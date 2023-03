V osudný den se Gábina upravila, nazula boty s vysokými podpatky a těšila se na očekávaný ples, ze kterého zamířila na diskotéku. Při tanci do ní však omylem strčil muž, který se pustil do rvačky s jiným. Gábina spadla na zem a upadla do bezvědomí. Její mozek se začal zalívat krví. Zdravotníci konstatovali, že je opilá. Odvezli dívku do nemocice, ale později ji poslali domů. Ošetřující lékař byl první uznán vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, ale odvolací soud ho později v plném rozsahu od žaloby očistil.

Gábině se stal osudným pád na diskotéce

Gábině bylo v srpnu 30 let, a ještě před pěti lety si užívala život plnými doušky. Při práci dálkově vystudovala Vysokou školu podnikání a práva v Ostravě, cestovala do Anglie, na Maltu, pracovala v zahraničí v restauraci, cukrárně a na baru a chtěla odjet pracovně i do Norska. Plány jí však překazil pád na diskotéce, po kterém téměř 14 hodin krvácela do mozku. Lékaři si mysleli, že je jen opilá.

Dnes je Gábina upoutána na invalidní vozík, je zcela odkázána na pomoc své maminky a sní o tom, že jednou bude opět alespoň trochu samostatná.

V nesprávnou chvíli na špatném místě

V osudný den se Gábina ocitla ve špatnou chvíli na špatném místě. V takové chvíli si člověk začne přemítat v hlavě spoustu „kdyby“. Kdyby pár minut před tím odešla na toaletu, kdyby si šla koupit něco k pití, kdyby šla na vzduch, tančila kousek dál, nebo se zapovídala na baru s kamarádkou. To vše by se mohlo stát v paralelním životě. Gábina ale stála tam, kde stála a bohužel se svému osudu nevyhnula.

Článek popisuje událost tak, ja ji vyprávějí rodiče Gábiny. Událost byla vyšetřována soudem. Soud v Novém Jičíně odsoudil lékaře k peněžitému trestu 75 tisíc korun a zakázal mu vykonávat činnost na oddělení pohotovostní služby na dobu 18 měsíců. Kladl lékaři za vinu zejména to, že se při vyšetření nepokusil mladé ženě udělat rentgen hlavy, který mohl případně odhalit prasklinu spánkové kosti, a tudíž by pravděpodobně další léčení probíhalo na půdě nemocnice.

Odvolací soud v roce 2022 ale rozsudek okresního soudu zrušil s odůvodněním, že lékař nespáchal trestný čin a své povinnosti neporušil. Rozhodnutí krajského soudu je konečné, nelze se proti němu odvolat. Státní zástupkyně při odchodu ze soudní síně však sdělila, že zváží dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Ten den jsem byla na plese a následně na diskotéce, kde do mě na vysokých podpatcích strčili při rvačce a já spadla. Byla jsem v krátkém bezvědomí, ze kterého jsem se ale probrala ve chvíli, kdy už pro mě jela záchranka, která mě převezla do nemocnice,“ popisuje první chvilky po probuzení z bezvědomí.

Vážný úraz, který nebyl na první pohled patrný

Po příjezdu do nemocnice odebral ordinující lékař pouze krev, a to i přesto, že byl ve zprávě uveden možný pád na hlavu. A jelikož bylo z výsledků krve patrné, že je Gábina pod vlivem alkoholu, celou situaci svedl pouze na pár skleniček, které Gábina na diskotéce vypila.

Zemřela Klára, která pomáhala, přestože sama trpěla. Smutná je i Ewa Farna

„Potom mě přesunuli do vedlejší místnosti na lehátko a zavolali mamce, že si má pro opilou dceru přijet do nemocnice,“ popisuje slova lékaře Gábina, které tenkrát bylo 25 let.

Když maminka a nevlastní táta pro dceru přijeli, nestačili se divit, v jakém stavu ji v místnosti našli ležet o samotě. „Do místnosti, kde Gábina ležela, nás poslali doktoři. Byla tam úplně sama. Když jsme otevřeli dveře, viděli jsme ji ležet na zemi. Vůbec jsme nevěděli, co se děje. Škubala sebou a rozhodně nevypadala, že je jen opilá,“ popisuje stav, ve kterém našla svoji dceru, maminka Gábiny.

Lékaři si mysleli, že je jen opilá, což ovlivnilo následnou péči

Později se dozvěděli, že ono škubání bylo prvními příznaky krvácení do mozku, které však v tu chvíli probíhalo už několik hodin, aniž by o tom kdokoliv věděl.

