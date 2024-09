Močení ve sprše patří mezi kontroverzní témata. Ti, co jej praktikují, se svůj zvyk většinou stydí přiznat. A lidem, kteří ve sprše nikdy nemočili, to přijde přinejmenším nehygienické.

Pro muže je však vyprazdňování močového měchýře při sprchování vhodné hned z několika důvodů. Ženám naopak může chození ve sprše na malou způsobit nepříjemné problémy v oblasti ženských partií. Je v pořádku čůrat ve sprše? Kolik lidí močení ve sprše praktikuje a jaká rizika s sebou tato praktika přináší?

Proč by měli muži čůrat ve sprše

Přerušované močení ve sprše, tedy stahování a uvolňování svalů pánevního dna při vyprazdňování, může u mužů posilovat svaly v intimní oblasti. Dochází při tom i ke zlepšování průtoku krve v těchto partiích, o čemž se předpokládá, že napomáhá dokonce k lepší sexuální výkonnosti.

„Kvalita orgasmů se díky tomu zvyšuje a prodlužuje se i sexuální výkonnost,“ vyjádřil se pro pánský magazín Men´s Health k neopomenutelné výhodě močení ve sprše americký urolog Jamin Vinod Brahmbhatt z americké nemocnice Orlando Health South Lake Hospital.

Zrovna tak je však pro muže dobré praktikovat tuto metodu obzvlášť po operaci prostaty. Ve sprše je pro ně údajně snazší kontrolovat proud moči. Naopak mužům se zvětšenou prostatou pomáhá tekoucí teplá voda ke snadnějšímu zahájení močení a celkově i k lepšímu uvolnění.

Problémy se zvětšenou prostatou: „Prostata svým zvětšováním zpomaluje průtok moče močovými cestami. Vymočení tak nemusí být úplné a v močovém měchýři tím zůstává takzvaná zbytková moč. Následkem neúplného vyprázdnění se močový měchýř dříve naplní a znovu se objevuje nucení k močení. Zpomalením průtoku dochází k zeslabení proudu, prodloužení doby močení a zvyšuje se i tlak v močovém měchýři,“ vysvětluje hlavní princip zvětšené prostaty Česká urologická společnost.

O zvětšení prostatické žlázy hovořil i urolog Tomáš Novotný:

Močení ve sprše a plíseň na nohou

Některé zdroje, jako například Seattle Times, tvrdí, že moč uvolněná ve sprše může pomoci vyléčit i případnou plísňovou infekci nohou. Jiné jsou však vůči této metodě skeptické. Jako profesor klinické urologie na Keck School of Medicine v Kalifornii doktor René Sotelo.

„Někteří lidé jsou toho názoru, že moč může vyléčit takzvanou atletickou nohu (plísňová infekce, pozn. red.) kvůli močovině, kterou obsahuje. Aby však mohla být moč považována za užitečnou při léčbě takzvané atletické nohy, muselo by to být opravdu velké množství močoviny. Více, než kolik se běžně nachází v moči při vyprazdňování. Takže ve skutečnosti ne, pravděpodobně to nefunguje,“ vysvětlil profesor klinické urologie René Sotelourolog pro USC University of Southern California.

Kdy se ženám vyplatí močit ve sprše

Co ale příslušnice něžného pohlaví? Těm se močení při sprchování příliš nedoporučuje. Ne že by bylo kvůli kratší močové trubici riziko infekce vyšší, důvod je úplně někde jinde.

„Čůrat ve sprše je obecně v pořádku. U žen však může močení ve stoje oslabit svaly pánevního dna a zvýšit tak do budoucna riziko úniku moči,“ řekl pro zdravotnický magazín Health urolog a mikrochirurg Jamin Vinod Brahmbhatt, který za svou práci obdržel několik ocenění.

Po porodu je ale situace jiná. Většina žen obdrží ještě v porodnici radu, aby chodila v období šestinedělí močit výhradně do sprchy. Není to však kvůli močení jako takovému, ale potřebě zvýšené osobní hygieny v důsledku proběhlého porodu.

„Ženy po porodu poměrně silně krvácejí. Je proto nutné se často sprchovat, aby byla zevní rodidla stále v čistotě. Ženám zpočátku doporučuji chodit do sprchy i močit. Vyprázdnění močového měchýře je při tom snazší, hned se mohou omýt a moč nedráždí případné stehy a neštípe,“ radí laktační poradkyně Radka Prokopová na svém webu.

Čůrání ve sprše je dobré pro životní prostředí

Chodit na malou při sprchování je navíc doporučováno i z ekologických a ekonomických důvodů. Neznamená to, že by měl člověk přestat chodit na toaletu a raději se svléknout a jít se osprchovat. Pokud se ale ve sprše zrovna nacházíte, není na škodu spojit příjemné s užitečným a zabít dvě mouchy jednou ranou.

„Tím, že se vymočíte v průběhu sprchování, ušetříte za vodu. Nebude totiž potřeba po sobě spláchnout, protože moč odteče během sprchování,“ uvedl zdravotnický magazín Greatist.

Americký zpravodajský web tvrdí, že pokud močí při sprchování ženy, dochází i k úspoře toaletního papíru. A to má vliv nejen na vaši peněženku, ale i na odlesňování planety.

„Ti, kteří se při močení utírají toaletním papírem, mohou při čůrání ve sprše ušetřit celou roli toaletního papíru každých padesát dní,“ informuje americký zpravodajský web USA Today. Není to sice mnoho, ale jak se říká: když to udělá každý…

Nehygienické? Ale kdeže…

Uvolňování močového měchýře během sprchování nečiní ze sprchového koutu či vany toxickou zónu, jak si mnozí myslí.

„Je velice nepravděpodobné, že by bylo močení při sprchování významným zdrojem infekce. A to ani ve chvíli, když se moč dostane do kontaktu s poškozenou pokožkou. Nepřetržitý proud vody ze sprchové hlavice smývá moč do odpadu, a proto je extrémně nepravděpodobné, že by moč způsobila infekci. A to i přesto, že kromě vody, elektrolytů a močoviny obsahuje i určité množství bakterií,“ říká pro magazín Greatist předseda urgentní medicíny v South Shore University Hospital v New Yorku, doktor Sanjey Gupta.

Upozorňuje však, že z etické stránky věci by měl tento zvyk každý praktikovat pouze u sebe doma, o samotě a v ideálním případě před umytím těla. Sprchový kout či vanu je pak také nutné důkladně vyčistit proudem horké vody a čisticím prostředkem.