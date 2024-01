V Česku mrzne a v nejbližších dnech mrznout také bude. V pondělí přes den bylo ve městech kolem minus šesti, sedmi či osmi stupni Celsia, na horách dokonce i minus patnáct. Mnohde sice není sníh, velký chlad ale pocítí každý. Zvlášť při východu z vyhřáté místnosti. Deník přináší rady, jak v takovém počasí chránit zdraví dětí i dospělých.

Rodiče by měli být v mrazech opatrní. S malými dětmi by se mělo chodit ven jen do minus pěti. Důležité je řádně je obléci a pořádně jim namazat pusu. Na co si dále dát v mrazech pozor? Deník v článku připravil cenné rady. | Foto: Shutterstock

Jak chránit děti?

Na mrazivé počasí jsou zvlášť citlivé děti. „S malými dětmi se obecně chodí ven jen do minus pěti. Důležité je řádně je obléci a pořádně jim namazat pusu,“ řekla Deníku dětská lékařka Zdeňka Vojtková z Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. A co větší děti, které rády poletují sem a tam? „S těmi je dobré chodit ven přiměřeně. Už se víc pohybují, čímž se zahřejí,“ podotkla pediatrička.

Jsou oblečení a obuv základ?

Dospělí se podle praktického lékaře z Prahy 10 Tomáše Kaštovského mají v prvé řadě pořádně obléci. „Jestliže je minus sedm, obleču se tak, že je minus sedm,“ řekl Deníku. Souhlasí se rčením, že neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení. V neposlední řadě je třeba myslet i na odpovídající obuv, a to nejen kvůli chladu, ale i možným pádům. „Zlomenin je v zimě hodně,“ upozornil lékař.

Co s přechody z tepla do zimy?

Mrazivé počasí přináší plno přechodů z tepla do zimy. Minimálně cestou do práce a z práce, při pochůzkách městem, k lékaři, cestou na oběd či při nákupech ve vyhřátých obchodních centrech. Může to být problém? „Pokud zdravý člověk nezanedbá oblečení, měl by v pohodě zvládnout pohybovat se venku bez omezení,“ řekl Kaštovský. Opatrnější podle něj ale mají být kardiaci (tedy lidé se srdečními obtížemi) nebo astmatici. Ti by se ve vyšších mrazech venku zbytečně moc pohybovat neměli.

Jak opečovávat klouby?

V mrazivém počasí mohou lidé více pociťovat bolest kloubů. Je proto dobré pohybovat se s citem. Pomoci mohou i vhodné vitamíny či minerály. Jak uvedl propagátor zdravého životního stylu ze společnosti Primulus David Buchta, pro správnou stavbu kostí jsou vhodné vitamín D3 a vápník. Zinek zase podporuje například normální stav kostí. Naopak jeho nedostatek může přispět k náchylnosti ke zlomeninám. „Důležitým minerálem je hořčík, který mimo jiné přispívá k normální činnosti svalů,“ dodal expert.

Čím v mrazech chránit oči?

Mráz a vítr dráždí i oči. „Zvyšují odpařování ochranného slzného filmu z povrchu oka a v extrémních případech mohou způsobit narušení povrchu oka – rohovky. Nehledě na nepříjemné subjektivní potíže, jako pálení či řezání, také zvyšují sklon k vzniku zánětu spojivek i rohovky. Nefunguje totiž dezinfekční funkce slz, které necirkulují,“ vysvětlila Eva Jerhotová z oční kliniky Neovize Praha.

Při sportovních i jiných fyzických aktivitách je proto podle ní dobré nasadit si ochranné brýle, které nápor mrazu a větru zmírní. Mají být pohodlné, dobře sedět na obličeji, zakrývat celé oči a jejich okolí. „I ze strany, aby chránily bulvy před větrem a vysycháním,“ poradila.

Při vyšších fyzických výkonech, třeba běžkování, může člověku též stékat z čela do očí pot. „Ten jednak dráždí oči sám o sobě, za druhé funguje jako nosič případné mastnoty z krémů a samozřejmě i mechanických nečistot. Může tím způsobovat dráždění až ekzematózní (mající charakter ekzému – pozn. red.) změny víček,“ varovala oční specialistka.

Pomocníkem podle ní může být sportovní čelenka, savá čepice nebo kukla pod helmou. Při ruce, třeba v kapse bundy, je též dobré mít bavlněný kapesník.

Co oči a brýle při vstupu do tepla?

Když člověk přechází ze zimy do přetopené místnosti, která kumuluje suchý vzduch, může mu to podráždit oči. V takových případech mohou podle očních specialistů pomoci zvlhčující oční kapky. Mnozí dobře znají i situace, kdy se jim při příchodu ze zimy do teplé místnosti zamlží brýle. Zvlášť, když třeba kvůli nachlazení mají na ústech a nose nasazenou roušku nebo respirátor. Člověk pak může chvíli hůř vidět. Pro urychlení nepříjemné situace stačí skla brýlí otřít k tomu určeným hadříkem. Nebo potížím předejít používáním sprejů proti zamlžení.

Kterak se vypořádat s námrazou na autě?

Za volantem je důležité předejít úrazu způsobenému sobě i druhému. Vedle pozornosti při jízdě je proto třeba vypořádat se i s ranní námrazou na okýnkách auta. Důležité je mít dobrou škrabku na sklo, pustit se do škrábání ale není vhodné hned. „Lepší je odemknout vůz, nastartovat motor a pustit výhřev zadního okna,“ poradil před třemi lety na webu autoforum.cz autor Mirek Mazal.

Řidiči s elektrickým vyhříváním předního okna mají podle něj částečně vystaráno stiskem příslušného tlačítka. „Zbytek je ale odsouzen podniknout další krok. Následuje zapnutí topení na maximální možnou teplotu a navedení foukaného vzduchu na čelní sklo,“ uvedl. Dalším krokem je, jak zmínil, zapnutí vnitřního okruhu. A až poté manuální čištění námrazy. Podle jiných expertů mohou pomoci i takzvané tekuté stěrače.

Pro rychlejší osvobození oken auta od námrazy je v současnosti k dispozici i široký výběr odmrazovacích sprejů.