Tato potravina je nerozlučně spojená především s chladným obdobím roku. Když potřebujeme zastavit začínající nachlazení, nebo se rychle uzdravit z kašle a rýmy, saháme po ní všichni. Není totiž lepší ingredience na oslazení léčivého bylinného či zázvorového čaje, než med. A pokud jde o domácí léčbu poranění, je to opět med, který pomůže. Jak potvrzují lékaři, med vytváří vhodné prostředí pro hojení ran.

Pozitivní účinky má med především v tišení kašle při zánětu horních dýchacích cest. | Foto: Shutterstock

Je med zdravý? Lékař David Frej říká:

Zdroj: Youtube

Med má výborné vlastnosti. Samozřejmě je zdrojem koncentrovaného cukru, takže ho opravdu nelze jíst ve velkém množství. Ale lžička medu denně nikomu neuškodí, naopak. Obsahuje totiž mnoho zdraví prospěšných látek i vitamínů.

Milan Špaček, medový sommeliér, vysvětluje: „Med obsahuje živiny, jako jsou bílkoviny, vláknina, cukry, různé vitamíny, minerály, enzymy a aminokyseliny. Je zde zastoupeno poměrně velké množství železa, vápníku, sodíku, draslíku, fosforu, zinku a vápníku. Med je dobrým zdrojem vitamínu C a vitamínů skupiny A, B, D, E, H, K.“

Pomocník proti horečce

Draslík, který je v medu obsažen, pomáhá při chřipce a snižuje horečku, jelikož vyvolává pocení a usnadňuje vykašlávání hlenů. Med je skvělým pomocníkem jak při prevenci, tak při samotné léčbě širokého spektra nemocí.

Chrání srdce a je protizánětlivý. Řada lidí se ale zbytečně trápí jeho konzumací

„Med obsahuje řadu látek, které jsou nezbytné pro správný chod imunitního a trávícího systému. Působí antisepticky, protizánětlivě, posiluje oběhovou soustavu a srdce, brání onemocnění dýchacích cest a horečnatým onemocněním,“ vysvětluje Milan Špaček a dodává že železo, které je obsažené v medu, zlepšuje krvetvorbu.

Sladké uklidnění před spánkem

„Pacientům med doporučuji jako podpůrný prostředek při nachlazení. Evergreenem je čaj s medem a citrónem. Pozitivní účinky má med především v tišení kašle při zánětu horních dýchacích cest,“ říká nutriční terapeutka Miroslava Karbanová z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na podporu imunity stačí lžička medu denně.

Dokonce i káva se dá osladit medem a chutná moc dobře.Zdroj: Se svolením Medkomerc

Med by měl podle babských rad fungovat jako podpora při usínání. To potvrzuje i Milan Špaček: „Med dokáže uklidnit nervy a udržet psychiku v klidu. Obsahuje glukózu, která se rychle vstřebává do krve, a tak podporuje relaxaci a zmírnění psychických problémů. Ty dokážou občas velmi nepříjemně zasáhnout i do spánkového režimu. Zkuste si večer dát lžíci medu třeba do teplého mléka.“

Med podporuje paměť

Podle medového someliéra je med také výborným bojovníkem se stresem, obnovuje buněčný systém, a navíc zlepšuje paměť.

„Vápník, který med obsahuje, je snadno vstřebáván mozkem, který díky tomu lépe funguje. Tmavý medovicový med nebo med lesní, který se skládá z medovicového a květového, je vhodný pro starší konzumenty, protože je bohatý na minerální látky, jako je vápník, draslík, hořčík, železo, které jsou pro tělo a jeho paměťový aparát blahodárné,“ říká Milan Špaček.

Pokožka med ocení

Díky svým regeneračním a zklidňujícím účinkům si našel med své místo i v kosmetickém průmyslu. Medová kosmetika je vhodná pro všechny typy pleti. Med vyživuje a hydratuje pokožku, ničí bakterie, má silné čistící účinky a bojuje proti volným radikálům, které způsobují stárnutí pleti.

Zázračný citron: Léčí nemoci a stres. Nahradí i čisticí prostředky či kosmetiku

Velmi populární jsou medové balzámy na rty, medové zábaly a masáže, medové pleťové a vlasové masky nebo hydratační krémy, které dodávají pleti i vlasům svěží vzhled a jas.

Bojovník proti bakteriím

Od pradávna se med využíval také na léčbu ran a kožních problémů. „Med má antibakteriální, protiplísňové i protizánětlivé účinky," říká medový sommeliér Špaček. „Včelí produkt má totiž nízké pH, díky čemuž bakterie dehydratuje, tedy odvodňuje, a tím zabíjí. Navíc obsahuje peroxid vodíku, což může také vysvětlovat některé z jeho antibakteriálních vlastností.“



Výzkumy prokázaly účinnost medu proti několika lidským patogenům, včetně E. coli, nebo například proti určitému druhu streptokoků. Spekuluje se i o jeho vlivu na rezistentního zlatého stafylokoka.

Jak použít med pro hojení rány

O tom, jak med při hojení využívat, napsali v odborném článku v časopise Urologie pro praxi lékaři ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Nízký výskyt alergií a dobré klinické výsledky při hojení ran za použití medu dávají možnost jeho širšího využití. Množství aplikovaného medu a frekvence jeho výměny záleží na množství tekutiny, který rána produkuje, tedy na rychlosti jeho ředění. Pokud rána nevylučuje tekutinu, stačí podle lékařů provádět převaz dvakrát týdně. Vzhledem k tomu, že tekutost medu se po ohřevu na teplotu těla zvyšuje, je vhodné med nejprve nanést na sterilní savé krytí a až poté přiložit na ránu. „Vrstvou medu pokrýváme celou ránu i její okraje. Při léčbě dutinových zánětů je možné med aplikovat stříkačkou a při výměně vyplachovat fyziologickým roztokem,“ dodávají zdravotníci.