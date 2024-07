Hlavně, aby tam byla klimatizace! Toto přání lidé vyslovují nejen při nákupu dovolenkových pobytů. Ve vedrech toužíme po ochlazení doma, v autě i ve veřejné dopravě. Jenže při nesprávném použití klimatizace či větráků hrozí rychlý nástup zdravotních potíží. Na pozoru by se měli mít nejen alergici, astmatici a kardiaci. I jinak zdraví lidé se při výskytu obtíží ptají, jak vypadá nachlazení z klimatizace a jestli to není i jejich případ. Připravili jsme proto konkrétní rady, jak se onemocnění z klimatizace vyhnout.

Rychlé střídání teplot mezi horkem venku a chladem v klimatizovaných prostorách může podle lékaře Romana Koška z pražské kliniky Health+ vést k různým zdravotním problémům.

„Tyto náhlé přechody mezi horkem a chladem oslabují imunitní systém, což vede k nachlazení. Klimatizace vysušuje vdechovaný vzduch, tím se dráždí a oslabuje sliznice, což zároveň usnadňuje virům či bakteriím proniknutí do těla,“ popisuje lékař.

Jak se vypořádat s nachlazením:

Dvě hlavní rizika klimatizace

Kvůli špatnému způsobu ochlazování lidé řeší - ať už doma nebo s lékaři v ordinacích - nejen lehčí nachlazení, ale i letní chřipku, angínu, zánět nosohltanu či zánět hrtanu (laryngitidu).

„Ochlazování vzduchu pomocí klimatizace přináší dvě rizika. Prvním je zvýšená cirkulace nečistot, jako jsou viry, bakterie, plísně nebo vzdušné alergeny v uzavřeném prostoru. Tím druhým jsou pak přílišné výkyvy teplot, které nedělají dobře (nejen) astmatikům a zbytečně nadměrně zatěžují imunitní systém,“ vysvětluje Michal Závacký, odborník na alergie a šéfredaktor webového portálu Pro Alergiky.

Pro osoby s alergickou rýmou nebo astmatem, jejichž dýchací cesty jsou k infekcím náchylnější, je riziko ještě vyšší než u relativně zdravých lidí. Mohou se jim totiž zhoršit také alergické či astmatické příznaky.



Doma můžete vzduch chladit zdravě

Na veřejných místech si člověk nevybere, na jakou teplotu je klimatizace nastavená ani zda je systém chlazení udržován v čistotě. Doma ale můžete chladit vzduch zdravě.

Odborník Michal Závacký radí několik možností, jak na to. Využít lze nejen klimatizaci, ale také ochlazovače vzduchu, ventilátory nebo cirkulátory.

7 pravidel správného klimatizování

Teplota v místnosti by měla být nižší o maximálně 7 °C, lépe však pouze o 5 °C, než je venku. Chlazení prostoru by mělo probíhat plynule. Klimatizaci raději nechte běžet celý den na nízké otáčky, než abyste ji párkrát za den pustili na plný výkon. Nemiřte proud vzduchu přímo na lidi. Pokuste se vývod nasměrovat tak, aby se vzduch odrážel od stěn či stropu a měl čas se lépe rozprostřít v místnosti. Pořiďte si univerzální filtr do klimatizace. Zabraňuje množení bakterií, snižuje zápach, odstraňuje škodlivé plyny a chrání před pronikáním prachu do klimatizační jednotky. Získáte tak i funkci čištění vzduchu. Alergikům, astmatikům a osobám náchylným k respiračním onemocněním se doporučuje při klimatizování používat také čističku vzduchu. Nejenže odfiltruje případné nečistoty vypouštěné klimatizací, ale také napomáhá promíchání teplého a studeného vzduchu v místnosti. Klimatizace snižuje vlhkost vzduchu. Pobyt v místnosti s přesušeným vzduchem ještě více zatěžuje dýchací cesty, zvyšuje riziko nachlazení a zhoršuje případné alergické reakce. Pokud máte vzduch v budově suchý, tedy pod 40% vlhkostí, zvažte pořízení zvlhčovače vzduchu. Klimatizaci je potřeba alespoň jednou ročně zkontrolovat a vyčistit, aby se sama nestala zdrojem plísní a bakterií.

Alternativou jsou cirkulátory. Vzduch neochlazují, ale jen rozpohybují:

Ochlazovač vzduchu snižuje teplotu jen mírně

Ochlazovače vzduchu jsou přenosné přístroje, které ochlazují vzduch pomocí vodního filtru. Ten do sebe nasává studenou vodu z nádrže. Ventilátor tuto vodu odpařuje, čímž dochází k ochlazení vzduchu a jeho rozhánění do místnosti. Do vody se přidávají kostky ledu nebo chladicí vložka.

Nevýhodou je výrazně nižší chladicí účinnost; prostor ochladí maximálně o 3 až 4 °C. Na rozdíl od klimatizací, které vzduch vysušují, ochlazovače jej naopak zvlhčují.

„Vzhledem k šetrnějšímu chlazení může být ochlazovač vzduchu vhodnější volbou pro alergiky a astmatiky. Problém by ale mohl nastat, pokud bydlíte ve vlhkém bytě či domě. Příliš vysoká vlhkost vzduchu podporuje množení mikroorganismů jako jsou plísně nebo roztoči,” varuje Michal Závacký.

Ventilátory vzduch rozpohybují

Oblíbenou volbou lidí, kteří nemají nebo nechtějí mít doma klimatizaci, je podle odborníka ventilátor. Speciálním typem ventilátorů jsou pak takzvané cirkulátory.

Díky jejich unikátní konstrukci proud vzduchu doputuje do větší vzdálenosti od přístroje a odráží se od stěn a stropu. Tím se rozpohybuje vzduch v celé místnosti rovnoměrně a eliminují se příliš teplá nebo naopak chladná místa.

„Ventilátory a cirkulátory ve skutečnosti vzduch v místnosti neochlazují, ale rozpohybují ho tak, že pocitově je v prostoru příjemněji. S pohybem vzduchu se ale samozřejmě víří také prach a alergeny. V domácnosti alergiků a astmatiků bych proto doporučil dbát na důkladný úklid a také větrání, případně čištění vzduchu pomocí čističky,” radí Michal Závacký.

Jak nenastydnout kvůli vzuduchu z klimatizace

Pomáhá zvlhčování sliznic dýchacích cest slanou vodou. Nejpohodlnější jsou nosní spreje s mořskou vodou.

Kdo má doma inhalátor, ten může před cestou ven absolvovat pro dobré zvlhčení dýchacích cest inhalaci minerální vody.

Ze stejných důvodů je nutný dostatečný příjem tekutin. To platí nejen ve venkovním horku, ale i v klimatizovaných interiérech.

Astmatik by měl s sebou nosit úlevový inhalační lék pro případ, že mu prudké změny teploty způsobí dýchací potíže.

Citlivější osoby si mohou do klimatizovaných dopravních prostředků a veřejných budov vzít lehký svetr nebo alespoň šátek přes ramena, aby zmírnily riziko prochladnutí. Zdroj: ProAlergiky.cz

