Je až neskutečné, jak přínosná je tato bylinka pro zdraví kůže. Jako odpověď na otázku, k čemu je dobrý měsíček lékařský, by se dala odvyprávět celá přednáška. Výtažky z nádherných oranžových květů si dokážou poradit s řadou kožních neduhů, a mají i mnohé další léčivé účinky. Zjistili jsme pro vás, co léčí měsíčková mast, zda může mít nežádoucí účinky i kdy měsíček trhat.

„V květenstvích měsíčku najdeme řadu biologicky aktivních látek. Například karotenoid calendulin, který dává květům jejich žlutou barvu; dále saponiny, kyselinu jablečnou a askorbovou, sliz, terpeny a další,“ vyjmenovává docent Roman Pavela z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Mezinárodně uznávaný odborník v oblasti výzkumu biologicky aktivních látek z léčivých rostlin nedá na měsíček lékařský dopustit.

Měsíček lékařský – bylinka s mnoha účinky:

Na poranění, jizvy i plísně

Jak vysvětluje Roman Pavela ve své knize Světem bylin s Romanem Pavelou - Imunita, nálev či mast z měsíčku je vhodná k léčbě plísňových onemocnění kůže. Krémy jsou používány na poraněnou kůži, popáleniny, plísně, špatně se hojící jizvy, kožní záněty, křečové žíly, opruzeniny, některé ekzémy či akné.

Například klinická studie uskutečněná pod záštitou časopisu J Family Med Prim Care zkoumala vliv měsíčkové masti na hojení ran u žen po císařském řezu. „Celkově byl pozorován statisticky významný rozdíl v hojení ran mezi léčenou skupinou ve srovnání s kontrolními skupinami,“ potvrzují pozitivní účinky měsíčkové masti výsledky studie.

Jiná studie zase prokázala rychlejší hojení ran na rukou při ošetřování olejem s výtažkem z měsíčku lékařského ve srovnání s pacienty, kteří používali obyčejný minerální olej.

Pomoc proti stařeckým skvrnám

„Při zánětech dásní a krku se doporučuje kloktání nálevu z měsíčku. Z květů se připravuje čaj, který podporuje krevní oběh a užívá se při potížích s křečovými žilami i při menstruačních obtížích,“ dodává Roman Pavela, odborník na účinky bylin.

Přehled terapeutického využití měsíčku lékařského, který vydal švýcarský vědecký magazín MDPI, připomíná i to, že bylina především v květech a kořenech obsahuje látky terpenoidy.

Terpenoidy jsou známé především pro svou antioxidační aktivitu. Zajímavé v oblasti léčby kůže je, že terpenoidy pomáhají v terapii nadměrné pigmentace. Produkty s výtažky z měsíčku lékařského se tak používají na likvidaci stařeckých skvrn na pleti či hřbetech rukou.

close info Zdroj: Se svolením doc. Pavely zoom_in Docent Roman Pavela z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Kdo si má dát na měsíček pozor

Měsíček je skvělá volba pro všechny typy pleti. „Pokud se ale obáváte jakýchkoli potenciálních prasklin nebo nežádoucích vedlejších účinků, je dobré před použitím jakéhokoli měsíčkového produktu provést test na malém kousku kůže,“ doporučuje web Byrdie, který se zaměřuje na témata související s kosmetikou a krásou.



Jak v článku pro Byrdie poznamenávají americké dermatoložky Marisa Garshick a Suzanne Friedler, existuje možnost alergické kontaktní dermatitidy (zčervenání a svědění kůže po přímém kontaktu s danou látkou; pozn. red.) na měsíček, pokud máte alergii na ambrózii, sedmikrásky a chryzantémy.

Kdo však s měsíčkem lékařským problémy nemá, ten může produkty z něj používat klidně denně.

Ruční sběr bylinek léčí duši

Červenec je měsícem, v němž se květy měsíčku tradičně sbírají. „Vlastnoruční sběr květů je blahodárný pro naši duši. Nejde to nijak změřit, ale vy to uvnitř sebe cítíte,“ říká Kamila Šťastná ze společnosti Sonnentor, která se u nás na pěstování bylin v biokvalitě specializuje.

„Je to jemná vůně květů, která se při sběru rozvine a která je příjemně uvolňující. Určitou roli hraje i fakt, že vnímáte rostlinu v celé její kráse. Když si ji pak usušíte a uvaříte z ní pak čaj, všechny pocity se dohromady znásobí,“ je přesvědčená Kamila Šťastná.

Milovníci bylinek se na políčka společnosti Sonnentor sjíždějí na červencová minibylinkobraní. „Je velmi příjemné pozorovat květy měsíčků. Z mého pohledu mají naprosto pozitivní energii. Měsíček považuji za jednu z nejdůležitější rostlin, které nám příroda dala pro své aromaterapeutické účinky v kosmetice a v neposlední řadě jako součást lahodného nápoje,“ dodává odbornice.

K bylinkaření přiberte i děti. Jednou se jim znalosti budou hodit:

Manuál pro sběr a sušení měsíčku

Kamila Šťastná pro Deník připravila odpovědi na nejčastější otázky, které se týkají sběru měsíčku lékařského:

1. Co je při sběru měsíčku důležité?

Měsíček by se měl sbírat během suchého slunného počasí, kdy je květ v plné síle. Sbírá se ručně, a to odtržením polorozkvelých a plně rozkvetlých květů.

2. Je důležitá barva květů?

Barva měsíčku hraje klíčovou roli. Čím více oranžové a velké květy jsou, tím obsahují více karotenoidů - tedy prospěšného barviva - a cenných éterických olejů.

3. Jak měsíček sušit?

Květy měsíčků bychom měli sušit do teploty kolem 40 °C. Při horkém letním dni je stačí rozložit na síto do stínu. Po usušení je důležité nevystavovat květy světlu, aby zbytečně nezesvětlaly a neztratily tak své cenné látky. Při sběru po chvilce poznáte, jak lepkavá bylinka to je. Prsty budete mít ulepené, ale voňavé. A právě pro tyto slizovité hojivé látky je měsíček tak ceněný.

4. Mohu nasbírat libovolný měsíček?

Všechny odrůdy měsíčku nejsou stejné. Některé mají řidší a světle žluté květy, které jsou méně hodnotné. Ty husté a oranžové jsou hezčí a pro zdraví cennější. Doporučuji si proto pro sběr vybírat vhodnou odrůdu.

5. Jaké výhody mají bylinky v bio kvalitě?

Předností bylinek v biokvalitě je, že se do rostlinky nedostalo nic, co by uškodilo jí samotné a především půdě, ze které vyrůstá. Bioprodukci je potřeba vnímat jako celek; rostlinka má své kořeny v půdě, vše je propojeno. S respektem k přírodě kultivujeme prostředí pro další pěstování a sobě zajišťujeme do budoucna zdravé suroviny.

