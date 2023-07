Pokud patříte mezi ty, kteří neradi cestují a mořskou slanou vodu zrovna nemají v oblibě, pak je užitečné se nad mořskou vodou znova zamyslet. Ať už jste se letos vydali do Chorvatska nebo kamkoliv jinam k moři, vězte, že slaná voda je poklad. Jak slaná voda léčí, na co je mořská voda dobrá a jak působí na vlasy, pleť i ženské problémy?

Sůl v mořské vodě prospívá do jisté míry i naší pokožce – vypíná pleť, uvolňuje póry a odstraňuje mastnotu. | Foto: Shutterstock

Slaná voda jako zázračný všelék? Možná by se to tak dalo i říci. Díky obsahu ohromného množství minerálů a stopových prvků působí blahodárně na řadu nejen kožních a jiných zdravotních neduhů, ale přispívá i k naší kráse, a to hned v několika oblastech.

Proč je moře slané:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Co obsahuje mořská voda?

* Pleť a pokožka u moře

* Hojení ran mořskou vodou

* Slaná voda léčí akné

* Krásné vlasy díky soli

* Léčí ženské problémy?

* Mořská voda a nachlazení

* Jak slané je Jaderské moře

Věděli jste, že jedno z nejslanějších moří je právě Jaderské moře neboli hovorově Jadran, ke kterému přiléhá nejen Chorvatsko, ale i Itálie nebo Slovinsko? O to větší důvod se k němu v létě vypravit a užít si nejen slunění a koupání, ale i blahodárných účinků, které jeho mořská voda má.

Jak tedy může slaná voda léčit, čím koupel v moři přispívá naší kráse a kdy může naopak škodit?

Co obsahuje mořská voda?

Jednou ze základních vlastností oceánů a moří je, že v nich najdeme slanou vodu. Kromě kyslíku a vodíku totiž mořská voda obsahuje i sodík a chlorid, které, když se spojí, vytvoří to, co všichni známe jako kuchyňskou sůl. To ale není to jediné, co mořská voda obsahuje.

„V zástupu za zmiňovanými minerály jich stojí desítky dalších včetně jódu, hořčíku, vápníku, draslíku, chrómu, selenu či zinku, které mají všechny pozitivní vliv na lidský organismus,“ stojí například ve studii z roku 2016.

Hustota mrtvého moře je obrovská, takže plavání v něm se podobá vznášení:

„Minerály se nejlépe vstřebávají, jsou-li konzumovány v ionizované formě, zejména ve formě rozpustné ve vodě. Slaná voda tak má pro nás velice příznivé účinky, a to v širokých oblastech,“ tvrdí na svém webu The Candida Slayer, který se věnuje přirozené léčbě bylinami a správnou stravou, certifikovaná naturopatka Marjolaine Tournier. Jak ale konkrétně slaná voda přispívá našemu zdraví a kráse?

Pleť a pokožka u moře

Jak již bylo zmíněno, mořská voda poskytuje našemu tělu řadu pozitiv.

„Především minerály jako hořčík, sodík, vápník, chlorid a síran fungují jako přírodní kosmetika pro naši pokožku. Mořská voda podporuje hydrataci pokožky, vyplavuje z ní toxiny a zanechává kůži svěží a zářivou,“ tvrdí web St Michael´s Resort, který se zaměřuje na trávení dovolené u moře. Tím, že slaná voda rovněž otevírá póry, je pokožka čistší a napnutější.

Hojení ran mořskou vodou

Názory na léčení ran se mezi odborníky i laickou veřejností různí. Někteří zarytě tvrdí, že drobné ranky moře rychle vyléčí, jiní vztyčují pomyslný ukazováček.

Předejděte spálení pokožky. S našimi radami získáte krásně opálené tělo

„Na to neexistuje jednoduchá odpověď. Je pravda, že slaná voda se již dlouho používá při léčbě ran, a to zejména k čištění. Ovšem situace se velmi liší na základě řady faktorů, mezi které patří váš celkový zdravotní stav, stav rány či konkrétního oceánu. Především se ale musí v průběhu rány kontrolovat, a pokud začnou vypadat hůř než předtím, návštěva odborníka by se neměla odkládat,“ tvrdí na australském informačním webu ABC Net expert na infekční choroby a tropické infekce Bart Currie z Flinders University v Royal Darwin Hospital.

Slaná voda léčí akné

Slaná voda může být pro naši pokožku hledaným elixírem mládí.

