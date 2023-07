Chození v mokrých plavkách se nevyplácí. Především pokud je řeč o spodním dílu. Nošením vlhkého spodního prádla trpí především ženy, u kterých může nedostatečně vysušený díl plavek vyústit v nepříjemné a bolestivé intimní problémy. Proč je nošení mokrých plavek tak nebezpečné, jak se vyhnout infekci intimních partií a co s plavkami rozhodně nedělat?

Nošení mokrého spodního dílu od plavek může ženám přivodit nepříjemné komplikace. | Foto: Shutterstock

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Kvasinková infekce

* Bakteriální vaginóza

* Zánět močového měchýře

* Zapaření a následné svědění

* Proč nosit k vodě dvoje plavky?

* Přemáchnout každý večer

Když vylezete po koupeli z moře, nebo z chlorovaného bazénu ve vašem hotelovém resortu, možná si to ani neuvědomíte, ale to poslední, co byste měli udělat, je lehnout si v mokrých plavkách na ručník, nebo se v nich posadit u baru. Jste-li u písčité pláže, spodní díl od plavek může být plný písku, který může intimní partie poškrábat, ale riziko hrozí i na chorvatské kamenné pláži.

I když je voda průzračná jako sklo, vyskytují se v ní přirozeně žijící bakterie, které se ve vlhkém, temném a teplém místě, jako je prostředí vašich třísel v mokrých plavkách, nebudou váhat rychle množit. Jaké nemoci vám hrozí, jak předejít bakteriální infekci a zda mohou mokré plavky způsobit zánět močových cest, se dozvíte v následujících řádcích.

Léčivé rostliny při zánětech močových cest:

Zdroj: Youtube

Pozor na kvasinkovou infekci

Nošení mokrého spodního dílu od plavek se skutečně nevyplácí. Asi není potřeba zmiňovat, že chodit ve vlhkém spodním prádle, ať už se jedná o spodní kalhotky, nebo právě plavky, není nic příjemného. To ale není na celé věci s nošením mokrých plavek to nejhorší.

„Ve vlhkých a tmavých místech, jako jsou mokré plavky nebo i mokré cvičební oblečení, se opravdu dobře daří kvasinkám a bakteriím,“ tvrdí na webu neziskové organizace Piedmont, která poskytuje informace o kvalitní zdravotnické péči, gynekoložka Tia Guster. Zdůrazňuje přitom, že riziko hrozí především ženám, které jsou na podobný tip infekce zvlášť náchylné.

Bakteriální vaginóza

Právě kvůli tomu, že je vnitřek plavek teplý, vlhký a bez přístupu slunečního svitu, jedná se prakticky o živnou půdu pro bakterie všeho druhu. Navíc když jste ve vodě, ať už v chlorovaném bazénu nebo v moři, materiál plavek má tendenci nasát nejen vodu, ale absorbovat do sebe i různé chemikálie či bakterie z vody. Jakmile z vody vyjdete a plavky na sobě necháte schnout, koledujete si o pořádný malér.

Co na záněty močového měchýře? Zvažte přírodní antibiotika v podobě D-manózy

„Pokud zůstanete v mokrých plavkách, vaše intimní partie jsou v přímém kontaktu s těmito bakteriemi či chemikáliemi, což může narušit rovnováhu zdravých bakterií ve vagíně, či zavést škodlivé látky do močové trubice. Výsledkem může být vaginitida či infekce močových cest,“ tvrdí deník The Huffington Post.

Zánět močového měchýře

O tom, že mokré plavky mohou vést i k nepříjemným a bolestivým infekcím močových cest, je přesvědčena i gynekoložka z Westchester County v New Yorku Alyssa Dweck.

„Rozhodně není dobrý nápad nechávat své genitálie v plavkách, které jsou nejen mokré, ale ještě navíc ze syntetických materiálů. Kvůli množícím se bakteriím pak mohou vést vlhké plavky i k rozvoji infekce močových cest, což je bohužel velice časté onemocnění. Nejhorší je, pokud se nákaza včas nepřeléčí a infekce začne přímo ohrožovat i ledviny,“ řekla pro lifestylový magazín She Knows.



Nahrává se anketa …

Zároveň doporučuje, že pokud se u vás objeví jakýkoliv neobvyklý výtok či svědění, rozhodně je na místě navštívit lékaře, který určí, zda není potřeba nasadit antibiotickou léčbu. O vašem aktuálním zdravotním stavu a vhodné léčbě správně rozhodne jedině lékař, a to po důkladné prohlídce.

Zapaření a následné svědění

Pokud se koupete ve slané vodě, a následně v mokrých plavkách trávíte delší dobu, může sůl rovněž podráždit jemnou pokožku v oblasti vašich třísel.

Předejděte spálení pokožky. S našimi radami získáte krásně opálené tělo

„Vysedávání v mokrých plavkách může způsobit také svědivou vyrážku, která může narůstat ve tvaru prstenu a rozšířit se tak z vašich genitálií přes vnitřní stanu stehen až k hýždím,“ varuje dále deník The Huffington Post. Dodává však, že takové příznaky by spíš odpovídaly bakteriální nákaze.

Proč nosit k vodě dvoje plavky?

Otázka by spíš měla znít: proč s sebou k vodě dvoje plavky nenosit. Být neustále v mokrém prádle není ani příjemné, ani zdravé, tak proč to nevyřešit nejjednodušeji, jak to jen jde. Přibalte proto příště s sebou do plážové tašky ještě jeden spodní díl od plavek a do toho se po vylezení z bazénu či moře po důkladném osušení převlékněte.

Plavky je potřeba každý den vyprat a vysušit do sucha, než si je opět vezmete na sebe.Zdroj: Shutterstock

„Speciálně pokud jste náchylní na onemocnění kvasinkovou infekcí, či se u vás opakují bakteriální infekce, rozhodně se neváhejte po každém koupání převléci z mokrých plavek do suchých,“ doporučuje ženský magazín Female Network.

Přemáchnout každý večer

Aby nedošlo k rozvoji infekce, je také důležité se o plavky každý den po návratu z pláže řádně postarat. „Po sundání plavky ručně opláchněte ve studené vodě s jemným mýdlem. Samotná voda chlór ani slanou vodu neodstraní. Poté je potřeba plavky před dalším nošením dokonale vysušit. Rozhodně je nenechávejte zabalené v ručníku, neperte je v pračce, nesušte v sušičce a nežehlete,“ radí web Simply Swim, který se věnuje plavání a všemu kolem něj.

Jak se o plavky správně postarat, se dozvíte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Plavky před sušením také nekruťte a neždímejte, jen je lehce promačkejte, nebo vysušte zabalením do ručníku, a až pak je dejte sušit ideálně do stínu.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová