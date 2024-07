Zdena Lacková dnes 19:00

Tvorba plynů ve střevě, tedy plynatost způsobující nadýmání, je do určité míry přirozená. Ale rozhodně není nijak příjemná. Obzvlášť při hubnutí, když člověk touží po tom, aby se mu břicho zmenšovalo, a ono se naopak zvětší nadmutím. Je dobré vědět, co je nejlepší na zmírnění nadýmání nejen při redukční dietě a jak se nadýmání co nejrychleji zbavit. Pomohou vychytávky v jídelníčku, cvičení jógy i generacemi ozkoušené babské rady.