Jak vyzrát na pocení, když deodorant selže? Někdy stačí změnit jídelníček

Pocení je do určité míry běžnou součástí zdravě fungujícího organismu. Tělo se jím ochlazuje při vyšší fyzické aktivitě a ve dnech, kdy by mohlo dojít k přehřátí vlivem extrémních teplot. Když se ale nemůžeme zbavit koláčů v podpaží ani v klidovém stavu, mluvíme o nadměrném pocení, které dokáže značně znepříjemnit život. Co ho způsobuje a jak mu lze zabránit?

Když se začneme potit, je to způsob, kterým nám tělo dává najevo, že se začíná přehřívat. Ve chvíli, kdy je nám horko v důsledku náročného cvičení nebo vysokých letních teplot, tělo začne svou teplotu regulovat odpařováním vody, čímž nás ochlazuje. I podle magazínu Healthline je pocení přirozenou součástí každodenního života e je pocení přirozenou součástí každodenního života. Přesto však existují lidé, kteří se potí víc než ostatní a dostávají se tak každý den do nepříjemných situací.

Nadměrné pocení:

Odpařená voda je čirá a bez zápachu, nicméně jakmile se do ní dostanou bakterie a kvasinky, které se ve vlhkém a teplém prostředí s vyšším pH rády množí, brzy vás přivítá i typický zápach. Jak ale s nadměrným pocením zatočit a co může hyperhidróza prozradit o vašem zdravotním stavu?

Když vám pot znepříjemňuje život

Ve chvíli, kdy je tělo vlivem fyzické aktivity či okolních teplot přehřáté nebo je člověk ve stresu, začnou se na jeho kůži objevovat krůpěje potu. Když ale pot stéká po těle i bez zjevné příčiny, hovoříme o hyperhidróze, kterou trpí tři až deset procent populace, tudíž se nejedná o zas tak vzácný syndrom, jak by se mohlo zdát.

Jak zabránit propocení v létě:

Někdy se lidé potí jen na určitých částech těla, jiní přichází s problémem, který se týká těla jako celku či pocení v noci. Důvod je však vždy stejný – zvýšená činnost potních žláz.

„Tento stav může mít celou řadu příčin od těch méně závažných až po ty skutečně významné. Jakmile se však objeví náhle, je to vždy známka toho, že se s tělem něco děje a že není důvod odkládat návštěvu lékaře,“ vysvětluje na svém webu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Co doporučuje odborník

Na dotaz, který se týkal nadměrného pocení odpověděl i doktor farmacie Lukáš Dobrovolný.

Nadměrné pocení má účinné a trvalé řešení

„Při hyperhidróze lze lokálně aplikovat antiperspiranty na bázi hlinitých solí či čajovníkových a citronových olejů. Tradičně se také doporučují koupele z listů ořešáku nebo dubové kůry. Dobře fungují i některá homeopatika či iontoforéza electro antiperspirantem, která skýtá velmi pozitivní ohlasy. V případě, že jsou tyto metody neúspěšné, není od věci pátrat po příčině, kterou může být obezita, infekce, ale i onkologické onemocnění a další závažné choroby,“ radí na webu Dr. Max.



Nejčastější důvody nadměrného pocení

Trpíte-li hyperhidrózou, s největší pravděpodobností zaznamenáváte nejsilnější pocení v oblasti rukou, nohou, v podpaží či slabinách, kde jsou potní žlázy nejvíce koncentrované. Výjimku však netvoří ani obličej, záda, hruď či prakticky jakékoliv jiné místo.

Příčina může být buď primární, kdy hlavním důvodem bývá nadměrné pocení bez zjevné příčiny, které je způsobeno pravděpodobně genetickými předpoklady a spouštěčem bývají výrazné emocionální stavy, ale může se objevit i v klidovém stavu.

„Pokud hovoříme o sekundární hyperhidróze, ta bývá diagnostikována ve chvílích, kdy člověk bojuje s jiným onemocněním, kterým je například obezita, dna, cukrovka, onemocnění štítné žlázy, nádorové onemocnění, úzkost, stres, ale i menopauza, užívání hormonální antikoncepce či špatná životospráva,“ informuje web Proti pocení.

Nadměrné pocení se nejčastěji projevuje na dlaních, chodidlech, v podpaží, na čele nebo zátylkuZdroj: Shutterstock

Jak proti pocení bojovat jídlem

Ne nadarmo se říká, že jste to, co jíte. Jídlo, které konzumujete, ale může ovlivnit mnohem víc než tvar vaší postavy. To, co jíte a pijete, má totiž obrovský vliv i na to, jak moc se potíte. Podle dermatoložky Tary L. Kaufmann stav zhoršují především kořeněná jídla, chilli, feferonky, zpracované a tučné potraviny, uzeniny i velmi slaná jídla.

Dejte si pozor. Nadměrné pocení může signalizovat vážnou chorobu

Naopak doporučuje konzumovat více ovoce a zeleniny, které obsahují hodně vody a pomohou vám zůstat v chladu. „Malé změny v příjmu nežádoucích potravin mohou vést k lepší regulaci tělesné teploty a tím pádem i k slabšímu pocení,“ říká na webu Insider.

Co tedy konkrétně zařadit do jídelníčku? Zaměřte se především na potraviny, které obsahují velké množství vody.

„Ideální jsou například jablka, hrozny, vodní meloun, pomeranče, jahody, ananas, broskve, ale i zelenina jako celer, lilek, červené zelí, papriky, špenát, hlávkový salát či okurky. Tělesnou teplotu ale pomáhá regulovat i vápník, proto se snažte dostat do těla více mléčných výrobků, jako je mléko, kefír, tvaroh, sýr či jogurt,“ informuje web Thompson Tee.

Dostatečná hydratace

Hlídat byste si ale neměli jen jídelníček, ale také pitný režim. Dostatečné množství tekutin (především pitné vody) vám může pomoci ochladit tělo a vyhnout se tak nadměrnému pocení. Vhodné je také zařadit do denního příjmu tekutin zelený čaj, který je známý pro své uklidňující účinky a udržuje váš nervový systém na uzdě, díky čemuž se budete potit méně.

Pomoci mohou i některé bylinné čaje, jako například šalvěj lékařská, třezalka tečkovaná či kozlík lékařský.