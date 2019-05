/INFOGRAFIKA/ Konopí potřebuju stejně nutně jako zdraví lidé vzduch, přiznává jednapadesátiletá Martina Kafková z Týna nad Vltavou. Od sedmadvaceti let totiž trpí roztroušenou sklerózou. Je kvůli tomu upoutána na vozík, má ochrnutá střeva a denně trpí křečemi a bolestmi. Analgetika jí už nezabírají, konopí však ano.

Jenomže pokud by si měla chodit pro drogu do lékárny, brzy by přišla na mizinu. Denně totiž potřebuje kolem šesti gramů konopí – tři vykouří v jointech, další tři jí rodiče přidávají do jídla. Oficiální léčba by ji proto vyšla na více než třicet tisíc korun měsíčně. Její invalidní důchod přitom čítá jen něco přes devět tisíc. Marihuanu proto rodina dlouho pěstovala doma načerno.