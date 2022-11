Proti nosatcům pomůže jedině důkladné protřídění všech potravin, uzavírání načatých surovin a domácnost udržovaná v čistotě.

Potravinoví moli

Poletující potravinový mol v kuchyni nikdy nevěstí nic dobrého. Jakmile totiž spatříte jednoho, je téměř jisté, že se jich u vás doma vyskytuje celá kolonie. Budete muset projít každou potravinu a důkladně zkontrolovat, jestli neobsahuje typické pavučinky a larvy potravinového mola. Všechny takové musíte nekompromisně vyhodit.

Další dobrou pomůckou jsou nalepovací proužky, které obsahují látku, jež vábí samečky. Ti se následně přilepí, což zabrání reprodukčnímu cyklu a dalšímu množení.

Potravinoví moli jsou velice častou součástí našich kuchyní.Zdroj: Shutterstock

Červotoč spížní (chlebový)

Dalším nechtěným nájemníkem našich spíží však může být i červotoč spížní, který na rozdíl od svých dřevokazných příbuzných nenapadá dřevo, ale veškeré potraviny od sladkostí přes koření a mouku po granule pro psy. Jsou velcí kolem 2 až 4 milimetrů a jejich tělo vypadá jako malý žlutohnědý ochlupený váleček.

Jeho přítomnost v kuchyni poznáte tak, že objevíte okrouhlé výletové otvory v obalech vašich potravin. Nezáleží přitom na tom, zda jsou z papíru nebo plastu. Škůdce se zbavíte jedině tak, že zlikvidujete všechny napadené potraviny, které červotoč spížní svou přítomností kontaminuje. Ideální je zkontrolovat jídlo ještě před uskladněním, jelikož larvy červotoče spížního si můžete přinést už z obchodu.

Potemník skladištní

I potemník je velice častým obyvatelem našich domovů, který znehodnocuje naše potraviny svými výkaly. Díky své barvě a velikosti kolem 2 až 3 milimetrů někdy připomíná brouk zrnko kmínu. Že se však nejedná o koření, poznáte záhy. Přinést si ho můžete domů už z obchodu v mouce nebo pytlíku s cukrem.

Proto je nejdůležitějším bojem proti těmto drobným škůdcům především prevence a důsledná kontrola přinesených potravin, ale také uchovávání jednotlivých surovin v uzavíratelných a dobře těsnících dózách.

Kotule (odpadní mušky)

Drobné mušky, které najdete především v koupelnách, se živí a kladou vajíčka do rozkládajících se vlasů, oděrek z kůže a žmolků, které se usazují v odpadech. Mušek se zbavíte velice jednoduše, a to pravidelnou údržbou a čištěním odtokových kanálů.

Odpadní mušky žijí v nedostatečně vyčištěných odpadech.Zdroj: Shutterstock

Kobercový brouk

Larvy kobercových brouků neboli „kožojedů“ jsou jednoznačně rozpoznatelné podle dlouhých štětinových chloupků. Dospělí jedinci jsou velcí od 1 do 4 milimetrů, mají oválný tvar a obvykle černou, bílou, žlutou nebo oranžovou kresbu. Zajímavostí je, že larvy jsou obvykle o něco větší.

Boj s kobercovými brouky není snadný, jelikož larvy i brouci se umí velice dobře schovat v temných zákoutích. Proto jsou tolik důležitá úklidová opatření a důkladná hygiena. Koberec proto důkladně vyčistěte a další textilie vyperte alespoň na 60 °C.

Jestliže jste nalezli larvy kobercových brouků i ve skříni, umístěte do ní kroužky z cedrového dřeva – zabraňují totiž dospělým jedincům klást vajíčka. Kobercoví brouci nejenže kontaminují naše textilie, vykusují díry do koberců i záclon, ale tito drobní škůdci mohou díky jemným chloupkům u lidí vyvolávat i alergie.

Kobercový brouk ničí koberce, záclony a další textilie.Zdroj: Shutterstock

Šatní moli

Tito škůdci, kteří si tolik hoví v našich šatech, dorůstají do velikosti až 8 milimetrů a pyšní se lesklými hnědě stříbřitými křídly. To je ale to jediné, co na nich lze obdivovat. Dospělí jedinci už však pro naše šaty nebezpečí nepředstavují. Nejvíce škody napáchají drobné larvy, které se živí keratinem z přírodních vláken a dokážou strávit i vlnu z našich svetrů. Najít ho ale můžete například i pod kobercem.

Stejně jako v případě potravinových molů musíte důkladně prozkoumat každý kus oblečení a napadený textil vyprat v horké vodě nebo vložit v sáčku do mrazáku. Skříně důkladně vyčistěte a prohledejte každý kout. Pravidelná péče o šatní skříně a důkladné větrání je rovněž vhodným preventivním opatřením. Moli také nesnáší vůni levandule, ale dobře fungují i závěsné vonné sáčky a spreje.

Rybenky

Drobného podlouhlého třpytivě stříbrného bezkřídlého škůdce, který se podobá malé rybce, najdete obvykle tam, kde má k dispozici nejvíce potravy, kterou jsou především škroby. Milují škrobové lepidlo, textilie, kartonové krabice i knižní papír, ale jsou schopny pozřít prakticky cokoliv. Odstraňte proto veškerou vytříděnou poštu, krabice a mimosezónní oblečení uskladněte v uzavíratelných krabicích.

Rybenek se zbavíte esenciálním olejem z cedru, ale skvěle funguje i nalákat je na strouhanou bramboru. Nastrouhejte bramboru na papír a položte ji v koupelně na zem. Rybenky jsou aktivní především v noci, takže ve chvíli, kdy vy spíte, se zavrtají do brambory a vy je pak ráno jednoduše vyhodíte. O rybenkách se nicméně tvrdí, že mohou být potenciálně užitečné, jelikož požírají i roztoče.

Štěnice

Většina z nás si štěnice spojuje s nedostatečnou hygienou a špatně uklizenou domácností. Jenže štěnice se mohou objevit téměř u každého. Často si je můžete přinést domů například v nově zakoupeném starožitném nábytku, nebo si je přivézt z dovolené či návštěvy. Nejčastěji se vyskytují v posteli, za kobercem či za nábytkem, ale jejich přítomnost odhalíte i kvůli drobným (silně svědícím) červeným pupínkům s tmavým středem, které připomínají kousance od komára.

Štěnice je bezkřídlý hmyz hnědé barvy, s jehož vypuzením vám pomůže pouze odborník na dezinfekci. Jsou totiž odolné proti většině běžně dostupných insekticidů. Jedno ošetření stojí kolem 1 500 Kč, ovšem kvůli postupnému líhnutí vajíček je potřeba ošetření zopakovat třikrát.

Roztoči

Roztoči se živí odumřelými kožními buňkami a prosperují prakticky na jakémkoliv textilním povrchu, ať už mluvíme o koberci, čalouněném nábytku, ložním prádle či plyšových hračkách. Populaci roztočů se vám nejspíš nikdy nepodaří úplně odstranit, ovšem můžete ji omezit pravidelným rutinním čištěním.

Ložní prádlo se doporučuje prát alespoň na 60 °C jednou týdně, koberec i další nábytek je nutné pravidelně vysávat. Plyšové hračky, které nelze vyprat, uzavřete v plastovém sáčku a vložte do mrazáku alespoň na 48 hodin.