„Karcinom plic je zrádný právě v tom, že dlouho probíhá bez příznaků. Pokud se ho podaří zachytit v rané formě, většinou se tak stane náhodou – třeba při vyšetření hrudníku po úrazu či před nějakou plánovanou operací,“ řekl Vítězslav Kolek z Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy při Fakultní nemocnici v Olomouci.

Pacientovi už se pak dá pomoci jen velmi těžko. Přitom způsoby by tu byly: stačilo by, aby se v Česku začala více používat takzvaná imunoterapie - tedy nový způsob léčby, který je založený na podpoře pacientova vlastního imunitního systému. „Oproti klasické chemoterapii má až pětinásobně lepší výsledky přežití,“ vysvětluje lékař.

Jenomže jak ukazují data pneumologů, k této terapii se u nás dostane jen asi polovina vhodných pacientů. „V tuto chvíli imunoterapii využívá jen padesát pacientů s pokročilou rakovinou plic,“ vypočítává profesor Kolek. Do konce roku by prý měl jejich počet stoupnout až na dvě stovky. To je ale podle něj pořád málo.

Důvod, proč se lidé k moderním přípravkům nedostanou, je přitom podle něj banální: menší pneumologická a onkologická pracoviště zkrátka dostatečně nespolupracují s těmi velkými. „Jen v komplexních centrech ale mohou lékaři pacienty otestovat a nabídnout jim účinnou léčbu,“ dodává přední onkolog Luboš Petruželka.

Nové tumory u žen

Lékaři upozornili ještě na jeden problém: rakovina plic se podle nich začala nebezpečně šířit mezi ženami. „Zatímco u mužů výskyt smrtelné nemoci v posledních letech klesá, u žen naopak roste. Ženy také častěji umírají,“ řekla Jana Skřičková z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy při Fakultní nemocnici Brno. Důvod je podle ní jednoduchý: ženy začínají s kouřením později než muži. Do stadia, kdy si tento zlozvyk vybírá svou daň, se tak dostávají až nyní.