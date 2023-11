Špatně se vám usíná, cítíte se vyčerpaní a bolest hlavy, úzkost či depresivní nálada vás přepadají čím dál častěji? S tím vám může pomoci meduňka. Obyčejná bylinka, ze které si před spaním uvaříte čaj. Je nejen léčivý, ale i výborně chutná. Meduňka vám nejen zklidní nervy a navodí příjemný spánek. Meduňkový čaj zmírňuje také žaludeční problémy a působí příznivě při bušení srdce a srdeční arytmii. Cena balení meduňkového čaje se pohybuje kolem padesáti korun.

Meduňka v čaji uspává, kůže ocení její uklidňující účinky také. | Foto: Shutterstock

Meduňka a její účinky:

Nemůžete večer dlouho usnout, ale polykat prášky na spaní nechcete? Pokud přemýšlíte, co je dobré na spaní a jaký čaj pít večer, abyste rychle usnuli a vyspali se do růžova, pak je meduňka tou správnou volbou. Co všechno tahle bylinka, kterou si můžete pěstovat na zahrádce i v truhlíku za oknem, umí? A víte, jak dlouho před spaním pít meduňku?

Elixír života

Meduňku lékařskou zasvěcenou bohyni Dianě používali Řekové na bolesti hlavy již před tisíci lety. Věřili, že při pravidelném pití posílí mozek.

„Během 17. století francouzští karmelitánští mniši začali z meduňky připravovat bylinnou tinkturu, která je známá jako karmelitánský líh nebo jako karmelitánské kapky. Ty se používaly při migrénách, stresu či zažívacích obtížích. Proslulý lékař Paracelsus nazýval meduňku elixírem života, jelikož celkově působí na nervovou soustavu, psychiku i jednotlivé orgány, na které může mít stres negativní vliv,“ uvedl odborný web Zdraví.

Meduňka je léčivka z čeledi hluchavkovitých, které se říká také medovka nebo včelanka. Z listů meduňky si připravíte nejen lahodný čaj, sirup nebo likér, ale můžete ji přidávat i do domácí limonády. Nejúčinnější je čerstvá, můžete si ji ale i nasušit. Protože jde o víceletou bylinku, můžete, dokud roste a nekvete, sbírat její lístky třeba každý den. O to intenzivněji vám poroste.

Na co meduňka pomáhá

Meduňka zklidňuje, podporuje trávení, působí proti křečím a nadýmání. Je účinná při migréně, vyčerpanosti, nespavosti, nachlazení, cukrovce i menstruačních potížích. Zlepšuje koncentraci, snižuje krevní tlak a má antidepresivní účinky. Z meduňkového odvaru se připravují také uklidňující koupele. Ty během několika minut pomáhají zbavit člověka psychického napětí, celkově ho uvolnit a připravit na klidný spánek. Zároveň pročišťují pleť a mohou ulevit od revmatických obtíží. Své využití má meduňka i v kuchyni jako koření, používá se k dochucení nebo dozdobení dezertů, ovocných salátů a nápojů.



Má meduňka i nějaké nežádoucí účinky? Příliš vysoké dávky a nadměrné užívání mohou spíše uškodit. „Doporučuje se s meduňkou zhruba po 3–6 týdnech užívání na nějaký čas přestat a dopřát si pauzu. Rozhodně se pak nedoporučuje užívat meduňku déle než čtyři měsíce bez přestávky,“ uvádí web Zdraví.

Pro nastávající maminky má pozitivní informaci: „Nastávajícím matkám se poměrně často podává meduňkový čaj, který má protidávicí účinky a zároveň podporuje tvorbu mléka. Kromě toho může pomoci při problémech se spánkem a při nevolnostech, ale v některých případech pozitivně působí také na dítě (například při bolestech bříška). Důležité je ovšem užívat meduňkový čaj i další meduňkové produkty s mírou.“

Méně úzkosti a lepší spánek

Na to, zda má meduňka pozitivní účinky na paměť a může ovlivnit stres, se zaměřily i některé vědecké studie. „Studie ukazují, že účastníci, kteří požili meduňku, měli lepší výsledky v matematice, paměti a koncentraci než ti, kteří ji nepožili,“ informoval web Urban Leaf, zaměřený na zahradnické produkty.

Klinická studie z roku 2004 zase zjistila, že užívání meduňky zmírnilo negativní náladu z laboratorně vyvolaného psychického stresu. Účastníci, kteří užívali meduňku, sami uvedli, že mají zvýšený pocit klidu a snížené pocity bdělosti.

Několik klinických studií prokázalo pozitivní účinky meduňkového extraktu na pacienty trpící úzkostí. „V jedné studii byl extrakt z meduňky podáván jedincům s mírnou až střední úzkostí po dobu 15 dnů. To vedlo k úplnému ústupu úzkosti u 70 % pacientů a meduňka také prokázala přínos pro spánek, přičemž u 85 % pacientů došlo k výraznému zlepšení nespavosti. Další studie sledovala účinek podávání meduňky po dobu 7 dnů pacientům, kteří podstoupili operaci srdečního bypassu. Výsledky této studie ukázaly u těchto pacientů 49% snížení úrovně úzkosti a 54% zlepšení kvality spánku,“ uvedl web kliniky Marion Gluck.

Kdy pít čaj z meduňky?

Meduňkový čaj zklidňuje organismus. Pokud máte před sebou náročné úkoly, potřebujete být plně soustředění na práci nebo vás čeká důležité jednání, pak si meduňkový čaj rozhodně nedávejte k snídani, ale nechte to až na večer.

Meduňkový čaj:

Čaj z meduňky se doporučuje pít alespoň hodinu před spaním. Tak se mohou naplno uplatnit jeho zklidňující účinky a bude se vám hezky usínat.

Jak připravit a užívat meduňkový čaj

Jak připravit meduňkový čaj:

Pokud máte čerstvou meduňku, zalijte polévkovou lžíci natrhaných lístků půl litrem vroucí vody

V případě sušené meduňky použijte jednu až dvě čajové lžičky

Nechte deset minut louhovat

Čaj můžete v případě potřeby osladit třtinovým cukrem nebo medem a přidat citron. Je ale lahodný a voňavý i bez těchto přísad.

Meduňkový čaj:

„Meduňku lze užívat jako čaj (6 – 12 g sušené byliny denně). Pokud však pociťujete vysoký stupeň úzkosti, doporučuje se užívat terapeutickou dávku ve formě tinktury (tekutý extrakt) nebo kapslí obsahujících 500 mg suchého extraktu denně. Meduňka je obecně bezpečná a dobře snášená bez kontraindikací. Přesto jako u každé bylinné léčby je vždy nejlepší poradit se s kvalifikovaným bylinkářem, aby posoudil vaše individuální potřeby,“ radí web kliniky Marion Gluck.