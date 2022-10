Výstupem má být do několika let virtuální asistent, který ulehčí život nejen pacientům, ale hlavně lékařům. „Když člověk přijede po mozkové mrtvici k lékaři, aby určil nejlepší strategii, většinu času odborníkovi zabere proces získávání informací, kdy se lékař pacienta ptá, co jej trápí, jaké bere léky a podobně. Naší vizí je, že tuto proceduru udělají v budoucnu počítače,“ řekl Deníku Mikulík.

Chřipka není jen „horší nachlazení“. Ročně připraví o život až tisíce Čechů

Za tři roky, kdy by měly být první výstupy z projektu, by měla velkou část práce při rozhodování o dalším postupu převzít právě umělá inteligence. „Počítač bude komunikovat nejen s pacientem, ale i s lékařem. A to i slovně, kdy člověk při cestě do ordinace vyplní v aplikaci vygenerovaný dotazník. Umělá inteligence informace vytřídí a lékař bude mít již při příjezdu pacienta dostatek informací, jak postupovat dál,“ vysvětlil Mikulík.

Světová špička

Projekt, který byl Čechům svěřen, bere Mikulík jako bezprecedentní úspěch české medicíny zabývající se cévními mozkovými příhodami. V této oblasti je Česko na špičce už několik let. „Je to opravdu historický úspěch českých lékařů. Také poprvé v historii bude Česká republika hlavním koordinátorem výzkumu v programu Health, financovaného z Horizonu EU,“ dodal Mikulík.