Chození na malou se zdá být naprosto samozřejmou věcí, o které není potřeba dlouze diskutovat. Zkrátka si sednete a je to. Někdy to však není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Existují totiž pozice, které ženám při močení vyloženě škodí. Kdy může chození na malou způsobit infekci močových cest, záněty či ohrozit vaše ledviny? A jak se vymočit správně?

Močení není až tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Některé pozice jsou vyloženě nevhodné. | Foto: Shutterstock

Jaká je nejlepší pozice na WC:

Zdroj: Youtube

Člověk by až řekl, že se nelze vymočit špatně. Je to zkrátka přirozená potřeba, která když se ohlásí, vykonáme ji bez dlouhého přemýšlení. Někdy však volíme křečovité pozice, při kterých může dojít nejen k potřísnění toalety i našich kalhot, ale především nás nutí vynakládat mnohem větší tlak, což se může na zdraví našich intimních partií nemálo podepsat. K podobným situacím nejčastěji dochází tehdy, kdy si nejsme jisti čistotou toalety a na prkénko odmítáme dosednout. V tu chvíli se většina žen rozhodne pro močení v polosedu a snaží se to mít, jak se říká, co nejrychleji za sebou.

Jenže to je právě chyba, která může vést nejen k nedostatečnému vyprázdnění, zánětům, infekcím, ale ve finále i k onemocnění ledvin.

Špatné pozice při močení

„K močení by nikdy neměly být používány břišní svaly a jakýkoliv tlak. Zdravý močový měchýř funguje nejlépe, když se tělo uvolní. Svaly močového měchýře se samy stahují, čímž umožňují proudění moči přirozeně,“ tvrdí urolog z kliniky Yale Medicine Joseph Brito.

Nesprávné pozice při močení pak mohou vypadat takto: Sedíte, ale nohy máte na špičkách.

Sedíte na jednom boku, druhý máte zvednutý.

V polosedu s rukama na stehnech.

V polosedu s opěrou rukou o zdi.

Jakkoliv jinak se zaťatými svaly.

Pokud močíte v nevhodné pozici jen ve výjimečných situacích, například na veřejných záchodcích, pak vám to s největší pravděpodobností neublíží. Problém však může nastat ve chvíli, kdy nevhodný způsob vyprazdňování používáte často, nejčastěji ve spěchu z důvodu úspory času.

Problémy související s močením

Neúplné vyprázdnění

Pokud jste zvyklí močit vestoje, v křeči, a hlavně rychle, s největší pravděpodobností u vás nedochází k úplnému vyprázdnění močového měchýře.

„Takzvané vznášení se nad záchodovým prkénkem zcela jistě sevře vaše pánevní dno, což vám může ztížit úplné vyprázdnění močového měchýře. Proto se vyhněte tlačení a urputnému namáhání dostat ze sebe moč co nejrychleji,“ radí fyzioterapeutka zabývající se pánevním dnem doktorka Sara Reardon na ženském webu The Vagina Whisperer.

Infekce močových cest

Neúplné vyprázdnění močového měchýře, ke kterému v důsledku volby nesprávné pozice při močení může docházet, však není jediným problémem. Není to totiž jen o tom, že budete muset toaletu navštívit brzy znovu. Dočkat se můžete i zdravotních komplikací v podobě infekce močových cest.

Tuto polévkovou bylinu má doma každý. Čaj z ní léčí nachlazení a chrání játra

„Pokud moč zůstává v močovém měchýři příliš dlouho, může to zvýšit pravděpodobnost infekce močového měchýře. V koncentrované moči se totiž bakterie mnohem lépe množí,“ upozorňuje na problémy nesprávného způsobu vyprazdňování přední světové centrum lékařského výzkumu National Institute on Aging.

Onemocnění ledvin

Ledviny jsou jedním z nejdůležitějších orgánů našeho těla. Mají za úkol odstraňovat odpadní látky a škodliviny z těla, zajišťují rovnováhu tělesných tekutin, syntézu hormonů a kontrolují produkci červených krvinek. Jejich funkce však může být právě nesprávnou pozicí při močení přímo ohrožena. Zvýšené riziko se opět odvíjí od neúplného vyprázdnění močového měchýře.

