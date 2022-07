Bydleli jsme v malém bytě, v kuchyňském koutu nebyl ani dřez. Táta myl nádobí v pozinkovaném škopku, který sídlil ve špajzu. Vodou se šetřilo, takže na dně škopku jí bylo tak deset centimetrů. Napřed se mylo sklo. Pak šálky a talíře. Poté příbory. Na závěr, když už voda připomínala nevábnou břečku, přišly na řadu hrnce a pánve. Voda se podobala bažině a nelibě páchla.

Nádobí jsem utírala já. Hrnce a pánve byly mastné a já je musela leštit „utěrkou na černé nádobí“. Moc často se neprala, neb se šetřilo vodou. Naše nádobí vždycky páchlo mastnotou, sklo i hrnky byly flekaté a já si svůj hrneček na ranní čaj pokaždé tajně opláchla v koupelně.

Kdepak, nehovořím o pravěku. Tenhle příběh se odehrával před pouhými třiceti lety, bylo mi deset.

Když jsem se vdala, prvním úkolem bylo zařídit si pohodlnou a účelnou kuchyň. Dvoudřez, aby se nádobí dalo pořádně opláchnout čistou vodou. Manžel se podivoval, proč se s tím nádobím tak pářu, vždyť plýtvám vodou. Bylo mi trapné přiznat se k mému negativnímu vztahu k nádobí. Přesto se mi při každém mytí nádobí zvedal žaludek.

Záchranou bylo zakoupení myčky nádobí, nejlepším to výdobytkem moderní techniky pro domácnost hned po automatické pračce. Byla jsem šťastná a myčku jsem hluboce milovala. Ale před dvěma lety jsme si koupili chalupu. Je to sice pastouška, ale s krásnou zahradou a lesem za humny. Jenže vodu si nosíme z pumpy. A když mi manžel přinesl jako dárek nový pozinkovaný škopek na nádobí, rozplakala jsem se…

Nakonec mi nezbylo než jít s pravdou ven. Nádobí myje manžel. Nicméně mám asi problém a měla bych ho řešit.

Světlana, Tábor

NÁZOR PSYCHOLOGA

PhDr. Petr Šmolka



Milá Světlano, každý má v běžném rodinném provozu aktivity, do nichž se mu zrovna moc nechce. Sám jsem se nehrnul do utírání prachu, ani školní příprava s dětmi nebyla zrovna moje hobby (po kom byly tak tupé!? Po mně tedy jistě ne!). Občas jsem si říkal, zda nejsem kapku lenivý, i mojí ženě občas ujelo, že by mne také neubylo, kdybych… Příště ji upozorním, že jde vlastně o takové neškodné fobie. Jen si budu muset vytvořit dost věrohodný příběh o jejich vzniku.



Fobie jsou jedny z psychických poruch s relativně vysokou úspěšností léčby. Zkuste si nalézt terapeuta, který využívá tzv. kábétéčko. KBT je zkratka kognitivně behaviorální terapie. Jejím základem je postupné osmělování. Za pokus to rozhodně stojí. Manželovi totiž jeho ochota nemusí vydržet věčně.|



Petr SmolkaZdroj: se svolením časopisu Květy

