Byl muzikantem tělem i duší, tátou tří malých dětí a mužem s neutuchající životní energií. V průběhu noci se však Miloši Koblmüllerovi zastavilo srdce, a i přes včasný zásah manželky a následně i zdravotnické služby upadl do vigilního kómatu. Všichni doufají, že se jednoho dne probudí, ovšem nikdo kvůli poškození jeho mozku netuší, v jakém to bude stavu.

Frontman skupiny Vanaheim Miloš Koblmüller je ve vigilním kóma. | Foto: Se svolením Karolíny Koblmüllerové

Pokud vám nic neříká pop nebo dance a rádi si poslechnete trochu ostřejší muziku, možná budete znát kapelu Vanaheim z Chlumce nad Cidlinou hrající heavy/power metalovou hudbu s českými texty a vikingskou tématikou a jejího frontmana Miloše Koblmüllera.

Kromě toho, že byl zpěvákem a pro hudbu žil, byl také milujícím tátou tří malých dětí. O to větší rána nejen pro celou rodinu byla, když se mu v období vánočních svátků v roce 2022 v noci náhle zastavilo srdce. Díky duchapřítomné reakci manželky zástavu sice přežil, ale upadl do vigilního kóma, ze kterého se doposud neprobral.

Náhlá srdeční příhoda

Milošovi samotnému, ale i celé jeho rodině osud nachystal zásadní ránu v období vánočních svátků, kdy jeho srdce přestalo náhle v průběhu noci bít. Jeho manželka okamžitě zareagovala, kontaktovala telefonicky operátorku zdravotnické záchranné služby a neprodleně začala s její pomocí svého muže oživovat.

„Srdce se mu zastavilo v noci během spánku. Nespím hluboce, takže mě probudilo, když velice zvláštně vzdechl. Hned na to mě chytil za ruku, já vyběhla k oknu otevřít a při návratu zpět do postele jsem již viděla, jak má manžel oči v sloup. Ihned jsem proto začala s oživováním,“ říká Milošova manželka Karolína Koblmüllerová, které s frekvencí stlačování pomáhala operátorka ZZS.

Následně přijela záchranná služba a před zraky manželky, ale i Milošových dětí, oživovali jejich milovaného manžela a tatínka v součtu 45 minut. Následně byl převezen na ARO do FN Hradec Králové, kde byl uveden do umělého spánku a připojen na plicní komoru.

Miloš Koblmüller s dětmi

Další krutá rána

To ovšem bohužel nebylo vše, co ten týden mělo Milošovu manželku potkat. Den na to, 30. prosince ve večerních hodinách, totiž zemřela paní Karolíně maminka na infarkt. V tu chvíli se Milošovi rodiče, kteří již dlouho zvažovali odejít z práce, rozhodli opustit zaměstnání a mamince se třemi dětmi a manželem v umělém spánku (svému synovi) pomoci.

„Už o tom mluvili déle, ale teď byla skutečně vhodná chvíle. Po odchodu maminky jsem jejich pomoc potřebovala o to víc. Pomáhali s hlídáním dětí, když jsem odjížděla za manželem a tchán prakticky objevil možnost léčby kmenovými buňkami,“ váží si pomoci manželových rodičů paní Karolína.

Kritický stav a špatné vyhlídky

Na jednotce ARO byl Milošův stav v prvních dnech kritický a naděje na přežití byla nejistá. V tu chvíli začala nejtěžší životní etapa celé rodiny.

„Jeho stav byl v prvních dnech po zástavě kritický. Poté se ještě v Hradci Králové stabilizoval a stagnoval. Jeho vyhlídky na probuzení ale stále více klesaly, což nám bylo potvrzeno i v DIOP Nemocnici Chrudim samotným primářem,“ popisuje trýznivé okamžiky Milošova manželka.

Poté, co se jeho stav stabilizoval, byl přeložen na následnou intenzivní péči do Prahy, kde se postupně začal jeho stav zlepšovat. Začal dokonce dýchat bez pomoci ventilátoru. Diagnóza však potvrdila myšlenku, které se všichni obávali: Miloš prodělal neurologické poškození mozku.

Aplikace kmenových buněk

Po čtyřměsíční hospitalizaci v Praze byl Miloš převezen na dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči do Chrudimi, kde strávil dalších 8 měsíců. Po konzultaci s lékaři a důkladném promyšlení veškerých možností se rodina rozhodla o podstoupení léčby kmenovými buňkami na Slovensku s neurorehabilitačním pobytem v soukromém centru v Ostravě.

První transplantaci kmenových buněk už má Miloš za sebou a v kombinaci s neurorehabilitačním cvičením se jeho stav viditelně lepší. Vyhráno však stále nemá. Z kómatu se stále neprobudil.

„Po aplikaci kmenových buněk se jeho stav začal zlepšovat po fyzické stránce skrze rehabilitace a neurorehabilitace, kdy je mnohem pružnější a uvolněnější. Kombinace kmenových buněk a neurorehabilitací dostala manžela do stavu, kdy již není strnulý, může sedět ve vozíku i v posteli,“ popisuje zlepšení stavu paní Karolína Koblmüllerová.

I podle lékařky měla první dávka kmenových buněk zacílit na toto rozvolnění a uvolnění, ke kterému skutečně došlo. Vliv kmenových buněk na mozek a Milošovo probuzení ovšem stále viditelné není. V únoru má však Miloš podstoupit další dávku kmenových buněk, která by již měla být cílena přímo na mozek jako takový.

Jeho srdce bilo pro hudbu

Miloš je 38letý otec tří malých dětí, skvělý manžel, syn, bratr i strýc. Před pěti lety začal působit v heavy//power metalové skupině Vanaheim jakožto frontman zpívající české texty s vikingskou tématikou. Kapela je aktivní od roku 2015, ale Miloš se stal její součástí teprve před pár lety, kdy nastoupil na místo zpěváka, který utrpěl vážné zranění hlavy, ovšem po útoku jinou osobou.

Kapela si za celou dobu svého působení vytvořila širokou fanouškovskou základnu. Po Milošově srdeční příhodě se však dostala kapela do situace, kdy se musela rozhodnout, zda bude pokračovat, či nikoliv. S požehnáním Milošovi manželky se však rozhodli frontmana dočasně nahradit zpěvákem Ondrou Markem.

Vanaheim - Fenrir (official lyric video):

Zdroj: Youtube

„Pokud by to zdravotní stav Miloše dovolil, byl bych moc rád, kdyby se zase brzo vrátil. Ale zatím to není v naší moci. Budu se snažit, jak nejlépe dovedu, ho zastoupit,“ vzkázal Ondra Marek všem fanouškům heavy/power metalové skupiny Vanaheim na rockovém webu Rocklist .

Všichni si však přejí, aby Miloš mohl brzy svého zástupce nahradit a v plné síle pokračovat v tom, co měl v životě nejraději. Ale také aby mohl znovu obejmout svou rodinu a být tu pro ni.

„Od léčby očekáváme, že se manžel z vigilního kómatu probere. Vzhledem k poškození jeho mozku ale není jisté, v jakém stavu se probudí,“ říká v závěru Milošova manželka.

Milošovi můžete na léčbu kmenovými buňkami přispět i vy. Sbírka, která pomůže rodině uhradit léčbu kmenovými buňkami, neurorehabilitace a Milošovi dá šanci na návrat do důstojného života, běží na platformě Donio až do dubna 2024