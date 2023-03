V Česku ročně onemocní rakovinou prostaty zhruba osm tisíc mužů. Podle lékařů je důležité nezanedbávat prevenci. V mnoha případech pak pomáhají robotické operace, se kterými mají lékaři skvělé výsledky.

Robotická operace. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Stanislav z Prahy chodil každý rok na pravidelné kontrolní urologické vyšetření. Koncem roku 2020 mu lékařka sdělila, že výsledky odběrů prostatického specifického antigenu (PSA) jsou trochu zneklidňující. Dodala ale, že nemusí znamenat nic vážného.

Poslala ho na sono, které však neprokázalo žádný problém, ani on žádné potíže nepociťoval. Pro každý případ šel ale ještě na další vyšetření. „Jednalo se o zodpovědnou lékařku, která mě posléze odeslala na magnetickou rezonanci,“ uvedl pro Deník dnes šedesátiletý muž. Po ní mu lékařka oznámila, že má v prostatě malé karcinomní ložisko.

Kontaktoval proto pražskou urologickou kliniku URO MEDICO a následně v Nemocnici Na Homolce absolvoval robotickou operaci prostaty. „Rád bych poděkoval všem lékařům, kteří mi pomohli překonat tuto nelehkou dobu,“ dodal. Zvláštní poděkování adresuje uroložce z chirurgického oddělení zmíněné nemocnice Veronice Šturcové Kaliské, která operaci vedla. K té následně chodil na pravidelné kontroly a brzy se zotavil. Dnes se cítí naprosto zdráv.

Jak vypadá operace

Představy lidí o robotických operacích prostaty jsou různé. „Často si myslí, že operuje robot, my zmáčkneme knoflík a jdeme na to. Tak to ale nefunguje. Celou operaci provádí lékař,“ vysvětlila Deníku Šturcová Kaliská.

Samotný výkon trvá kolem dvou hodin. Záleží na typu nálezu. Delší jsou operace tehdy, když lékaři musejí odstranit i uzliny. Robotické nástroje obsahují kloub, který má větší rozsah pohybu než lidské zápěstí. „Díky tomu dokážeme operovat precizně a dostaneme se do všech míst v pánvi,“ řekla.

Podobně jako u laparoskopie lékaři nafouknou břicho pacienta plynem, aby vznikl prostor. Při operaci vidí na 3D obrazovce zvětšený obraz prostaty. „Operaci provádíme ve zvláštní poloze. Pacienta uspíme na zádech. Spí po celou dobu. Operační stůl je kompatibilní s robotem a při výkonu dokážeme měnit polohu pacienta,“ nastínila odbornice.

Jen drobné ranky

Za největší výhodu robotické operace považuje, že po ní pacientovi na břiše zbude jen několik drobných ranek. Rychlejší je také hojení a pacient z nemocnice odchází většinou už třetí den. Preciznost, kdy lékaři mohou jít vyloženě milimetr po milimetru, má vliv i na dobré výsledky.

Tedy na to, že muži pak nemají problémy s močením a často mají zachovanou i erekci. „Pacienty pak po nějakou dobu sledujeme. A je příjemné vidět, když je vše dobré. Poté se už vrací ke svým indikujícím urologům,“ dodala lékařka.

Vedle prostaty urologové na Homolce operují i ledviny či vrozené zúžení přechodu pánvičky a močovodu. V roce 2021 provedli sto devadesát urologických zákroků z celkového počtu 574 robotických operací, které jsou součástí i jiných medicínských oborů.

Robotické operace lékaři vykonávají i v dalších nemocnicích. Kupříkladu v Centru robotické chirurgie Vysočina v Nemocnici sv. Zdislavy Mostiště. „Provádíme je asi od roku 2008 a jsme zásadním pracovištěm pro tento druh operací v České republice. Ročně jde asi o pět set zákroků,“ sdělila Deníku mluvčí Mediterra Mostiště na Vysočině Petra Plutnarová.

Osm tisíc nemocných

V souladu s vyhláškou hradí tyto zákroky zdravotní pojišťovny. „Úhrada zahrnuje veškerou péči poskytnutou pojištěnci od přijetí na lůžko až po jeho propuštění,“ řekla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

V Česku rakovinou prostaty ročně onemocní asi osm tisíc mužů, přičemž přibližně dvacet procent z nich už má metastázy a prostatu tak nelze chirurgicky odstranit. „Čím dřív rakovinu prostaty u pacienta odhalíme, tím větší naději na úplné uzdravení má,“ uvedla primářka Onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Jana Katolická.

Podle urologů nyní žije v tuzemsku asi šedesát tisíc mužů, kteří se s nádorem v nějaké fázi léčí či léčili. Přibližně patnáct set pacientů ročně nemoci podlehne. Proto je podle Katolické důležité, aby muži nad padesát chodili na preventivní prohlídky, i když nemají problémy.

V případě, že se v rodině vyskytla rakovina, je dobré chodit na prevenci už od čtyřiceti. „Vyšetření se muži nemusí bát, je krátké a nebolestivé. Zahrnuje odběr krve ke stanovení hladiny PSA a vyšetření konečníku,“ uzavřela Katolická.