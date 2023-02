Chtěl položit koberec a skončil v kómatu. David se dnes neobejde bez vozíku

„Představte si, že se na konci směny vracíte v sanitce na základnu. Už se vidíte doma, a v tom vám při čekání na semaforech zaklepe někdo na okýnko s tím, že na zemi leží paní, která potřebuje vaši pomoc. Otočíte sanitku na křižovatce a vyrazíte na místo. Je namrzlo, tak asi někdo ‚jen‘ uklouzl na chodníku," popsali záchranáři na svém facebookovém profilu začátek záchranné akce.

Třiačtyřicetiletý útočník v sobotu 17. prosince 2022 kolem 19. hodiny večer v ulici Novodvorská v Praze 4 napadl a nožem pobodal dvě ženy. Jedna z nich utrpěla lehčí zranění a skončila v krčské nemocnici, druhá z žen byla zraněna velmi těžce, záchranáři ji odvezli do nemocnice v Motole. Muže při pokusu o zadržení policisté zastřelili. Podle vyšetřovatelů si pachatel ženy vybral náhodně, útočil zřejmě kvůli svému psychickému stavu.

Konkrétně je řeč o Karlu Kirsovi a Michaele Procházkové – ta byla u pražské záchranky vůbec poprvé ve službě.

Záchranáři museli zraněné ženě nejdříve zastavit krvácení, a pak jí podali speciální infuzi takzvaným instraoseálním vstupem, při němž jí v sanitce navrtali kost a léky se tak dostaly do těla přes řečiště kostní dřeně. Bezprostředně poté ženě, které selhávaly životní funkce a v jednom okamžiku jí přestalo bít srdce, provedli takzvanou torakostomii. Ta se u pozemní záchranné služby používá naprosto výjimečně.

„Torakostomie je úkon, při kterém se skalpelem vytvoří otvor do dutiny hrudní, aby odsud mohl odejít vzduch, který tlačí na cévy a brání tak průchodu krve do srdce,“ říká Anatolij Truhlář ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje s tím, že u letecké záchranky se tento úkon používá poměrně často (letecká záchranná služba často zasahuje u nejzávažnějších případů a úrazů), zatímco u té pozemní naprosto výjimečně.

To ovšem nebyl případ pražského záchranáře Karla Kirse – další shodou okolností se torakostomii naučil dva měsíce před zásahem na Novodvorské na dobrovolném kurzu.

V Motole čekal speciální operační tým

To vše se událo v záchranářské sanitce na cestě do motolské nemocnice, kde na ženu na pokraji smrti už čekal speciální operační tým. „Šlo o komplexní trauma hrudní dutiny, navíc s náhlou zástavou oběhu, který se záchranářům na místě podařilo obnovit. Proto bylo třeba najít kombinované pracoviště, které má jeden urgentní příjem a traumateam včetně kardiochirurgie,“ vysvětlil ředitel pražské Zdravotnické záchranné služby, lékař Petr Kolouch.

Útočník v Praze pobodal dvě ženy bezdůvodně, podle policie je ani neznal

V motolské nemocnici lékaři pacientce provedli torakotomii. Termín je velmi podobný předchozí torakostomii, ale je mnohem rozsáhlejší. „Díky urgentní resuscitační torakotomii, tedy širokému otevření hrudníku, jsme odhalili takzvanou srdeční tamponádu, při níž krev nahromaděná v osrdečníku utiskuje srdeční sval, v důsledku čehož dochází k srdeční zástavě. Srdce bylo zasaženo jednou bodnou ránou, která měla přibližně 20 milimetrů. Mým úkolem bylo co nejrychleji otevřít hrudník, zjistit rozsah poranění a zastavit krvácení, aby bylo možné provést přímou srdeční masáž,“ uvedl k zákroku lékař Tomáš Haruštiak z III. chirurgické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

Přímá masáž srdce trvala unikátních 80 minut

Po otevření hrudníku tým zahájil masáž těžce zraněného srdce. Chirurg při ní dlaněmi stlačuje odhalený srdeční sval - levou i pravou komoru tak, aby krev tekla do plic, kde se okysličí, a pak z levé komory do krevního oběhu, kde zásobuje orgány. Především mozek je velmi citlivý a bez okysličení po pěti minutách nevratně odumírá. Poškozeny mohou být ale i další důležité orgány, jako jsou játra či ledviny,“ popsala zákrok motolská nemocnice ve své tiskové zprávě.

