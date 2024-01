Pálivé a řezavé pocity při močení, nemožnost úplného vyprázdnění, nutkání k močení. To jsou jen některé z příznaků zánětu močových cest, infekce močové trubice či močového měchýře. Přecházením těchto příznaků si však můžete způsobit i mnohem vážnější onemocnění, kterým je zánět ledvin. Někdy se antibiotikům nevyhnete, jindy mohou příznaky rozehnat osvědčené domácí postupy.

Jak na zánět močového měchýře. | Video: Deník/Jiří Štraub

Někdy stačí prochladnout, jindy je na vině špatná hygiena či doprovodné onemocnění. K rozvoji zánětu močových cest však někdy stačí i pouhý nedostatek tekutin v kombinaci se zadržováním moči. Onemocnění, které postihuje především ženskou část populace, poznáte podle typických příznaků, mezi které patří nutkání k močení, pálivé a řezavé vyprazdňování i tmavá moč často s příměsí krve. Lze ale vyléčit zánět močového měchýře rychle v domácích podmínkách? Co při zánětu močových cest rozhodně nedělat a kdy se léčba neobejde bez antibiotik?

Nejčastější příčiny zánětu močových cest

Podle urologa Petra Končického z Urologického oddělení Nemocnice Teplice je infekce močových cest po zánětech dýchacích cest druhou nejčastější lokalizací bakteriálních infekcí. Původcem podle něj bývá nejčastěji bakterie Escherichia coli, která běžně obývá střevní mikroflóru. Když se však dostane do močových cest, vyvolá zánět.

Co na záněty močového měchýře? Zvažte přírodní antibiotika v podobě D-manózy

Onemocnění za život alespoň jednou postihne asi polovinu žen a zhruba každého pátého muže. „Je to dáno hlavně anatomickou stavbou močových cest. U žen je, oproti mužům, kratší močová trubice, která je lokalizovaná v blízkosti gynekologických cest, a také blízko konečníku. To vše usnadňuje vstup bakterií do močového traktu,“ vysvětluje urolog.

Další možné příčiny onemocnění močových cest jmenuje největší poskytovatel ambulantní péče v ČR zdravotnická skupina EUC: Nedostatečná hygiena.

Časté zadržování močení.

Nedostatečný příjem tekutin.

Vrozené vývojové vady močové trubice a měchýře.

Cukrovka, močové kameny, zbytnění prostaty u mužů.

Časté střídání sexuálních partnerů.

Těhotenství, kdy je močový měchýř stlačován plodem a nemůže se správně vyprazdňovat.

Jak poznat zánět močového měchýře

Zánět močového měchýře či močové trubice obvykle poznáte velice rychle. Nejčastěji postihuje ženy, ovšem v některých případech se nevyhýbá ani mužům. Ve většině případů se jedná o náhlou akutní formu, přičemž odkládání léčby a očekávání, že bolest přejde sama, může vést až k poškození ledvin.

Mezi typické příznaky zánětu močového měchýře a infekce močových cest podle britského vládního zdravotnického webu National Health Service patří následující:

Pocit nepohodlí při močení. Nitkovitý proud moči a pocit neúplného vyprázdnění. Bodavá či pálivá bolest v močové trubici. Neustálé nutkání k močení a zároveň ztížená schopnost moč vylučovat. Křeče a bolesti v podbřišku. Tmavá, páchnoucí, kalná moč, někdy i s obsahem krve. Nevolnost, zvýšená teplota, bolest v bedrech – v případě přesunu infekce do ledvin.

Jak jsem se zbavila chronických zánětů močových cest:

Zdroj: Youtube

Pomoci může soda s vodou

Jedním z postupů, jak se zánětu močových cest vyhnout, může být i jednoduché preventivní opatření, které ovšem může fungovat i v případě, že cítíte, že to na vás takzvaně už leze.

„Jedlá soda rozmíchaná ve vodě při prvních příznacích močových infekcí neutralizuje moč a zabíjí bakterie. Jednu lžíci sody rozmíchanou ve vodě pijte několikrát denně,“ doporučuje na svém webu doktor David Frej, který studoval ajurvédskou medicínu, celosvětově uznaný léčebný a preventivní medicínský systém.

Čaj z této bylinky pročistí ledviny. A pomůže shodit až 5 kilo za pár dní

Mírnit příznaky infekce močových cest pomocí jedlé sody doporučuje i specialista na zdraví močového ústrojí Bladder Health UK. Tvrdí, že alkalizace (odkyselení) moči může pomoci močový měchýř uklidnit, ovšem vzhledem k vysokému obsahu soli by se měl nápoj užívat pouze krátkodobě. „Tento postup rovněž není vhodný pro pacienty s vysokým krevním tlakem nebo srdečními problémy,“ varuje britský web. Dodává, že pokud příznaky do tří dnů neustoupí, měl by stav posoudit odborník.

