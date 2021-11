„Systém dokáže snížit hospitalizaci pouze na 5 dní, díky speciálnímu managementu bolesti pár hodin po operaci pacienta staví na nohy, snižuje riziko komplikací a přináší nemocnicím zásadní úspory,“ vysvětluje princip Alan Munteanu, člen vedení Skupiny B. Braun, která s tímto konceptem do Česka přichází.

Prvním pracovištěm v Česku, které Pacientskou cestu v ortopedii začalo aplikovat, je Ortopedické oddělení Nemocnice Šumperk. V tuto chvíli je tam v procesu Pacientské cesty 41 pacientů, které čeká totální endoprotéza kyčle nebo kolene.

První Preklinická fáze začíná 8 týdnů před operací, kdy se pacient dozví termín operace a dostane infobrožury, ve kterých je vše, co by měl před zákrokem vědět a co může sám pro zdárný výsledek operace udělat.

Těm pacientům, kteří mají zájem, zdravotnický personál nainstaluje do telefonu nebo tabletu personalizovanou pacientskou aplikaci. Ještě před operací se pacienti zúčastní tzv. Pacientské akademie, kde setkají s jejich budoucím ošetřovatelským týmem a všechno proberou.

Bič na mutaci omikron. Světové firmy už pracují na vakcíně, termíny jsou nadějné

Součástí je i nácvik chůze s berlemi, vstávání a ulehání na lůžko tak, jak to budou dělat po operaci.

„Zásadní je zapojení pacientů do procesu. V mobilní aplikaci mají informace o nemocnici, diagnóze i léčbě. V kalendáři vidí datum operace a dostávají notifikace, co mají dělat konkrétní den. Kdo není zdatný v práci s mobilem, může si pročíst detailně zpracované informační brožury,“ popisuje zapojení pacienta Alan Munteanu.

Druhá předoperační fáze začíná nástupem pacientů do nemocnice. V jejím rámci je dokončována tzv. Dekolonizace – speciální očista těla pro snížení výskytu množství nežádoucích bakterií. Dekolonizace významně snižuje riziko infekčních komplikací spojených s operací.

„Na umyté tělo pacienti aplikují speciální pěnu, vyplachují si ústa a aplikují gel do nosní dutiny. To vše 3x denně, nejméně tři dny před vlastním výkonem,“ pokračuje Alan Munteanu.

Třetí intraoperační fáze je zaměřena na aplikaci ERAS přístupů během operačního výkonu. Jedná se např. o výrazné omezení použití drénů a močových katétrů a aplikaci pro pacienta nejvhodnějších analgetických postupů.

„Samotná operace probíhá v kombinované anestezii, přičemž důležitým prvkem je tzv. lokální infiltrační analgezie, kdy se látka proti bolesti podává přímo do operovaného kloubu. To umožní postavit se na vlastní nohy již pár hodin po operaci,“ doplňuje Alan Munteanu.

Ve čtvrté pooperační fázi se pak tým soustředí právě na rychlé „rozpohybování“ pacienta už 4-6 hodin po zákroku. Tím, že pacienti nejsou napojeni na žádné hadičky, močové katetry a jsou ošetřeni kombinovanou anestezií, mohou začít chodit hned. Snižuje se tak riziko komplikací vyplývající z dlouhodobého pobytu na lůžku. Pohyb je přirozenou obranou proti dýchacím a jiným komplikacím,“ zdůrazňuje hlavní výhody pro pacienta Alan Munteanu.

A v páté rehabilitační fázi se využívá také telemedicíny, kdy speciální senzor, který si pacient umístí na operovanou končetinu během cvičení, a který je bezdrátově napojený na tablet, přenáší cvičení pacienta přímo na monitor lékaře nebo fyzioterapeuta.

„Nejen v době covidové je výhodné pro pacienty i lékaře komunikovat vzdáleně. Pacienti nemusí cestovat a zdravotníci mohou obstarat více pacientů v kratší době.“, uzavírá za B. Braun pět fází Pacientské cesty Alan Munteanu.

Bič na mutaci omikron. Světové firmy už pracují na vakcíně, termíny jsou nadějné

Průvodcem celého procesu je speciálně vyvinutá aplikace ForPatientApp. Tato mobilní aplikace upozorňuje pacienta na všechny důležité momenty celého procesu, vzdělává ho, poskytuje návody pro dekolonizaci, názorně pomocí videí ukazuje, jak se na operaci připravit. Součástí pacientské cesty

je i speciálně vyvinutý rehabilitační senzor OrtoFit. Ten si operovaný pacient již před operací nasadí na operovanou končetinu. Senzor mu pak sleduje kvalitu jeho rehabilitace, a pokud si ho pacient nechá na noze trvale, vyhodnocuje jeho obecnou mobilitu.

„Senzor je propojen s tabletem, který pomocí aplikace přenáší data z rehabilitace do počítače lékaře. Aplikace pacienta navádí při cvičení, ukazuje mu krajní polohy,“ vysvětluje Alan Munteanu.

Celosvětovým lídrem v aplikaci metody Pacientské cesty je sousední Německo. Z dlouhodobých studií vyplývá, že dobře edukovaný pacient má až o 35 % kratší dobu hospitalizace.

„Jde o dopodrobna vypracovaný plán. Z randomizovaných studií vyplývá, že měřitelná úspěšnost procesu a subjektivní spokojenost pacienta je vyšší až o 20 %. Navíc 98 % všech pacientů, kteří tímto procesem prošli, by ho svým známým doporučili,“ uzavírá za B. Braun Alan Munteanu.