Gábini rodiče byli naprosto v šoku a vystresovaní z obrovského strachu o dceru. Když se však ptali doktora, jestli jejich dcera zemře, bylo jim řečeno, že je pouze opilá a bude v pořádku. Ani v tu chvíli nikdo neprovedl další vyšetření a rodina byla poslána domů.

Měla se z toho vyspat

Když přijeli rodiče i s údajně „jen opilou“ Gábinou domů, uložili ji do postele s tím, že se z toho snad vyspí. Neměli žádný důvod lékařům nevěřit a vložili v jejich slova veškerou svou důvěru.

Petr Klíma žije bez nohou, coby kulturista ale sbírá vavříny. Nyní shání pomoc

Jenže Gábina se stále nebudila, což už oběma přišlo krajně podezřelé. „Gábina měla jít do práce a bylo mi divné, že by nevstala. To se ještě nikdy nestalo. Volala jsem proto sousedce, která je zdravotní sestra, a ta mi poradila, abych se podívala, jestli nemá Gábina někde bouli,“ vypráví Gábiny maminka.

Obava se potvrdila a Gábiny nevlastní tatínek bouli skutečně našel. Oba byli naprosto v šoku a okamžitě volali záchrannou službu, která přijela zhruba za deset minut. „Z vyprávění vím, že mě ihned odnesli do sanitky, kde mě následně intubovali, aby mi zajistili životní funkce. Poté mě odvezli do nemocnice, kde mě okamžitě operovali dlouhých pět hodin,“ popisuje následnou reakci rodičů i doktorů Gábina.

Neprobudila se však ani po operaci a zůstala pět dlouhých týdnů v kómatu. Lékaři jí už nedávali téměř žádné šance na přežití. „Prováděli jsme bazální stimulaci, tenkrát ještě i s mým bývalým manželem, tatínkem Gábiny a denně jsme dceru navštěvovali,“ popisuje smutnou etapu života maminka Gábiny.

Upoutána na lůžko s nejistými vyhlídkami

Tracheostomie, sonda v nose na výživu, později PEG, zavedená cévka 52 dní, inkontinence a další potíže. To byl nový život mladé a velmi atraktivní ženy, která plánovala cestovat po světě a dodělat vysokou školu. Z její maminky se stala každodenní ošetřovatelka, která odešla po třiceti letech ze zaměstnání, které milovala. O svou dceru pečuje 24 hodin denně sedm dní v týdnu, vaří jí, koupe ji, pere jí, obouvá boty a pomáhá naprosto se vším.

Stav Johana a Florimona se nelepší. Oba chlapci leží v horečkách a pořád zvrací

„Krvácení do mozku bylo tak rozsáhlé, že mi postihlo všechny čtyři končetiny, řečové centrum, dodnes špatně polykám, neumím smrkat či tlačit na WC. Zkrátka neumím nic jako dřív. Mám kvadruparézu a jsem levostranný hemik, což znamená, že mám postižené všechny končetiny s tím, že levá polovina těla je na tom o moc hůř,“ popisuje stav po pěti letech Gábina. Dodává, že smutné je, že 99 % nadací v České republice podporuje výhradně děti do 18 let. „A co my ostatní,“ ptá se.

Nikdo neví, co bude dál

Nyní je ve stavu, že se musí všechno učit od začátku, což je práce na několik následujících let. Je smířená s tím, že už nic nebude jako dřív, ale chtěla by jednou být alespoň do určité míry opět samostatná.

„Lékaři ani fyzioterapeuti neví, co bude dál a na kolik se moje tělo dokáže zlepšit. Každý organismus je jiný, ale hlavně záleží na tom, na kolik je mozek postihnut. Ten můj byl zalitý krví z 90 %. Veškeré povely do těla a z něj se vymazaly, a proto učím neustálou rehabilitací mozek vše znovu,“ vysvětluje Gábina.

Moc dobře ví, že má před sebou dlouhou cestu, ale je odhodlaná to nikdy nevzdat. I proto by ráda podstupovala rehabilitace alespoň 4x týdně po dvou hodinách, jak jí doporučují lékaři. Jedna rehabilitace ale stojí tisíc korun, což je částka, kterou si Gábina dlouhodobě nemůže dovolit.

I proto prosí ve své sbírce ZDE o jakýkoliv příspěvek, který ji posune k jejímu snu být jednou opět alespoň trochu samostatná.