvědčovalo tomu, že by měl v následujících měsících vést doslova boj o svůj právě započatý život. V roce a půl mu však bylo diagnostikováno vzácné genetické onemocnění syndrom AADC, které má na světě jen přibližně 120 lidí, z nichž dva žijí v ČR.

Co je to AADC syndrom Mezi nejčastější příznaky Deficitu dekarboxylázy aromatických L-aminokyselin (AADC deficit) patří hypotonie, zpoždění vývoje, poruchy pohybu, záchvaty podobné epilepsii, ale i ucpaný nos či nadměrná produkce slin. Jedná se o vzácnou dědičnou a devastační poruchu centrálního nervového systému u níž se nástup příznaků objevuje před třetím měsícem života. Jedinou naději nyní představuje genetická léčba. Podle AADC News trpí nemocí pouze 100 lidí na světě.

Děti s touto chorobou se většinou dožívají pouhých 5 až 7 let. Pokud však podstoupí včas nákladnou genetickou léčbu, je velmi pravděpodobné, že se jejich stav zlepší. Úspěšnost této léčby potvrzují někteří tuzemští lékaři, zahraniční kliniky i některé studie.

Sbírka se díky široké základně dárců vybrala dříve než za týden. Obrovskou zásluhu na tom měla i influencerka, herečka a moderátorka Nikol Leitgeb (za svobodna Štíbrová), která za svou dobrosrdečnost pár dní poté obdržela i nejvyšší ocenění horní komory českého parlamentu – stříbrnou medaili předsedy Senátu.