Jedlá soda ale může pomoci i s dalšími zdravotnickými problémy:

Zdroj: Youtube

Tento způsob mírnění příznaků shledává jako nápomocný i tato studie. V jiné studii však vědci varují, že používání jedlé sody jakožto prostředku na léčbu infekčního onemocnění močových cest může být někdy i nebezpečné. Je to především proto, že někteří lidé odloží návštěvu lékaře, což může vést ke zhoršení příznaků a dalším komplikacím.

Rovněž nesprávné užívání jedlé sody či špatně zvolené množství může vést k nepříjemným pocitům i vážným zdravotním rizikům. Proto je lepší se vždy poradit se svým lékařem či lékárníkem, zda je zvolený způsob domácí léčby pro vás vhodný.



Náběh někdy zaženou i brusinky

V některých případech mohou pomoci i brusinky, případně doplňky stravy z nich vyrobené. „K prevenci infekce močových cest lze použít extrakt z kanadských brusinek. Můžete je užívat buď ve formě doplňků stravy anebo popíjet brusinkový džus. Pozor ovšem na kalorie, obsahuje velké množství cukru,“ upozorňuje lékárna Dr. Max.

O svou zkušenost s brusinkami se Deníku svěřila i čtenářka Monika Horňáková, která brusinkové doplňky užívá při problémech s močovým měchýřem běžně. „Kdykoliv cítím, že se mi nejspíš rozbíhá infekce močových cest, nasadím brusinky a do druhého dne je po problému. Mám ale kamarádku, která na záněty rovněž trpí a brusinky jí nikdy nepomohly. Zaberou jí vždy jedině antibiotika,“ tvrdí čtyřicetiletá žena z Prahy.

Někteří gynekologové jsou k užívání bylinek rovněž skeptičtí. „Lidé, kteří chtějí vynechat návštěvu lékaře, obvykle léčí zánět močového měchýře doma. Nejčastěji se obrací na brusinkový džus nebo doplňky stravy, aby infekci vyléčili. I přesto, že věří, že mají obrovský léčivý účinek, často jim vůbec nepomohou. Je to ale jedna z věcí, která je vcelku bez rizika,“ tvrdí pro americký deník Today gynekoložka Lauren Giugale. Pokud navíc doplněk skutečně pomůže, je to lepší než preventivní nasazování antibiotik.

Jaké bylinky proti „zánětu močáku“

Brusinky a soda však nejsou jedinými možnostmi, jak se v počátcích onemocnění pokusit rozvoj infekce zastavit. „V poslední době se přikláním ke kombinaci bylinných extraktů a vitaminů. Například vitamin C a rutin zpevňují kapilární cévy, čímž zabraňují krvácivým projevům. Vitaminy A, D a E přispívají k regeneraci sliznice močového měchýře a podporují jeho obranyschopnost,“ jmenuje gynekolog Vratislav Matoušek z I. Soukromé ženské ordinace v Chebu některé další možnosti přírodní léčby.

Jasné signály, že svaly pánevního dna nefungují. Hrozí únik moči i výhřez dělohy

Dále však hovoří například i o antiseptických účincích heřmánku pravého, který urychluje hojivé procesy, pomáhá od bolestí a likviduje bakterie. Rovněž zmiňuje zlatobýl obecný, který působí močopudně a podporuje hojení, nebo echinaceu, o které se ví, že nejen podporuje imunitu, ale rovněž působí proti některým bakteriím a kvasinkám.

Na co si dát pozor

Při probíhajících močových infekcích je však velice důležité zvýšit především příjem tekutin, aby mohly být močové cesty, ale i ledviny, „vyplachovány“. Pro bakterie je pak mnohem náročnější se v těchto podmínkách množit a bolest může do jisté míry ustupovat. Proto se nedoporučuje ani přehlížet nutkavou potřebu dojít si na malou každou chvíli, jelikož právě zadržování moči dává bakteriím příležitost se množit.

Chcete zhubnout? Pomůže to nejlevnější koření, které navíc čistí střeva

„Pomoci také může dieta z nedráždivých potravin. Nejezte horká kořeněná jídla a nahraďte čaj, kávu a nápoje typu koly bylinnými čaji a čerstvými šťávami. Dobré je rovněž omezit sladká jídla, protože cukry podporují množení bakterií v močovém ústrojí,“ doporučuje zavést určitá opatření jedna ze zdravotních pojišťoven. Nejezte ale ani kyselé ovoce, jídla obsahující ocet, ryby, vejce, maso ani sýry, které zvyšují kyselost moči a vedou k bolestivému močení.

S jakýmkoliv zdravotním problémem se však vždy vyplácí rovnou navštívit specializovaného odborníka, který dokáže váš zdravotní stav posoudit nejlépe.