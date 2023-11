Malé trojúhelníkové žlázy umístěné na horní části každé ledviny. Oč jsou nadledvinky nenápadnějšími orgány, o to větší roli hrají v našem zdraví. Nadledvinky vylučují téměř 50 hormonů včetně adrenalinu, kortizolu, estrogenu a testosteronu, které pomáhají regulovat reakci těla na stres. A ten nás dnes doprovází na každém kroku - ve škole, v práci i doma. Pokud vás tedy trápí problémy se spánkem, vyčerpanost nebo nadměrné ukládání tuku, může jít o špatnou funkci nadledvin. A právě s tím vám může pomoci lékořice.

Léčivé účinky lékořice využívali lidé již od dob egyptských faraónů. | Foto: Shutterstock

Nadledvinky a jejich funkce:

Nadledvinky se snaží nám se stresem pomáhat tím, že vytváří stále větší množství adrenálních hormonů. Nejde to ale donekonečna a tak dochází k jejich vyčerpání. Únava nadledvin je způsobena chronickým stresem. Ten byl problémem především přepracovaných manažerů, dnes už jím ale trpí převážná část populace.

Výsledkem je pocit trvalé únavy, lidé se cítí bez energie i chuti do života. I když spí dlouho, nemohou se únavy zbavit. Nestabilní hladina stresového hormonu kortizolu způsobuje špatné usínání, změny nálad, depresi i přibírání na váze. Člověk, který je stále ve stresu, má i vysokou hladinu cukru. Velká chuť na slané potraviny nám tak signalizuje vyčerpání nadledvinek. Z minerálů se proto doporučuje doplňovat hořčík a draslík.

Pokud problém nebudete řešit, adrenální únava může vést k dalším onemocněním, jako je diabetes 2. typu, onemocnění štítné žlázy nebo srdeční infarkt. Nadledvinky totiž pomáhají také regulovat váš metabolismus, imunitní systém, krevní tlak a další důležité funkce.

Pomůže lékořice

Jak nám s adrenální únavou může pomoci lékořice, kterou většina z nás zná hlavně jako černé lékořicové pendreky pro děti?

Léčivé účinky lékořice využívali lidé již od dob egyptských faraónů. Bylina se silným stonkem a dlouhými kořeny dorůstá do výšky jednoho metru. Lékořice kvete od června do srpna, květ je uspořádaný do bledě fialových hroznů.

Lékořice dorůstá do výšky jednoho metru.Zdroj: Shutterstock

„Kořeny lékořice lysé se sbírají na podzim. Sušení probíhá při teplotě kolem 30 °C. Kořen se naseká na malé kousky a rozemele. Vzniklá hmota se dále vaří dokud nezíská černou barvu a potřebnou hustotu. Extrakt má potom podobu dobře známého lékořicového pendreku,“ uvádí web Lékárna. Pendrek je tak vlastně zahuštěný a upravený extrakt z lékořicového kořene. Za studena je hmota křehká, zatepla se mění na ohebnou a tažnou.



Vodící lék i afrodiziakum

Původně pochází lékořice ze Středomoří. V našich zemích se začala pěstovat až v 16. století, kdy ji sem přivezli benediktini. Ve starověké Indii si lékořice považovali jako afrodisiaka a svařovali ji v mléce s cukrem, pepřem a kořenem šáchoru.

„V tradiční čínské medicíně se protizánětlivý kořen lékořice používá po staletí pro mnoho stejných použití, která věda nyní potvrdila – kašel a nachlazení, gastrointestinální problémy a ženské reprodukční problémy. V čínské medicíně byla lékořice používána jako „vodící lék“. Kořen lékořice byl používán v tandemu s jinými bylinami a léčivy, aby zvýšil jejich účinky a v podstatě navedl ostatní byliny tam, kde by byly nejprospěšnější. V roce 2013 bylo toto přezkoumáno Tianjinskou univerzitou tradiční čínské medicíny. Právě tento prastarý účel spolu s dalšími výhodami kořene lékořice bezpochyby přispěl k tomu, že kořen lékořice je nejpoužívanější bylinkou v čínské medicíně,“ uvádí zdravotnický web Dr. Axe.

V českých zemích se lékořice nejčastěji užívala k tlumení dráždivého kašle.

Kolísání kortizolu

„Pokud trpíte dlouhodobou nespavostí a vyčerpaností, je možné, že váš problém přímo souvisí s nadledvinkami. Onemocnění nadledvinek, nebo-li adrenální vyčerpání dnes trápí více než osmdesát procent populace,“ uvádí terapeutka přírodní medicíny Eva Hajská.

Lékař vysvětluje pacientovi správnou funkci ledvin a nadledvin.Zdroj: Shutterstock

Správně fungující nadledvinky disponují schopností organismus regenerovat. Kortizol by se měl přes den držet nahoře a v noci má docházet k jeho sestupu. „V dnešní stresové době jsou však nadledvinky bohužel neustále nuceny produkovat kortizol, který potřebují pro svou správnou funkci, což je dříve nebo později unaví. To se pak projevuje kolísáním kortizolu,“ vysvětluje Eva Hajská, jak vzniká vzniká dlouhodobá adrenální únava a proč nám to nemyslí.

„Při adrenálním vyčerpání doplňujeme tělo postupně. Dopoledne se užívají adaptogenní byliny jako je právě lékořice. Dále vitaminy skupiny B a minerály, které působí zároveň jako antioxidant. Tradiční čínská medicína se zaměřuje na orgán jater. Nadledvinky mají být stimulovány v čase, kdy jsou v klidu,“ dodává terapeutka.

Lékořice je součástí bylinných směsí a čajů, k dostání jsou i lékořicové bonbony nebo sirupy a tinktura. Lékořici můžeme konzumovat také v podobě lékořicových cukrovinek, V tomto případě ale, pokud si hlídáte váhu, pozor na cukr.

Neužívat nadměrně

S užíváním lékořice to nesmíte přehánět. Web Salt Room, věnující se zdravému životnímu stylu uvádí, že užitečné dávky pro podporu nadledvin jsou u kořene lékořice asi 2-4 g denně.

Václav Neckář v písničce léčí lékořicí lásku:

„Nadměrné dlouhodobé užívání lékořice se může projevit zvýšením krevního tlaku a potlačením tvorby moči. Při dlouhodobé konzumaci působí látky z lékořice podobně jako kortikosteroidy (tj. hormony produkované kůrou nadledvin), proto se dlouhodobé užívání nedoporučuje. Zvýšené opatrnosti je třeba také u těch z vás, kteří užíváte léky obsahující digoxin,“ varuje na webu Bylinkář Standa.

Nadměrné užívání lékořice může vést k hypertenzi, otokům a v těhotenství k předčasnému porodu. Užívat by ji neměly ani kojící ženy. „Pokud máte vysoký krevní tlak, užívání lékořice může být problematické. Lidé s predispozicí k rakovině prsu, zejména k rakovině prsu s dominantním estrogenem, by se jí také měli vyhýbat,“ doplňuje zkušenosti ze své naturopatické praxe (forma alternativní medicíny, pozn. red.) lékařka Chantelle Drobotová.