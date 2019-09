Bylinky vyžadují aktivitu, proto chce většina pacientů raději polykat tablety, říká internistka Alena Hamplová, která je zároveň zapálenou bylinkářkou. O léčivkách vydala knihu a několik e-booků. Její praxe ukazuje, že i ve světě moderní medicíny má býlí svoje místo.

Internistka a bylinkářka Alena Hamplová | Foto: Oldřich Hirner

Ve své ambulanci kombinujete klasickou západní a alternativní medicínu. Jak to jde dohromady?

Určitě nechci říct, že bychom pacienty měli léčit jen alternativními metodami. Západní medicína je skutečně vyspělá a nabízí spoustu nezastupitelných, život zachraňujících metod. Podle mě by měla nastoupit především v akutních případech nebo u těžších komplikací. V opačném případě by měl člověk nemoc pochopit jako signál, že je něco v jeho životě špatně a je potřeba udělat významné změny – začít řešit své vztahy, stravu, pohyb, myšlení. Medicína by zkrátka měla nabízet celostní pohled na pacienta. Dnes se zaměřuje jen na některé symptomy a je velmi specializovaná. Každý lékař vidí jen svoji oblast, léčí ‚svoje‘ choroby, ale už se nevěnuje pacientovi jako celku. Kdyby se vše propojilo, výsledky budou vynikající.