„Cokoli, co zpomaluje tok moči nebo ztěžuje úplné vyprázdnění močového měchýře, může zvýšit riziko onemocnění ledvin a močové soustavy,“ upozorňuje specialista na přírodní kosmetiku a tradiční medicínu Herbatica.

Jak se správně vymočit

Pokud pomineme turecké záchody, nebo chození na malou jinde než v domácím prostředí, mělo by močení probíhat ideálně v sedu. Celá chodidla by měla být na zemi včetně prstů, ale hlavně by mělo dojít k absolutnímu uvolnění. Močit by se nikdy nemělo ve spěchu za použití zbytečného tlaku v křečovité pozici, kdy nesedíte uvolněně. Močení se samo spustí ve chvíli, kdy se uvolníte. Není proto potřeba aktivně tlačit, ba dokonce to vůbec není vhodné.

Chcete zhubnout? Pomůže to nejlevnější koření, které navíc čistí střeva

„Důležité je uvolnit se, povolit čelist a prodýchávat. Hlubší nádech zvýší nitrobřišní tlak, který zatlačí na orgány malé pánve, ale vy aktivně netlačíte svaly pánevního dna. Na závěr, ještě před utřením, můžete zkusit jemně pohybovat pánví či boky. Zakroužit, jedno koleno vysunout dopředu, pak druhé,“ doporučuje metodu správného vyprazdňování fyzioterapeutka Jana Pechová na svém instagramovém profilu @silaplodnosti. O vhodnosti zvolit polohu vsedě mluví i tato studie.



Nahrává se anketa …

Důležitost správné polohy při močení zdůrazňuje i gynekolog Ajay Rane z Americké urogynekologické společnosti na webu Mamamia. „Ideální polohou je sedět s nohama na zemi, jelikož tato pozice podporuje uvolnění stehenních a pánevních svalů. Když navíc dáte lokty na kolena a předkloníte se, jako kdybyste četli noviny, podpoříte jak vyprázdnění močového měchýře, tak střev,“ vysvětluje doktor Rane. Dodává, že při urputném tlačení ve stoje či polosedu vyprázdníte pouze jednu třetinu močového měchýře. Zbytek zůstává.

Další techniky, které mohou s přirozeným uvolněním u močení pomoci, zmiňuje i urologická skupina The Urology Group: Opláchněte si před močením ruce v teplé vodě, nebo nechte vodu téci. Zvuk vody může podpořit kontrakci svalů močového měchýře.

Dopřejte si pohodlí a soukromí.

Předkloňte se nebo se kývejte ze strany na stranu.

Poklepávání na močový měchýř může některým ženám pomoci s vyprázdněním.

Jemně si masírujte dolní část zad.

Pískejte si. Pískání vás nutí delší dobu bez přestávky vydechovat, což vede k jemnému zvýšení tlaku v břiše, a to může močovému měchýři pomoci lépe se vyprázdnit.

Než opustíte toaletu, zkuste močový měchýř vyprázdnit ještě jednou poté, co se zvednete.

Močte pravidelně alespoň každé 3 až 4 hodiny a nikdy nezadržujte moč.

Dodržujte dostatečný pitný režim.

Jak se vymočit na veřejných záchodcích

Pak ale můžete namítat, že vsedě se na veřejných záchodcích zkrátka močit nedá, protože vaše důvěra v hygienu takového místa je mizivá. Kromě nedosednutí na prkénko a nutnosti zvolit pozici vestoje či v polosedu si však můžete pomoci i jinak. Vzpomeňte si na klasické „obkládání“ toaletní mísy útržky toaletního papíru, pomoci mohou i papírové kapesníčky.

Čaj z této bylinky pročistí ledviny. A pomůže shodit až 5 kilo za pár dní

Pokud se však chcete vymočit pohodlněji, aniž by vám toaletní papír sklouzl do mísy dříve, než plně dosednete, obstarejte si do kabelky jednorázové hygienické papírové podložky na toaletu, které po použití WC spláchnete i s obsahem vašeho močového měchýře. Dále se vyplatí nošení hygienického gelu, kterým můžete před použitím veřejné toalety prkénko otřít. Jak ale všichni víme, někdy není problém pouze se sedátkem, ale i s mísou. V takovém případě nezbývá než výjimečně povstat, nebo zvolit pro vymočení jiné místo.