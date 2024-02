Pozor na mozkové zabijáky. Patří k nim i potraviny, která vypadají nevinně

Řešíme diety a zaměřujeme se na to, jaké potraviny ohrožují naši postavu. Ale co mozek? Jeden z nejdůležitějších a nejsložitějších orgánů ohrožujeme, aniž bychom to často tušili. Víte, které potraviny mozku nejvíc škodí? Co z našeho jídelníčku negativně ovlivňuje naši koncentraci, paměť, náladu a zvyšuje riziko demence? Jaké potraviny omezit nebo úplně vyřadit, aby náš mozek správně fungoval?