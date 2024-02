Žádní herci, ale skuteční hrdinové, kteří prožívají své osudy. To jsou Heroes z Fuck Cancer, kteří popisují své životní příběhy na konci každého dílu seriálu Smysl pro tumor. K seriálu vznikl i stejnojmenný podcast, jež moderuje bývalá onkologická pacientka Barbora Hájková, která po rakovině přišla o část lebky. Rakovinou si ale prošla i hrdinka Míša, která se rozhodla probojovat se ke zdraví smíchem. Co vše na sebe v seriálu neprozradila a kdy jí smích nepomáhal?

Míša Chotovinská je jedním z bývalých onkologických pacientů, kteří hovoří na konci každého dílu seriálu Smysl pro tumor. | Foto: Se svolením Míši Chotovinské

Upoutávka na seriál Smysl pro tumor (2024):

Zdroj: Youtube

Nový český seriál Smysl pro tumor se těší velké oblibě. Podle zpravodajského webu MediaGuru sledovalo první díl v hlavním vysílacím čase téměř 1,28 milionu diváků, což byla jasná první příčka. Více jsme vám o seriálu psali v tomto článku. Úspěšnost seriálu spočívá především v tom, že se téma dotýká mnoha lidí, ale i přesto je příběh vyprávěn s jistým nadhledem a lehkým humorem. Seriál je specifický i tím, že na konci každého dílu hovoří skuteční onkologičtí pacienti, kteří přibližují téma rakoviny prostřednictvím svých osobních příběhů.

Míša, rakovina a smích

Jednou z hrdinek je i usměvavá Míša, která se stejně jako ostatní svou diagnózu dozvěděla velice mladá, a to ve věku lehce přes 20 let. Tím vyvrátila jedno z mnohých tabu, že se rakovina týká pouze starších lidí nebo těch, kteří nežijí zrovna zdravým životem. K seriálu vychází každý týden i stejnojmenný podcast, který moderuje Barbora Hájková z organizace Fuck Cancer.

David prožívá osud Filipa ze seriálu Smysl pro tumor. Rakovinu hodlá porazit

Začněme ale u hrdinky Míši Chotovinské, které si nejde na konci seriálu Smysl pro tumor pro její pozitivní přístup k životu a neustálý smích nevšimnout. A právě smích byl v nejhorších chvílích života pro Míšu jakousi berličkou, díky které dokázala každé ráno znovu vstát, bojovat a celou situaci si nepřipouštět a brát ji s nadhledem.

„Do té doby, než jsem onemocněla, jsem se měla skvěle. Studovala jsem, cestovala jsem po světě, věřila jsem, že když něco opravdu moc chceme a věříme tomu, že se to splní – mně to opravdu tak fungovalo! Přísahám! Maminka mi říkala a pořád říká, že jsem dítě štěstěny,“ mluví o čase před rakovinou Míša.

První známky únavy a pocit, že je něco jinak, zaznamenala Míša ve chvíli, kdy s rodinou doprovázela dědečka posledními chvílemi jeho života. „Občas jsem byla v obličeji bělejší, pokašlávala jsem a myslela jsem si, že mám alergii na prach a roztoče, nebo že se mi ze stresu rozjelo astma. Objevily se mi ekzematické flíčky, svědila mě kůže,“ vypráví o prvních příznacích Míša, která však vše připisovala nedostatku spánku a psychickému vypětí.

Není to astma, je to rakovina

Pro jistotu se následně objednala k lékařce, která jí vypsala žádanku na plicní a kožní oddělení. Po rentgenu plic bylo vše jasné. „Když jsem v čekárně čekala na výsledky, tak nějak jsem se psychicky připravovala na to, že mám astma. Když si mě paní doktorka po chvíli pozvala dovnitř, sdělila mi, že plíce mám čisté, ale že mám nález na hrudníku. Nevěděla jsem, o čem mluví, ale její tvář zvážněla,“ znejistěla Míša.

