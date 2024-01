Blížíte se ke zlomové padesátce a občas se přistihnete, že stojíte v místnosti a přemýšlíte, proč tam proboha jste nebo zapomenete, co jste právě chtěli říct? Nebojte se. Nemusí se jednat o příznaky demence. Může jít jen o změnu hormonální hladiny a s návaly horka je pravděpodobné, že se jedná o první příznaky menopauzy.

Návaly horka a přibírání v oblasti břišních partií - to je pro většinu žen menopauza. | Foto: Shutterstock

Konec krvácení

V období přechodu prochází organismus ženy velkými a nevratnými změnami. Snižuje se počet folikulů, ženských hormonů ve vaječnících, zejména estrogenu a progestinu, a ženské pohlavní orgány přestávají plnit svoji hlavní funkci, tedy přípravu na těhotenství.

Když hladina estrogenů klesne pod kritickou hranici (asi 50 miligramů za 24 hodin), menstruační krvácení skončí.

K ukončení plodnosti ovšem nedochází ze dne na den. Trvá to i několik let. Průměrný věk žen v klimakteriu se pohybuje mezi 49. a 52. rokem.

Klimakterický syndrom

Problémy, které z poklesu hormonů vyplývají, se označují jako klimakterický syndrom, který trvá dva roky a postihuje 70 až 80 procent všech žen. Zhruba třetina žen má to štěstí a problémy v klimakteriu téměř nepociťuje, další třetina je považuje za snesitelné a poslední třetina považuje potíže spojené s přechodem za velmi nepříjemné až nesnesitelné. U třetiny žen klimakterický syndrom přetrvává i pět let.

Typické příznaky klimakteria návaly horka trvající několik sekund až minut

pocení

bušení srdce

nervozita, podrážděnost

neschopnost koncentrace

depresivní nálady, úzkostné stavy, snížené sebevědomí

poruchy spánku, nespavost

bolesti hlavy a závratě

únava

zhoršená paměť

K dalším příznakům klimakteria patří organické změny, jako nechtěné přibírání na váze, zhoršení pleti, atrofie prsních žláz, pochva ztrácí elasticitu. Častá je suchá vaginální sliznice a s tím spojená bolest při sexuálním styku. Přidávají se problémy s močením, objevuje se inkontinence, častější záněty pochvy i močových cest.

S překonáním akutního klimakterického syndromu mohou pomoci také potravinové doplňky, léčivé přípravky a volně prodejná léčiva, radí doc. MUDr. Tomáš Fait. „Jako účinnou látku obsahují fytoestrogeny ze sóji, jetele nebo lnu, extrakt z ploštičníku hroznatého, směsi mikronutrientů, včelí produkty či extrakty pylových zrn. Pod vedením lékaře mohou ženy užívat i určité léky. Účinná je hormonální substituční terapie, která funguje na akutní klimakterický syndrom, současně brání rozvoji aterosklerózy (při časném startu, tj. do 10 let od přechodu) a prokazatelně chrání kostní hmotu. Potíže akutního klimakterického syndromu účinně ovlivňuje i kombinovaná hormonální antikoncepce,“ uvádí Fait.

Strava a životní styl je pro klimakterium klíčový

Příchodem klimakteria se ženy stávají obzvláště náchylné k obezitě. Souvisí to jak s poklesem estrogenů, tak se snížením energetického výdeje v tomto životním období. Navíc mnohým ženám se vlivem hormonálních změn mění chuťové preference a inklinují ke sladkostem a mastnějším jídlům. Jelikož se metabolismus zpomaluje, přírůstky na váze začnou být větší. Tělo si vypomáhá výrobou hormonů i v tukové tkáni, proto se u žen v klimakteriu i po něm objeví změny v ukládání tuku.

Nabízí se otázka, má vliv na nárust hmotnosti i životní styl ženy před menopauzou? „Zásadní. Je potřeba si uvědomit, že postava se bude měnit, že ke změnám bude docházet. A v momentě, kdy žena přechází do přechodu v nedobré kondici s nějakými kily navíc, nadváhou nebo případně až i s obezitou, tak ta situace se ještě zhorší. A samozřejmě to řešení je pak ještě obtížnější. Takže aby žena toto období zvládla co možná nejlépe, je potřeba se na to připravit,“ říká výživový poradce Petr Havlíček.

A pokračuje: „My jsme se naučili, že když si dáme něco sladkého, tučného nebo slaného, tak nám to spraví náladu. Funguje to opravdu jako droga a je to návykové. Navštívil bych raději terapeuta, aby mi pomohl najít jiné způsoby, jak se zbavit té blbé nálady než tím, že ji budu zajídat sladkým nebo slaným nebo zapíjet alkoholem. Někomu třeba pomůže to, že se přeorientuje, vezme si bubínek a začne vyšívat, že si ty myšlenky na jídlo odvede někam jinam. Někdo se jde projít, někdo si zaskáče přes švihadlo. Důležité je zkusit něco jiného, než si dřepnout k televizi, vytáhnout bonboniéru a pomalu ji celou sežrat.“

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Kvůli špatné životosprávě každé páté ženě lékaři diagnostikují cukrovku druhého typu. Tuk v oblasti břicha navíc vede k srdečně-cévním onemocněním – stoupá cholesterol v krvi a usazuje se v cévách, což vede k ateroskleróze. Zatímco před menopauzou mají ženy menší riziko kardiovaskulárních onemocnění oproti mužům, po menopauze jsou naopak na srdeční choroby náchylnější. Často se objeví hypertenze a vysoký krevní tlak.

Duševní očista

Více než polovina žen v menopauze trpí nervozitou, depresivními náladami, poruchami spánku, poruchami soustředění a paměti či podrážděností. Také psychické problémy mohou souviset s hormonálními změnami v organismu, zejména ztrátou estrogenů v krevním séru. Tyto hormony totiž souvisí například s produkcí serotoninu, známého jako hormon dobré nálady. Estrogeny dále stimulují produkci hormonů štěstí endorfinů a dalších látek, které mají vliv na psychiku.

Kolísající hormony spolu se špatným spánkem mohou u některých žen přispívat k depresím a úzkostem. Cvičení, zdravá strava a uklidňující aktivity, jako je jóga a meditace, mohou pomoci tyto problémy zvládnout. Je to také dobrý čas pěstovat přátelství a udělat si čas na péči o sebe a vyhledat pomoc, když je toho všeho příliš.

„Spojte si to vše dohromady s psychikou, kdy se najednou necítíte dobře, kdy se vám mění tělo a život se začíná posouvat někam jinam. Jsou dvě možnosti, jak k tomu přistoupit. Z role oběti, kdy si budete na vše stěžovat a vykašlete se úplně na všechno, anebo do toho přistoupíte z pozice tvůrce, zamakáte na sobě a řeknete si 'Aha, a je to tady. Takže co všechno pro to můžu udělat?'. Začněte dostatkem vhodného pohybu, třeba silové i aerobní zátěže nebo vytrvalostní zátěže, plus dostatečné kvalitní jídlo, a pochopitelně i odpočinek,“ uzavírá Havlíček.