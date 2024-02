Rakovina tlustého střeva a konečníku, tedy kolorektální karcinom, se u nás každý rok objeví u zhruba osmi tisíc nových pacientů a několik tisíc lidí na něj zemře. Jak poznat, že mám rakovinu tlustého střeva nebo rakovinu konečníku a jak bolí? Které příznaky mne mají varovat a jak této rakovině nejlépe předejít? Vše vysvětlil náš přední gastroenterolog Ilja Tachecí.

Každý rok je v České republice zjištěna rakovina tlustého střeva asi u 8 000 osob a přes 3000 pacientů na toto onemocnění v naší zemi umírá. | Foto: Shutterstock

„Problém rakoviny tlustého střeva, jehož součástí je i konečník, je v tom, že probíhá dlouhou dobu asymptomaticky, to znamená, že se nijak se neprojevuje. Vzniká z nezhoubných polypů, což jsou výrůstky v tlustém střevě, ve kterých může postupně vzniknout rakovina,“ popisuje docent Ilja Tachecí, předseda výboru České gastroenterologické společnosti a přednosta II. interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

V momentu, kdy se nádor klinicky projeví, čili o sobě dá vědět tak, že si toho všimne i pacient, je už většinou bohužel pokročilejší, a tedy i obtížněji léčitelný.

Bolesti břicha i problémy se stolicí

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., předseda výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a přednosta II. interní gastroenterologické kliniky FN v Hradci Králové. Se svolením MaVe PRZdroj: Deník/Zdena LackováK příznakům u pokročilejších nádorů tlustého střeva patří bolesti břicha nebo poruchy rytmu stolice – střídání zácpy a průjmu u osob, které takové problémy v minulosti nepozorovali.

K dalším nespecifickým známkám rakoviny tlustého střeva patří i významný a nechtěný váhový úbytek bez ohledu na změnu stravovacích či pohybových návyků.

„Může se také objevit červená krev ve stolici. Na druhou stranu je potřeba říct, že krev ve stolici bývá často i projevem jiných onemocnění, třeba hemoroidů. Samotná příměs krve ve stolici nebo bolest břicha tak rozhodně nemusí znamenat, že má pacient rakovinu. V těchto případech odhalí příčinu nejlépe endoskopie,“ vysvětluje gastroenterolog Ilja Tachecí.

Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu:

Zdroj: Youtube

Krvácení lze zachytit včas

V České republice je podle docenta Tachecího kladen veliký důraz na prevenci onemocnění a existuje národní program screeningu kolorektálního karcinomu. V ideálním případě by se měla celá populace ve věku 50 let do tohoto programu zapojit.

10 nejčastějších mýtů o rakovině. Lékař popsal, jak důvěra v ně ohrožuje život

Zchytit včas krvácení do stolice není vždy snadné, protože nemusí být jenom zjevné, ale i skryté, takzvaně okultní.

„Krev je v tom případě přítomna v tak malém množství, že není vidět okem. Proto máme v rámci screeningového programu možnost provádět buď koloskopii, tedy vyšetření střeva hadičkou, nebo skryté krvácení odhalit testem na skryté, neboli okultní krvácení,“ říká docent Tachecí.

Každý rok je v České republice zjištěna rakovina tlustého střeva asi u 8 000 osob a přes 3000 pacientů na toto onemocnění v naší zemi umírá.Zdroj: Shutterstock

Organizace mladých lékařů a mediků Loono připomíná:

Test na okultní krvácení je zcela bezbolestný a provádí se ve zkumavce. Jeho prostřednictvím se ve vzorku stolice chemicky stanoví přítomnost krve. Odběr vzorku stolice je pomocí speciální odběrové sady jednoduchý a lze ho provést doma. Vyhodnocení poté probíhá ve zdravotnickém zařízení.

Bolesti břicha a dlouhodobý průjem nepodceňujte. Mohou signalizovat rakovinu

„Je ale potřeba zdůraznit, že pozitivita testu na okultní krvácení do stolice, tedy přítomnost krve ve stolici automaticky neznamená rakovinu. Příčin je celá řada a k jejich objasnění je třeba doplnit vyšetření endoskopií,“ dodává gastroenterolog.

Rakovina konečníku je vzácná

Rakovina konečníku neboli análního otvoru je ve srovnání s ostatními karcinomy v oblasti trávicí soustavy poměrně vzácná, uvádí to web pražského Protonového centra. Postihuje ženy přibližně dvakrát častěji než muže. Onemocní jí v průměru asi 1 ze 150 000 obyvatel České republiky. Ačkoliv jsou nádory konečníku agresivnějším typem rakoviny, projeví se naštěstí už v raných stádiích, a je tedy možné je včas začít léčit.

Dopřejte si denně misku zeleniny. Neuvěříte, co se stane s vaším tělem

Karcinom análního otvoru může být podle odborníků z protonového centra hmatatelný jako bulka, často se objevuje i slabé krvácení, bolest otvoru při stolici, svědění a hlenovitý výtok. Podobné příznaky ovšem doprovázejí i nezhoubná onemocnění, jako jsou například hemoroidy. Ty ale často karcinom konečníku doprovázejí.

Jaká je efektivita screeningu?

Ačkoliv screening zatím nepokrývá většinu populace, která na něj má nárok, a zatím se ho účastní jen desítky procent lidí, jsou i tak epidemiologická data už teď pozitivní. V České republice je v posledních letech patrné mírné snížení výskytu nových případů kolorektálního karcinomu a snížení úmrtnosti na tento typ rakoviny.

Vycvičte si zadek. Mnohem lepší pro čištění střev je kravinec než hezká šiška

„V obou těchto parametrech jsme byli dlouho dobu na předních příčkách v Evropě a podařilo se nám postupně se dostat doprostřed „pelotonu“, což je úspěch nejenom screeningu, ale například i efektivity onkologické léčby. Screening ale v tomto úspěchu hraje významnou roli,“ zdůrazňuje docent Tachecí.

Jak častá je u nás rakovina tlustého střeva

Nejnovější data o výskytu rakoviny tlustého střeva (z roku 2021) prokazují, že Česká republika dosahuje u nově diagnostikovaných případů v Evropě 14. místo, na prvních místech jsou Slovensko a Maďarsko.

Každý rok je v České republice zjištěna rakovina tlustého střeva asi u 8 000 osob a přes 3000 pacientů na toto onemocnění v naší zemi umírá.