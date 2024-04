Známá překladatelka do znakové řeči již rok a půl bojuje s vážnou nemocí. Nadě Hynkové Dingové, která je ve světě neslyšících velmi důležitou osobností, byla diagnostikována rakovina tlustého střeva s mnohačetnými metastázemi. Koncem roku 2023 se její stav zhoršil natolik, že jí lékaři dávali půl roku života. V České republice už jí nedokáží pomoci. Pokud ale podstoupí nákladnou léčbu v zahraničí, má naději žít mnohem déle.

Jedinou nadějí pro známou tlumočnici Naďu Hynkovou Dingovou je léčba na německé klinice. Stojí však přes tři miliony korun. | Foto: Se svolením Barbory Kosinové

Naďa Hynková Dingová a její příběh ve znakové řeči:

Zdroj: Youtube

Naďa Hynková Dingová je 49letá žena, která to v životě nikdy neměla jednoduché. Dětství prožila v dětském domově a počkat si musela i na vlastní rodinu, po které celý život toužila. Získala ji teprve před jedenácti lety. Dnes s manželem vychovává jednoho společného syna a další tři děti z jeho předchozího manželství.

Daniele umírá maminka. Aby nepřišla o domov, musí v patnácti zaplatit hypotéku

Mimo rodinu, která je pro ni hnací silou a hlavní životní náplní, vykonávala i velmi důležité zaměstnání. Většinu svého života se věnovala tlumočnické práci do znakového jazyka pro neslyšící. Vždy tak byla k dispozici pro lidi, kteří ji potřebují.

Nyní Naďa Hynková Dingová poprvé žádá o pomoc pro sebe. Bojuje totiž s rakovinou tlustého střeva s četnými metastázemi. V Čechách už jí lékaři nedokážou pomoci. Jedinou nadějí je léčba v zahraničí.

V životě si musela vše vybojovat

Naďa miluje svůj život, i když si každou jeho část musela velmi tvrdě vybojovat a nikdy nic nedostala zadarmo. To, kým je a co dokázala, je výsledek velmi tvrdé celoživotní práce. O své nemoci původně nechtěla vůbec mluvit. Poslední rok a půl se jí tak úspěšně dařilo svůj zdravotní stav před okolím tajit. Nyní se však dostala do fáze, kdy to bez pomoci druhých nezvládne.

Iva se těšila na druhé děťátko. Do toho ale přišla agresivní forma rakoviny

„Nechtěla jsem tím nikoho zatěžovat. Snažila jsem se normálně žít. I když jsem se vnitřně cítila velmi bolavá, fungovala jsem, jak jen to nejlépe v danou chvíli šlo. Ve chvíli, kdy se můj zdravotní stav výrazně zhoršil, už se toho však nedalo moc skrývat. Nemoc mi byla vidět z očí, tváře a vyzařovala z těla,“ říká Naďa Hynková Dingová ve sbírce na Donio. Tu pro ni založila její přítelkyně Barbora Kosinová. Naďa Hynková Dingová by prý sbírku v žádném případě nezvládla založit sama.

Důležitá osobnost ve světě neslyšících

Mezi neslyšícími nejspíš nenajdete člověka, který by Naďu Hynkovou Dingovou neznal. Překladatelka do znakového jazyka je coby tlumočnice známá i z televizních obrazovek. Ona sama nikdy nepřipustila, že v životě něco není možné. Ráda se tak pouštěla i do věcí, které pro ostatní byly nejisté, nebo dokonce nemožné.

„Vždy tu byla k dispozici pro mnoho potřebných. Kromě televize tlumočila i divadelní představení nebo dokonce hudební koncerty. Nikdy si nepřipustila, že něco nejde,“ připomíná zakladatelka sbírky.

Rakovina tlustého střeva

V srpnu roku 2022 však známé překladatelce do cesty vstoupila velmi vážná nemoc, která ji výkon práce začala znemožňovat. Byla jí diagnostikována rakovina tlustého střeva s mnohačetným metastázemi na játrech.

Lékaři Nadi Hynkové Dingové dávali 3 až 6 měsíců života. Jí a celé její rodině se tak obrátil život vzhůru nohama. Velmi záhy byla akutně operována a byla ji vyoperována stomie z tenkého střeva na břicho. V tu chvíli si myslela, že má to nejhorší za sebou.