Krvácení do mozku obrátilo krásné Míše život naruby, dál ale za sebe bojuje

Lékařka jí začala vše opatrně vysvětlovat a vypisovat žádanky na další vyšetření v jiné nemocnici. Míša stále nechápala, o čem paní doktorka mluví. Asi po deseti minutách jejího monologu jí to však začalo docházet a najednou z ní vylítlo: „Vy mi chcete říct, že mám rakovinu?“ Až zpětně jí pak došlo, že její tělo jí už delší dobu dávalo vědět, že je něco v nepořádku, a že všechny popsané problémy byly příznaky Hodgkinova lymfomu jako z učebnice.

Hodgkinův lymfom je zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin, které postihuje převážně mladé dospělé. „Projevuje se zvětšením mízních uzlin a u většiny nemocných i přítomností příznaků jako teploty, pocení a hubnutí. Léčbu je nutné zahájit ihned, ve vysokém procentu se jedná o vyléčitelné onemocnění. Podle rozsahu je pak podávána chemoterapie, případně v kombinaci s ozařováním,“ tvrdí IV. Interní hematologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v souvislosti s Hodgkinovým lymfomem zemřelo v roce 2018 58 osob.

O sdělování diagnózy hovořila v podcastu České televize Smysl pro tumor i přednostka kliniky dětské hematologie a onkologie paní docentka Lucie Šrámková.

„V současné době vyučujeme studenty, aby oznamování diagnózy vnímali jako velmi zásadní součást práce lékaře, obzvlášť v takovémto oboru. Je to v dnešní době součást výuky mediků,“ vysvětluje.

„Hodně se snažíme například vyhýbat se slovu rakovina. Přesně to totiž vyvolává v pacientech a jejich rodičích obrovský stres. Ale slovní spojení nádorové onemocnění používáme a pak vysvětlujeme, o jaký typ se jedná. Na druhou stranu mluvit úplně nekonkrétně a následně používat slova jako chemoterapie nějak nejde dohromady,“ doplňuje lékařka.

Když nepomůže ani smích, ani pláč

K celé situaci se Míša rozhodla přistupovat pragmaticky, s nadhledem a nehroutit se. „Já jsem si z toho od začátku prostě dělala srandu. To byl možná ten můj obranný mechanismus. Ono vám vlastně v tu chvíli ani nic jiného nezbyde,“ pokračuje bývalá onkologická pacientka Míša. I když přiznává, že zpětně člověk na vše kouká jinak než ve chvíli, kdy to vše prožívá.

Monika málem přišla o dcerky. Pak jí zemřel táta a za pár dní i manžel

I proto svou diagnózu sdělila své mamince s notnou dávkou humoru: „Mami, mám dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Ta dobrá je, že to není astma. Ta blbá je, že to je rakovina,“ vypráví s úsměvem od ucha k uchu i v seriálu České televize Smysl pro tumor Míša.

„Pro mě byl (a je) smích obranný mechanismus a mluvení forma, jakou jsem si třídila (a třídím) myšlenky. Někdy během léčby ale ani smích nepomáhal. A někdy nepomáhal ani pláč. Vlastně jediné, co pomohlo, byl spánek a klid. V době léčby jsem jela hodně na autopilota a měla v hlavě jediný cíl – přežít,“ popisuje své myšlenky z období, kdy nevěděla, zda léčba zabere, či nikoliv.

Vlastní potomci: Děcka z mrazáku

V době, kdy Míša rakovinou onemocněla, žila necelý půl rok v novém vztahu s Ondrou. Po takové době ne každý v jejím věku přemýšlí nad tím, zda s daným člověkem chce strávit celý život a založit rodinu. Ona však měla na toto rozhodnutí deset minut. Plánovaná léčba totiž pro Míšu znamenala riziko, že v budoucnu nebude moci mít vlastní děti. Doktor jí proto sdělil možnosti.