„Po plavání v mořské vodě skutečně může dojít k odstranění odumřelých kožních buněk, sůl může vyhladit pleť, snížit ucpávání pórů a vytáhnout hluboký maz z pórů. Ale i když slaná voda, především z Mrtvého moře, může mít na pleť dobrý vliv, nemůže vyléčit základní problém, kvůli kterému akné máte,“ tvrdí web Wild Ice Botanicals, který se věnuje péči o pleť.



Krásné vlasy díky soli

Mořská voda však může nabídnout i určitá pozitiva pro vaše vlasy. Byť to ovšem není černobílé a má bohužel i některé negativní dopady.

„Pozitivní je, že krystaly slané vody dodávají vlasům na objemu a fungují také jako přírodní šampon a odstraňovač mastnoty. Slaná voda rovněž dobře funguje na odstraňování lupů a má protiplísňové vlastnosti. V neposlední řadě sůl také odstraňuje nahromaděné nečistoty z pokožky hlavy, a funguje tak jako přírodní peeling,“ tvrdí magazín The Hair Fuller, který je expertem v oblasti zdraví a krásy vlasů.

Kudrliny, blond či roztřepené konečky? Budete se divit, co na vás vlasy prozradí

Za zmínku stojí také fakt, že mořská voda obsahuje mnoho živin, které tělo uvítá a jež lze absorbovat i právě pokožkou hlavy. Pozor však na další vlastnost soli, která může způsobit i dehydrataci vlasu. Je proto lepší používat přírodní vlasové oleje či bezoplachový kondicionér, abyste vlasům dodali potřebnou vlhkost.

Léčí mořská voda ženské problémy?

Při dlouhodobém pobytu na pláži v mokrých plavkách může snadno dojít ke vzniku kvasinkové či bakteriální vaginální infekce. Určitě to znáte: vylezete z moře, osprchujete se, smyjete sůl, která by vás po zaschnutí mohla štípat a než vlezete opět do vody, zůstáváte v mokrých plavkách. U některých žen na sebe nenechají vaginální problémy dlouho čekat. Dobrou zprávou je, že právě slaná voda vám může s infekcí částečně pomoci.

Čokoláda i ryby. Některá jídla zatočí s bolestivou menstruací lépe než pilulka

„Na svědění pochvy lze využít koupel ve slané vodě. Sůl nejen pomáhá kontrolovat růst jakýchkoliv bakterií, ale poskytuje i okamžitou úlevu. Pokud vám to však nedělá dobře, do ničeho se nenuťte a navštivte neprodleně lékaře. Stejně jako pokud se svědění stane příliš silným a situace se nebude lepšit,“ radí Menopause Centre, které poskytuje poradenství v oblasti ženského zdraví.

Mořská voda a nachlazení

Jistě jste si už všimli, že kdykoliv přijedete k moři alespoň lehce nachlazení, ať už z klimatizace, nebo si rýmu přivezete z domova, po pár dnech pobytu příznaky záhadně vymizí, i když doma byste s kapesníkem chodili mnohem déle. Může to být tím, že při koupeli se vám dostane slaná voda nejen na obličej, ale i do nosu či ústní dutiny, čímž může přispět k rychlejší úlevě.

„Mořská voda a v ní obsažené minerály a stopové prvky pomáhají obnovit sliznici nosu. Vypláchnutí nosu mořskou vodou se proto jeví jako bezpečný a jednoduchý způsob, jak snížit příznaky nachlazení a ucpaného nosu,“ informuje The New York Times.

A jen tak pro zajímavost, věděli jste, jak slané je Jaderské moře a které moře na světě je nejslanější?

Jak slané je Jaderské moře

Voda s doposud nejvyšší naměřenou salinitou neboli slaností se nachází v Rudém moři a v oblasti perského zálivu. „Na těchto místech je voda nejslanější kvůli vysokému odpařování a malému přítoku sladké vody. V některých oblastech dosahuje salinita až 42 promile, tedy 42 gramů soli na jeden litr vody,“ tvrdí na svém webu Národní úřad pro oceán a atmosféru NOAA.

Přesolili jste pokrm? Zkuste jednoduché triky, které sůl z jídla vytáhnou

Voda v Jaderském moři se však svou slaností Rudému moři téměř vyrovná. Jak tvrdí fyzička oceánografie Ivica Vilibić v deníku Total Croatia News, salinita Jaderského moře v posledních letech hodně stoupla. „Jadran je od doby, kdy se salinita sleduje, čím dál tím slanější. Například v roce 2017 byl zaznamenán extrémně vysoký výsledek měření, kdy Jaderské moře dosáhlo více než třicet devět promile soli,“ tvrdí vědkyně.