„Naďa vše přijímala s pokorou. Vnímala to jako příležitost poohlédnout se po svém dosavadním způsobu života, přehodnotit své dosavadní hodnoty, naslouchat tomu, co jí nemoc přišla sdělit,“ říká zakladatelka sbírky Barbora Kosinová.

Půl roku na to se její stav bohužel zhoršil natolik, že se nedokázala obejít bez celodenní péče manžela. Nejenže přestala být soběstačná, ale nedokázala už ani přožívat radostné chvíle s dětmi, které si předtím společně tolik užívali.

Naďa Hynková Dingová začala podstupovat chemoterapii v kombinaci s bioléčbou. I díky její obrovské sebekázní a touze zvládnout naprosto cokoliv, co jí osud postaví do cesty, léčba zabrala. Bohužel jen na chvíli.

Zlepšení vystřídalo zhoršení

Po úspěšné léčbě začala Naďa Hynková Dingová opět fungovat. Částečně se vrátila do práce, začala zase trávit čas s přáteli a s rodinou dokonce vyjela na dovolenou. Radost z úspěšné operace si však nestačila užívat moc dlouho. V prosinci roku minulého roku se totiž její stav výrazně zhoršil.

„Následná vyšetření potvrdila, že se nemoc nekontrolovaně šíří v těle dál a že se metastázová ložiska rozšířila i do jiných částí těla. Naďa si velmi dobře uvědomuje, že největší práci v tom celém musí udělat sama. Nemoc je ale ve fázi, kdy uvítá podporu i zvenčí,“ pokračuje zakladatelka sbírky.

Byla unavená, myslela, že má chřipku. Po dvou dnech mladá žena zemřela

V České republice totiž současné lékařství v této fázi onemocnění už více pomoci nedokáže. Známá překladatelka, oblíbená osobnost nejen mezi neslyšícími, ale hlavně maminka desetiletého Mikoláše chce žít a trávit čas s rodinou. Touží vidět svého syna dospívat. Přeje si zestárnout se svým manželem a pokračovat ve své důležité práci. A naděje skutečně existuje.

Léčba na klinice v Německu

I přes nepříznivou diagnózu se Naďa Hynková Dingová rozhodla, že to nehodlá jen tak vzdát. Rozhodla se proto hledat cestu, která jí umožní prožít co možná nejdelší život. Začala se tedy poohlížet po možnostech léčby v zahraničí. Naději získala na německé klinice, která i v tomto stádiu rakoviny možnou léčbu nabízí. Je ale velmi drahá.

Rodina bez pomoci financování lécby nezvládne. Nadi už zdravotní stav nedovoluje vykonávat její zaměstnání, a tak je placení (nejen) již proběhlé léčby pouze na manželovi. Ten, když jim došly úspory, neváhál ani rozprodtat svoje motrky, aby mohl uhradit další léčbu.

Frontmanovi známé kapely se náhle zastavilo srdce. Oživovali ho před očima dětí

„Rodina tak získala finance na jeden cyklus léčby v zahraničí, který stojí 10 tisíc eur (přes 250 tisíc korun, pozn. red.). Takových cyklů je však potřeba podstoupit 5 až 10 v závislosti na mnoha okolnostech. Na tuto cyklickou léčbu by měl navíc navazovat třítýdenní pobyt na specializované klinice v Německu, který stojí 30 tisíc eur,“ hovoří o nákladné léčbě Barbora Kosinová.

Lidé již přispěli přes tři miliony

Cílová částka není malá. Deset léčebných procedur na klinice v Düsseldorfu, třítýdenní pobyt na klinice v St. Georg a jedenáct leteckých přeprav vychází v přepočtu na 3 360 000 korun. Během pouhých několika hodin od spuštění sbírky na Doniu se povedlo vybrat přes 600 tisíc korun. To jen dokazuje, jak důležitá Naďa Hynková Dingová pro komunitu neslyšících je.

„Pokud by se ve sbírce vybrala menší částka, i ta rodině významně pomůže. Jediné, co ještě mohou prodat pro zajištění léčby, je totiž bydlení,“ uvedla při spuštění sbírky rodinná přítelkyně.

V tuto chvíli přispělo již více než 2,5 tisíce lidí, kteří dohromady poslali přes 3 miliony korun. Sbírka dál narůstá, což budí nejen v Nadě, ale i ve všech v jejím okolí, obrovské naděje, že se podaří částku vybrat celou.