Že je mrkev dobrá jen pro králíky? Ale kdepak! Je to výborná zelenina, která by v našem jídelníčku měla hrát daleko větší roli, než jí dosud dovolujeme. Je plná živin, vlákniny a zejména antioxidantů, které brání předčasnému stárnutí a mohou naše tělo ochránit i před velmi vážnými chorobami. A podle některých názorů je mrkev dokonce výborným prostředkem pro hubnutí.

Z látek, které obsahuje mrkev, jsou pro lidské zdraví obzvláště cenné karotenoidy, které se v těle přeměňují na vitamin A. | Foto: Shutterstock

Mrkev v jídelníčku se vyplatí

Benefitů, které nám poskytuje mrkev, je nespočet. Jde o zeleninu, která je levná a snadno dostupná. V kuchyni se dá upravit mnoha způsoby jak na slano, tak na sladko. Můžete ji chroupat syrovou, udělat z ní výborný salát nebo pomazánku, dá se vařit, dusit i péct, je výborná k masu, ale skvělý je i mrkvový dort nebo chlebíček. A navíc je velmi zdravá.

„S 25 kcal na 100 gramů je mrkev nízkokalorická, ale zároveň obsahuje mnoho vitaminů, minerálů a vlákniny. Obzvláště cenné pro lidské zdraví jsou karotenoidy, které se v těle přeměňují na vitamin A a také dodávají mrkvi její barvu,“ informuje Národní zdravotnický informační portál (NZIP).

Antioxidanty karotenoidy účinně snižují rizika mnohých chronických onemocnění. „Epidemiologické studie prokázaly, že vysoký obsah beta-karotenu v krvi souvisí s nízkým výskytem diabetu 2. typu, nádorových onemocnění a úmrtností,“ konstatuje japonská studie zveřejněná v roce 2021.

I další studie prokazují, že strava bohatá na karotenoidy souvisí s nižším rizikem některých hormonálně vázaných nádorových onemocnění, jako jsou rakovina prsu a prostaty, ale také s prevencí rakoviny plic a žaludku.



Mrkev však nabízí také vitamin C, vápník, draslík, sodík a vitamin E. „Zejména pozdní mrkev obsahuje pektin, což je ve vodě rozpustná vláknina, která může bobtnat v zažívacím traktu a mimo jiné podporovat trávení,“ uvádí NZIP.

Vláknina navíc pomáhá předcházet chronickým onemocněním a zlepšuje zdraví vašich střev. Jedna středně velká mrkev vám poskytne asi deset procent doporučené denní dávkyvlákniny.

Velké účinky nenápadné zeleniny

Zdraví očí. Bylo prokázáno, že beta-karoten pomáhá předcházet očním chorobám souvisejícím s věkem, jako je makulární degenerace.

Bylo prokázáno, že beta-karoten pomáhá předcházet očním chorobám souvisejícím s věkem, jako je makulární degenerace. Imunita. Betakaroten pomáhá produkovat v těle vitamin A, který je životně důležitý pro posílení obranného systému, a to zejména v období nachlazení a chřipek.

Betakaroten pomáhá produkovat v těle vitamin A, který je životně důležitý pro posílení obranného systému, a to zejména v období nachlazení a chřipek. Zdravé srdce. Některé studie ukazují, že mrkev by mohla chránit před hypertenzí, a mohla by dokonce pomoci snížit hladinu cholesterolu.

Některé studie ukazují, že mrkev by mohla chránit před hypertenzí, a mohla by dokonce pomoci snížit hladinu cholesterolu. Zdravá pokožka. „Karotenoidy retinol, biotin a lykopen jsou bojovníci za zdravou a krásnou pokožku a všechny jsou skryty uvnitř skromné ​​mrkve,“ připomíná web EattingWell, který se věnuje zdravé výživě.

