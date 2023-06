Žlutá, zelená, páchnoucí. Odstín moči i její zápach mohou odhalit vážné nemoci

Jedna obyčejná věc je jasným ukazatelem našeho zdraví. Můžeme nám být varováním každý den, a to hned několikrát. Tou věcí je naše moč. Jediný pohled do záchodu často odhalí víc, než byste čekali. Co o vašem zdraví prozradí barva moči, co ji ovlivňuje a na jaké nemoci může poukázat její zápach? A jaký je vlastně zdravý odstín moči a co všechno se z něj dá zjistit?