Jiřík má za sebou v osmi letech více než 40 operací. Každá další nese rizika

„Pan doktor mi doporučil odběr vajíček, a zároveň mi ale řekl, že největší naději mají v budoucnu ta vajíčka, která už jsou oplodněná. Tak se na nás podíval a zeptal se nás, jak jsme spolu dlouho. Já řekla pět měsíců,“ směje se nad situací Míša.

Rozhovor ale pokračoval a pan doktor se ptal, zda pár nepotřebuje čas na rozmyšlenou. „Já vám můžu dát tak maximálně deset minut tady na chodbě, řekl doktor. Tak jsme si říkali, že pokud ty děti někdy založí kapelu, tak se budou muset jmenovat Děcka z mrazáku,“ rozesměje se od ucha k uchu Míša, která samozřejmě s nabídkou pana doktora souhlasila.

Rakovina není stigma

Těžko říct, do jaké míry Míše pozitivní přístup pomohl, ale už v červnu roku 2021, tedy zhruba půl roku po zjištění diagnózy, se nemoci zbavila. „Hodně mi pomohlo taky vědomí, že mám okolo sebe skvělé lidi – přítele, rodinu a kamarády. Naštěstí šlo vše podle plánu a nejoptimističtějšího scénáře ohledně léčby, a tak už v červnu 2021 bylo po všem,“ sdílí svou zkušenost s rakovinou Míša.

A právě o tom, že rakovina nemusí být vnímána společností tak negativně, hovoří i Bára Hájková z organizace Fuck Cancer, jež se snaží šířit osvětu o problematice onkologického onemocnění, podporovat a hájit zájmy pacientů s rakovinou a podporovat organizace, které se pacientům věnují.

„Slovo rakovina zná asi každý a spousta lidí to má bohužel spojené negativně, a to častokrát konkrétně se smrtí. Což se ale ne vždy děje, protože mnoho pacientů se vyléčí a můžou i nadále po léčbě žít plnohodnotným životem,“ říká Bára ve svém podcastu.

Její slova podporuje i docentka Lucie Šrámková: „80 až 85 procent pacientů s rakovinou se uzdraví. Jsou ale obrovské rozdíly mezi jednotlivými typy nádorů. Některé nádory mají šanci více než 90%, ale jsou samozřejmě i takové, kde jsme výrazně méně úspěšní.“

Martínek a stomilionová léčba: Boj o život pokračuje, chlapec už jede na kliniku

To ale neznamená, že někdy není lehké najít cestu a bojovat dál, když síly docházejí a kolikrát i po psychické stránce to není nejlepší. „Člověku dojde, že je smrtelný. Že prostě nikdo neví, kdy a nikdo neví kdo,“ uzavírá svůj příběh Míša, která patří mezi onkologické pacienty, jež svůj boj s nádorovým onemocněním vyhráli.

Fuck Cancer = nová naděje

I přesto, že je název mladé organizace, jež podporuje onkologické pacienty, poněkud peprný, její členové jasně tvrdí, že nemají problém se slovem fuck, ale se slovem cancer. Rakovina se totiž řadí na druhé místo nejčastějších příčin úmrtí a setká se s ní za svůj život každý třetí člověk. Přitom až 60 procentům případů by se dalo zabránit prevencí a včasným záchytem.

„Cílem organizace Fuck Cancer není zvedat vztyčené prostředníčky, ale naopak povzbuzovat ty, kteří si vytáhli toho Černého Petra a do života jim či jejich blízkým vstoupilo onkologické onemocnění. Významnou část realizačního týmu Fuck Cancer tvoří právě ti, kteří mají osobní zkušenost, ti, co si prošli či prochází onkologickým onemocněním a mohou tak co nejlépe porozumět potřebám ostatních Heroes,“ vysvětluje Bára Hájková, která rakovinu nejen úspěšně porazila, ale své zkušenosti s ní využívá k tomu, aby pomohla všem, kteří se s ní musejí aktuálně poprat.