„Karotenoidy retinol, biotin a lykopen jsou bojovníci za zdravou a krásnou pokožku a všechny jsou skryty uvnitř skromné ​​mrkve,“ připomíná web EattingWell, který se věnuje zdravé výživě. Proti zánětu. Živiny jako vitamin A a beta-karoten pomáhají proti zánětu spolu s vlákninou a antioxidantem zvaným luteolin, který se také nachází v mrkvi.

Živiny jako vitamin A a beta-karoten pomáhají proti zánětu spolu s vlákninou a antioxidantem zvaným luteolin, který se také nachází v mrkvi. Zdravý mozek. Luteolin nabízí další úžasný zdravotní přínos – udržuje váš mozek zdravý. Mrkev nejen pomáhá zlepšit vaši paměť, ale může také pomoci zabránit poklesu kognitivních funkcí.

V kuchyni se mrkev dá upravit na mnoho způsobů, a to jak na slano, tak na sladko.Zdroj: Shutterstock

Dieta s rychlým výsledkem má svá rizika

Jak je to s mrkvovou dietou? Existuje několik variant, přičemž nejrychlejší zhubnutí slibuje dieta založená výhradně na konzumaci mrkve.

Dieta obsahující pouze mrkev by měla způsobit urychlení hubnutí, pokud budete týden jíst jídla vyrobená pouze z mrkve. „Zastánci půstu s mrkvovou šťávou tvrdí, že pro nejlepší detox byste měli držet tři až sedm dní půst a každé dva až tři hodiny konzumovat pouze mrkvovou šťávu,“ uvádí portál Better Me zaměřený na zdravý životní styl.

Jiné diety umožňují konzumovat vedle šťávy i mrkev syrovou, vařenou, dušenou či strouhanou a kombinovat ji například s jablky, případně s ananasem. Tento dril má údajně přinést úbytek dvou až šesti kilogramů za týden.

V obou případech jde o nárazové diety slibující rychlé hubnutí prostřednictvím omezení kalorií. Dietologové však příznivce takových diet předem varují a mají pro to své důvody.

Jednotvárná mrkvová dieta by mohla člověku způsobit zácpu nebo průjem, ale i další zažívací potíže.

Prvním z nich je obávaný jo-jo efekt, který se dostaví krátce poté, co se „dietář“ vrátí ke svým původním stravovacím návykům.

Druhým důvodem je, že mrkev i přes své nesporné zdravotní přínosy postrádá řadu živin, mimo jiné bílkoviny či tuky, které jsou nezbytné pro správné fungování těla, což může vyvolat zdravotní problémy. „Ke všem jednoproduktovým dietám, jako je ovesná, bramborová či třeba právě mrkvová dieta, je třeba přistupovat opatrně,“ upozorňuje Better Me.

Hubnout s mrkví a s rozumem

Daleko lepší a zejména bezpečnější je proto dieta typu „přidej mrkev“. „Není to příliš omezující, protože jednoduše sníte jednu mrkev na začátku každého jídla. Mrkev je nízkokalorický, ale pozoruhodně sytý produkt, který tvoří páteř tohoto stravovacího plánu. Jednoduchým nahrazením části jídla mrkví se rychleji zasytíte a budete mít déle pocit sytosti,“ vysvětluje web Better Me.

Pokud máte mrkev rádi, můžete na ní svůj jídelníček klidně postavit, ale je potřeba jej doplnit i dalšími živinami. Zahrňte do něj například mrkvovou pomazánku s celozrnným pečivem, libové, například kuřecí maso si dejte s dušenou mrkví, do bramborové kaše přidejte i vařenou mrkev, syrovou mrkev doplňte bylinkovým dipem z jogurtu či tvarohu, uvařte si dietní mrkvovou polévku, nebo si udělejte mrkvový salát s ananasem.

Mírně sladká chuť mrkve vám navíc může pomoci překonat touhu po sladkostech.

Mrkev je zdravá a dobře chutná. O tom není sporu.