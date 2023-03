Nekupují si menstruační vložky. Jednoduše na ně nemají peníze. Nahrazují je tím, co zrovna mají po ruce. Tedy toaletním papírem, novinami či různými hadry. Politici i odborníci proto hledají způsob, jak ženám v podobné situaci pomoci. Jednou z cest je daň z přidané hodnoty (DPH).

Menstruační pomůcky lze koupit v různé kvalitě – některé za desítky korun, jiné i v řádu stovek. Všechny spadají pod jednadvacetiprocentní sazbu DPH. Stejnou sazbu má tampónová daň kupříkladu v Litvě či Lotyšsku. Oproti tomu třeba v Německu je sedmiprocentní, v Polsku osmiprocentní, na Slovensku devět a půl procentní a v Irsku dokonce nulová.

U nás přesun menstruačních pomůcek do desetiprocentní sazby DPH v minulém volebním období prosazovala tehdejší ministryně financí a dnešní předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Upřednostnila ale cestu nákupu vložek do skladu státních hmotných rezerv a jejich distribuci mezi potřebné.

Ve vyspělé bohaté zemi, kterou Česká republika je, by podle ní k základním hygienickým potřebám a potravinám měli mít přístup i ti úplně nejchudší. „Delikátnost menstruační chudoby spočívá v tom, že se o ní příliš nemluví. Řešení, jak potřebným ženám pomoci, existuje celá řada. Budu chtít od ministrů současné vlády vědět, jak se tématu věnují a zda jej aktivně řeší,“ uvedla Schillerová pro Deník.

Návrh na nižší DPH by podpořila třeba pirátská poslankyně Klára Kocmanová. „Jedinou otázkou je, zda by to skutečně pomohlo a promítlo se do koncové ceny, která závisí primárně na rozhodnutí prodejce,“ sdělila Deníku.

Pomoc potřebným

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka se ovšem sociální politika nemá odehrávat v daňovém, ale sociálním systému. „Ženy, které to potřebují, mají zažádat o příspěvky v rámci státní sociální podpory,“ řekl Deníku.

Přesunutí menstruačních pomůcek do snížené sazby DPH by podle něj rozvířilo diskusi o přesunu dalších položek. „Způsobilo by to výpadek v rozpočtových příjmech,“ dodal.

To, že menstruační prostředky jsou v jednadvacetiprocentní sazbě DPH, nepřekvapuje ekonomku Ilonu Švihlíkovou. „Jsme v zemi, kde DPH na potraviny (15 %) je vyšší, než na ubytovací služby (10 %),“ reagovala pro Deník.

V chystaném daňovém balíčku ministerstva financí snížení sazby pro menstruační prostředky není.

Možností je též dostat prostředky k těm nejzranitelnějším. Lu Gregorová a Anna Pašková z organizace Sola Pomáhá prosazují, aby byly bezplatně k dispozici v prostorách, kam docházejí ženy v sociální nouzi. I když totiž nízký příjem mají, upřednostní jídlo, pití či cigarety. „Pak dostanou menstruaci, v kapse mají pětikorunu a nemohou si koupit vložku ani tampón,“ upozornila Gregorová.

Skrze jejich organizaci proto do center, kam ženy v tísni docházejí či dočasně žijí, zdarma dodávají menstruační balíčky. „Bývá tam čisté spodní prádlo, vložky, tampony či navlhčený toaletní papír. Někdy i šampón a holítko. Umíme vytvořit balíček na klíč,“ uvedla Gregorová.

Obě ženy za tuto nezištnou pomoc, kterou vykonávají při své práci, letos v lednu získaly ocenění#laskavec, které od roku 2016 uděluje Nadace Lilie & Karla Janečkových.

Možné je se inspirovat v zahraničí. Ve Skotsku v létě vešel v platnost zákon zaručující bezplatný přístup k hygienickým potřebám. „Menstruační prostředky by krom potravinových bank měly být dostupné především ve školních zařízeních. Nedostatek financí na jejich pořízení totiž u mladých dívek může vést k jejich absenci ve škole,“ upozornila Kocmanová.

V pilotním projektu se pokusí získat data o tom, o jak široký problém jde. V České republice totiž údaje, kolika žen se menstruační chudoba týká, zatím chybí. Podle organizace Free Periods celosvětově trápí asi půl miliardy žen denně.

Znojemská gynekoložka Šárka Pavková poradila, že pokud se ženy ocitnou v mezní situaci, kdy místo menstruačních vložek použijí různé náhražky, je důležité, aby ty nebyly kontaminované. „Je třeba dodržet základní hygienická pravidla. Pak by je to zdravotně poškodit nemělo,“ dodala pro Deník.

Podle poslankyně Kláry Kocmanové je do diskuze potřeba vnést i udržitelné varianty, například menstruační kalhotky či kalíšky. „Ty ale nemusí být vhodné pro všechny a představují větší jednorázový výdaj, který pro ženy s nízkými příjmy může představovat zásadní problém. Proto v projektu Až na krev pořádáme sbírku na menstruační kalíšky pro ženy ohrožené menstruační chudobou,“ uvedla.

Menstruační balíčky



Organizace pracující s lidmi v tísni mohou požádat o menstruační balíčky. Se Sola Pomáhá spolupracují kupříkladu v Jako doma. „Menstruační chudoba na ulici je problém, proto v našem komunitním centru pro ženy bez domova nabízíme i vložky, menstruační kalíšky, kalhotky či pleny pro ty, které trpí inkontinencí,“ řekla Deníku mluvčí Olga Pek.