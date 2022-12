To, že na svůj nádor na varleti přišel poměrně brzy, a jako hodně mladý kluk si zachránil život, nepovažuje Matúš za nic výjimečného: „Myslím, že chlap dříve nebo později pozná, že něco není v pořádku. Samozřejmě nejlepší varianta je, když se to začne řešit co nejdříve, což byl i můj případ. Mně hodně pomohlo, že zhruba rok přede mnou měl stejný problém můj bratranec, a právě kvůli němu jsem se začal hlídat.“

Kamarádi si taky něco našli

Co konkrétně si Matúš nahmatal? Nádor popisuje jako zaschlou rozkousanou žvýkačku nalepenou na varleti.

„Asi takhle nějak to po hmatu působilo. U jiných případů může být nález úplně jiný, třeba se projeví jako zvětšené varle,“ vzpomíná Matúš na svůj příběh, díky němuž inspiroval své kamarády, aby se o varlata začali také víc zajímat a dělali si samovyšetření. Záhy se ozvalo hned několik kamarádů, kteří si taky „něco“ nahmatali. Nakonec se u nikoho nic nepotvrdilo, a naštěstí šlo jen o planý poplach.

„Jestli dodnes pokračují v samovyšetřování, to netuším. Ono, když se s někým potkáte, tak se ho hned neptáte, zda se už dnes prohmatával,“ směje se Matúš.

„Každopádně věřím, že pokud se s tím už setkali, tak se čas od času sami zkontrolují.“

Jak správně samovyšetřovat varlata? Podívejte se na video

Zdroj: Youtube

Rodiče byli skvělí

Hned poté, co si Matúš nahmatal tu zaschlou žvýkačku, to řekl tátovi. Ten pak domluvil doktora a druhý den už byl mladík na vyšetření. Úplně první pocit, když si nádor nahmatal, si přesně nepamatuje. Ale spíš to viděl tak, že když měl nádor jeho bratranec, tak přeci není možné, aby se jemu stalo totéž. Jenže to možné bylo. Následovala brzká operace. Strach neměl, jelikož všude četl, že tenhle typ rakoviny je dobře léčitelný.

„Dnes jako rodič dokážu lépe pochopit, jak se museli v danou chvíli cítit moji rodiče. Po celou dobu, i když měli velký strach o své dítě, byli skvělí. Nejen rodiče, ale i další členové rodiny dělali vše pro to, abych se cítil dobře a dostával tu nejlepší péči,“ váží si Matúš podpory příbuzných.

Bulka jako špendlíková hlavička

Po operaci dostával Matúš chemoterapii a absolvoval ozařování. Na chemoterapii si šel vždy na týden lehnout do nemocnice, třítýdenní ozařování bylo spíše doplnění léčby. Vše dobře zvládl a život šel dál. Jenže v 19 letech se nádor vrátil i do druhého varlete.

„Opět jsem ho objevil sám. Pamatuji jsi, jel jsem osm hodin autobusem do Prahy, kde jsem studoval, a večer, když jsem dorazil, tak jsem si opět nahmatal bulku. Tentokrát byla ale jiná a spíše připomínala větší hlavičku od špendlíku. Takže ráno jsem jel opět osm hodin zpátky, aby na mě kouknul můj lékař,“ vzpomíná Matúš.

Druhé varle zachráněno

Recidiva u rakoviny varlat není moc běžná, a když už nastane, spíše se objeví v jiných místech, než na druhém varleti. Matúšův nález byl navíc tak malý, že i lékaři chvíli pracovali s alternativou, že jde „jen“ o zánět. Takže mladík týden dostával kapačky antibiotik, a teprve když se bulka nijak neměnila, musel podstoupit operaci.

Jelikož byl nádor tak malý, lékaři jen odstranili nádor, ale varle zachovali i s tím, že se plně nezotaví. Mělo to své mínusy, ale i plusy. Riziko bylo, že se nemuseli odstranit všechny napadené tkáně, čímž by se mohla léčba trochu zkomplikovat.

Děti v mrazáku

„Pozitivní bylo, že takto zůstávala možnost zachování tvorby testosteronu a plodnosti. I kdyby to nevyšlo, tak náhrada testosteronu je možná, a děti, tedy spermie, již tehdy byli uložené v mrazáku,“ směje se Matúš.

Jelikož u něj po druhé léčbě začala tvorba testosteronu pomalu klesat a objevily se nějaké problémy, bude muset v nejbližší době začít s hormonální substitucí. Ta je naštěstí i pro muže k dispozici.

S knírem jako SuperMario

Povědomí o rakovině varlat se od doby, kdy onemocněl, podle Matúše posunulo, a to hlavně díky kampani Movember, symbolizované nošením kníru, která má skvělou myšlenku.

„Běžně se s lidmi na toto téma jen tak nezačnete bavit, ale když vidí váš knír a vy vypadáte jako SuperMario z videohry, tak se hned ptají, proč vypadám jak blbec. I takhle snadno se na to dá upozornit. Trochu je škoda, že někdy si lidi sice spojují Movember a kníry, ale tu hlavní podstatu toho nevědí,“ říká mladý muž.

Na samovyšetření varlat stačí ruce a pár minut. A co s prostatou? Movember a Muži proti rakovině. Poslechněte si podcast, kde svůj příběh sdílí i Matúš Baláž.

Muži se tam často škrábou

Podle něj by bylo fajn, kdyby se všichni muži čas od času opravdu zkontrolovali, protože nic snadnějšího, jak předejít problému, ani být nemůže. „Nemusíte nikam k lékaři, můžete to udělat u televize, ve sprše nebo klidně i v práci, stačí se jen prohmatat. A co si budeme, chlapi se i teď často „škrábou na k…ích“ jak se říká, tak by bylo fajn kdyby to někdy udělali i s cílem se zkontrolovat," dodává Matúš.

Jak Matúš vnímá svůj osud?

V této chvíli o sobě bývalý hokejista Matúš prozrazuje: Hokej již asi čtyři roky nehraji. Měl jsem protrhané vazy v koleni, pak byl covid, a pak už chyběla i motivace. Dokud jsem studoval, tak to bylo pěkné zpestření zahrát si univerzitní soutěž se spolužáky. Teď už by byla možnost hrát jen na amatérské úrovni, a to mě moc neláká, a radši budu trávit víkend jinak než na stadionu. Každopádně dnes je můj život úplně mimo hokej a dělám v IT oblasti ve zdravotnictví, kde mohu někdy i uplatnit zkušenosti z období léčby. Takže vše špatné je k něčemu dobré.