Vysokou voňavou bylinu si zpravidla spojujeme s osvěžujícími letními nápoji. Aromatická máta peprná však v sobě skrývá neuvěřitelné množství léčivých účinků. Mezi nejvýraznější určitě patří podpora správného fungování trávicí soustavy a pomoc při žaludečních nevolnostech, bolestech břicha a dalších trávicích potížích. Vědecké studie dokonce naznačily, že máta umí zmírnit i příznaky tak nepříjemného a bolestivého onemocnění, jakým je syndrom dráždivého tračníku. Jak máta pomáhá při problémech se zažíváním? A kdy se máty raději vyvarovat?

Studie prokázaly, že olej z máty peprné aktivuje kanál proti bolesti v důležitém orgánu. | Foto: Shutterstock

Účinky máty peprné:

Mátové lístky zaženou nevolnost

Mátový čaj nebo mátové lístky se na zažehnání žaludečních problémů používaly od nepaměti. Složky, které máta obsahuje, podporují vylučování žaludečních šťáv i tvorbu žluči, a přinášejí tak lidem úlevu.

Účinky voňavé rostliny, která se do Evropy i k nám rozšířila zřejmě z britských ostrovů, na nevolnost byly prokazatelné, ale ukázalo se, že má příznivý vliv také na další problémy trávicího traktu. Podporuje chuť k jídlu, zamezuje zvracení i nadýmání, je účinná při střevních problémech, upravuje funkci střev a uvolňuje křeče.



K tomu pomáhá při potížích se žlučníkem a žlučovými kameny, posiluje játra i slinivku, a navíc působí protizánětlivě a dezinfekčně.

„Jako první pomoc při problémech je nejjednodušší žvýkat čerstvé listy, kdykoliv máte pocit křečí, plného žaludku nebo nadýmání,“ radí odborníci. K potlačení potíží prý stačí pouhých pět lístků denně. Pokud nemáte k dispozici čerstvou mátu, může pomoci mátový čaj, třeba i preventivně po jídle.

Voňavé listy máty peprné chutnají palčivě kořeněně, větrově a chladivě. Obsahují až dvě procenta silic, z nichž je nejvíce zastoupena silice mentolu a menthonemu . Vedle toho máta poskytuje dalších čtyřicet účinných látek, například menthofuramen, piperiton, třísloviny, hořčiny, flavonoidy a kyselinu octovou.

Někdy postačí žvýkačka

Jestliže je vám těžko a nemáte po ruce ani čerstvou, ani sušenou mátu, mohla by být první pomocí i mátová, tedy peprmintová žvýkačka.

„Žvýkání jakéhokoli typu žvýkačky stimuluje sekreci žaludečních šťáv, což může pomoci s trávením potravy a zmírnit pocit plnosti a nadýmání po jídle,“ vysvětluje pro zdravotnický web NSH gastroenteroložka Aline Charabatyová.

Tvrdý bonbon z máty však stejný účinek nemá. Může za to cukr, který bonbon obsahuje a který může fungovat úplně opačne. „Jedna věc, kterou je třeba si zapamatovat, je, že mátové bonbóny mají vysoký obsah cukru," říká Aline Charabatyová. Podle jejích slov může cukr ve střevech způsobit nadýmání, zácpu či průjem.

Máta umí zmírnit vážnou chorobu

Máta a její účinky byly podrobeny vědeckému zkoumání kvůli možným účinkům na syndrom dráždivého tračníku (IBS). Na nepříjemnou chorobu, která postihuje trávicí systém a často způsobuje dlouhotrvající žaludeční křeče, nadýmání, průjem a zácpu, neexistuje žádný lék.

„Život s tímto onemocněním může být velmi frustrující, protože jeho příznaky mívají velký dopad na každodenní život nemocného,“ uvádí o IBS web NHS.

Vědci zkoumali mátový olej, který uvolňuje buňky hladkého svalstva lemujícího velkou část trávicího traktu. I když klinické studie u lidí s IBS ukázaly smíšené výsledky, dvě hlavní analýzy zjistily mírný přínos.

„Lidé s IBS, kteří užívali mátový olej, hlásili méně bolestí břicha a nadýmání ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo,“ informuje web pro zdravotní vzdělávání Harvard Health Publishing.

Jiná studie z roku 2011 ukázala, proč může máta peprná pomoci lidem se syndromem dráždivého tračníku neboli IBS.

„Sloučeniny v mátě peprné aktivují kanál proti bolesti v tlustém střevě. Tento kanál, nazvaný TRPM8, může podle výzkumníků snížit bolest spojenou s konzumací některých kořeněných jídel, jako je hořčice nebo chilli,“ píše web Everyday Health zaměřený na zdravý život.

Autoři studie se domnívají, že tento nový pohled by mohl vést k vývoji mátového oleje jako hlavního zdroje léčby syndromu dráždivého tračníku i bolestí břicha pocházejících z tlustého střeva.

Aromatická máta peprná v sobě skrývá neuvěřitelné množství léčivých účinků.Zdroj: Shutterstock

Pálí vás žáha? Pozor na mátu

Na všechny problémy s trávením ovšem máta patent nemá a některé by mohla dokonce zhoršit. Platí to o pálení žáhy, které se projevuje palčivým pocitem za hrudní kostí a je spojeno se stoupáním žaludečních kyselin z žaludku do jícnu a do dutiny ústní, takzvaným refluxem.

„Bohužel máta peprná uvolňuje svěrač mezi jícnem a žaludkem, tedy dolní jícnový svěrač, takže může způsobit reflux a pálení žáhy,“ upozorňuje Harvard Health Publishing.

Cestou, jak se zbavit zažívacích potíží a přitom nevyvolat nepříjemné pálení žáhy a reflux, jsou kapsle s mátovým olejem, které svůj obsah uvolňují až v tenkém střevě.

Hojí, uklidňuje i povzbuzuje

A co ještě umí máta? Vnitřně ji můžete užívat také na nespavost, stres nebo na bolesti hlavy a migrény. Máta nejen posílí nervy, ale působí také jako přírodní afrodiziakum. Používá se i na snížení krevního tlaku a na posílení činnosti srdce.

Máta se často přidává do různých mastí a balzámů. Mentol, který obsahuje, chladí a znecitlivuje, takže pomáhá například při podráždění nebo svědění pokožky. A asi nejznámější použití máty představuje odvar, který může posloužit jako ústní voda k výplachu, dezinfekci a zklidnění bolavých zubů i dásní.