Srdeční masáž trvala nesmírně dlouho. „Přibližně 80 minut, tedy asi 6400 krát, jsme ručně komprimovali levou i pravou komoru, abychom zachovali oběh. Ta délka resuscitace je skutečně unikátní,“ přiblížil v pořadu Události, komentáře na ČT24 nezvyklý zákrok Milan Hron, emeritní primář Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol, který u operace byl. „Je to náročný úkon – lékař v podstatě drží v dlaních srdce a pracuje za něj,“ dodal Hron.

„Pacientka měla v mnoha ohledech velké štěstí,“ dodal pro ČT24 kardiochirurg Milan Hron. „Od záchranářů na místě se jí velmi rychle dostalo životzachraňující pomoci a náš zásah měl šťastný konec. Od záchranářů dostala drahocenný čas, abychom my mohli pokračovat v práci na záchraně jejího života,“ uvedl s tím, že pacientka se na Štědrý den, přesně týden po náročném zásahu, probudila do plného vědomí. Zatím vše nasvědčuje tomu, že nebude mít trvalé neurologické následky kvůli případnému poškození mozku z neokysličování.

Svůj podíl na její dobré rekonvalescenci má podle Milana Hrona i její dočasné napojení na mimotělní krevní oběh, který pomohl jejímu srdci i plicím zotavit se z traumatu.

Další unikátní zákroky českých lékařů



Lékaři z Fakultní nemocnice v Motole zavedli neslyšícímu chlapci kmenový implantát, který by mu měl vrátit sluch. Pětiletý Tadeáš se stal prvním dítětem v České republice, kterému byl sluchový kmenový implantát voperován. Malý Tadeáš se narodil s nedostatečně vyvinutým sluchovým nervem, který vede informace z vnitřního ucha do mozku. Chlapci byly v minulosti voperovány kochleární implantáty, ty mu však nepomohly. Lékaři z Fakultní nemocnice v Motole se proto vloni rozhodli přistoupit k unikátnímu řešení, a sice voperovat Tadeášovi kmenový implantát. Šest týdnů po úspěšně provedené operaci a nastavení implantátu uslyšel Tadeáš poprvé v životě zvuky.



Specialisté v Brně v roce 2019 přivedli na svět dítě ženy s mozkovou smrtí.



V motolské nemocnici se lékařům podařilo přivést na svět dítě pacientky s transplantovanou dělohou. Porod z transplantované dělohy představuje světový unikát, dítě se narodilo z dělohy od zemřelého dárce, přičemž dárkyně předtím nerodila, takže děloha nepodstoupila předchozí těhotenství.

„Byl to mimořádně komplikovaný zásah. Nejistota, jestli někde kolem nepobíhá útočník. Tma, zima, a hlavně to, že Karel s Míšou neměli jakoukoliv možnost se na takhle složitý zásah více připravit. Za normálních okolností dostanou záchranáři základní informace o výjezdu od dispečinku a mají několik minut, než dojedou na místo, aby si prošli plánovaný postup. Tady “do toho” skočili rovnýma nohama přímo ze sanitky. Poradili si, a to naprosto skvěle! Často píšeme o tom, že při záchraně životů jde o minuty. V tomto případě šlo doslova o vteřiny. Kdyby Míša s Karlem neprojížděli zrovna okolo a bleskurychle nezareagovali, zraněná žena by zemřela,“ napsali pražští záchranáři na sociální síti.

O napadení dvou žen v Praze 4 jen týden před Vánocemi informovala všechna tuzemská média:

Zdroj: Youtube